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Güner Dokuyucu
21 Temmuz 2017
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Büyük Geçmiş Olsun…


Güner Dokuyucu
gunerdokuyucu@mucadele.com.tr

Dün gece Bodrum açıklarında meydana gelen deprem hepimizi çok korkuttu…

Aydınlıların çoğu yataklarından fırlayıp dışarı çıktılar…

Tehlikenin geçtiğinden emin olmak için uzun süre dışarılarda beklediler…

Çok şükür ki önemli bir can ve mal kaybı yaşanmadı…

Ama 1999’da yaşadığımız ve ülkemizde çok büyük bir yıkım ve travma yaratan, onbinlerce insanımızı enkazların altında yitirdiğimiz o korkunç depremin üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen, hâlâ büyük bir depreme ne kadar hazırlıksız olduğumuzu dün gece bir kez daha gördük.

Bu sefer ucuz atlattık gibi geliyor bana.

Hepimize büyük geçmiş olsun.

İnşallah ülkemizde daha büyük depremler yaşanmaz, ya da o süreye kadar artık ülkemizi yönetenler gerekli önlemleri almayı becerebilirler…

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