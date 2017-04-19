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Güçlü Çezik
19 Nisan 2017
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BÜYÜR HAYIRLAR…


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

Hangi hile, hangi kanunsuzluk, hangi hukuksuzluk yapılırsa yapılsın, sandıktan HAYIR çıktığını artık herkes biliyor…

Koskoca minareyi çaldılar, üstelik şeytanın bile aklına gelmeyecek bir kılıf hazırladılar.

Tarihte örneği yok.

Yine de HAYIR’ı yenemediler.

HAYIR yenilmedi. Bilakis, tüm engellemelere, tüm zorlamalara, tüm haksızlık, hukuksuzluk ve kanunsuzluğa rağmen hiçbirisinin beklemediği kadar büyük bir MÜHÜR VURDU 16 Nisan’a!

Yüksek Seçim Kurulu’nun vuramadığı mührü HAYIR oyları vurdu!

O yüzden, HAYIR oyları bu kadarla da kalmaz, büyür HAYIR’lar…

Niçin büyür?

Çünkü EVET veren seçmenlerimiz de artık bu boyuttaki bir seçim usulsüzlüğünün farkındalar.

Eminim onların da vicdanları rahat değil, bunun haksızlık ve kanun tanımazlık olduğunu biliyorlar.

Niçin büyür?

Çünkü çok değil birkaç hafta içinde, EVET diyen seçmenlerimiz de bin pişman olmaya başlayacaklardır.

ÇÜNKÜ ARTIK TÜM YETKİ TEK ADAMDA, TEK PARTİDE.

Ama EVET diyen milyonlarca seçmenimiz, buna rağmen ülkede hiçbirşeyin düzelmediğini, hiçbir sorunun çözülmediğini görmeye başlayacaklar.

Ve sonunda, kendilerinden “EVET” isteyenlerin, yetki isteyenlerin aslında amaçlarının başka olduğunu anlayacaklar.

Tüm yetkilerin tek elde toplanmasının sorunları çözmek şöyle dursun, Türkiye’nin durumunu daha da tehlikeli hale getirdiğini görecekler.

Kendilerine anlatılanların doğru olmadığını, aldandıklarını öğrenecekler.

Ayrıca, EVET diyen milyonlarca seçmenimiz, HAYIR diyenlerin düşmanı olmadığı gibi…

HAYIR diyen milyonlarca seçmenimiz de EVET diyenlerin düşmanı değildir…

Bu yapay bölünmenin halkımız yavaş yavaş farkına varıyor.

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O nedenle, haftalar geçtikçe, EVET diyen seçmenlerimiz de gitgide bu bozuk düzene daha fazla HAYIR diyecektir.

Bu nedenledir ki HAYIR herşeye rağmen kazandı.

17 Nisan’da bu demokrasimizi yaşatma mücadelesi bitmedi, daha yeni başladı, hem de büyüyerek, güçlenerek, bütün büyük şehirleri ve Türkiye nüfusunun en yüksek olduğu tüm coğrafi bölgeleri kazanarak.

Umutlar daha da yeşerdi, emin olun.

Milletin iradesini şimdilik türlü çeşitli hukuksuzluk ve usulsüzlüklerle gasp ettiklerini zannetseler de, aslında çok yanılıyorlar.

Türk milletinin iradesi gasp edilemez. Hiçbir güç buna yetmeyecek. Emin olabilirsiniz.

Bazen en güçlü göründüğün an, aslında en zayıf olduğun andır.

Zaten tarih de öyle yazacaktır…

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