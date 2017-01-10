BUNUN ADI ZORBALIKTIR

Evet bunun adÄ± zorbalÄ±ktÄ±r.

80 milyonluk koca bir Ã¼lkede anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in bir paket hazÄ±rlanÄ±yor ama halkÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± temsil eden, evet tekrar ediyor ve Ã¶zellikle altÄ±nÄ± Ã§iziyorum; halkÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± temsil eden partilere bu paket dayatÄ±lÄ±yor.

Bu da yetmezmiÅŸ gibi, Meclis’in ta 1 Km. uzaÄŸÄ±nda aÃ§Ä±klama yapmak isteyen Baro baÅŸkanlarÄ±nÄ± ve milletvekillerini tomalar karÅŸÄ±lÄ±yor. Ne iÃ§in?

Baro baÅŸkanlarÄ±, yani TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±’nda hukuk gÃ¼vencesi altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ olan, sÃ¶z sÃ¶yleme hakkÄ± olan baro baÅŸkanlarÄ± 3 dakikalÄ±k konuÅŸma yapmasÄ±nlar diye!

Efendiler, baylar bayanlar, yalnÄ±zca 3 dakikalÄ±k bir aÃ§Ä±klamadan bahsediyorum!

Baro baÅŸkanlarÄ±, milletvekilleri, 3 dakikalÄ±k bir aÃ§Ä±klama yapacaklar ve sonra sessizce daÄŸÄ±lacaklar.

Bu insanlarÄ±n hepsi de, gÃ¶revlerini TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±’ndan almÄ±ÅŸ, resmi ve meÅŸru temsilciler.

TerÃ¶rist deÄŸiller. AnarÅŸist deÄŸiller. Ellerinde molotof yok, taÅŸ yok.

Ama o 3 dakikalÄ±k aÃ§Ä±klamaya bile tahammÃ¼lÃ¼ olmayan bir siyasi anlayÄ±ÅŸ, o insanlara biber gazÄ± sÄ±kÄ±yor, zora baÅŸvuruyor. Sizin anayasa anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±z bu mu?

MeÅŸru ve yasal hukuk temsilcilerine ve milletvekillerine bile biber gazÄ± sÄ±kabilen, 3 dakikalÄ±k basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± bile zor kullanarak engelleyen, Meclis’in 1 Km. uzaÄŸÄ±na bile taÅŸsÄ±z, molotofsuz, pankartsÄ±z hukuk temsilcilerini ve milletin vekillerini yaklaÅŸtÄ±rmayan bir siyasi gÃ¼Ã§, hangi yetkiyi kullanamÄ±yormuÅŸ da, bÃ¼tÃ¼n yetkileri elinde toplayacak bir anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in yÃ¼ce milletimizden onay istiyor?

BugÃ¼n Ã¼lkemiz OHAL ile yÃ¶netilmektedir. Anayasa ve yasalar askÄ±dadÄ±r.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ herhangi bir Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname’nin anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle Anayasa Mahkemesi’ne baÅŸvurulduÄŸunda, Anayasa Mahkemesi “Ben iptal edemem” deyip baÅŸvurularÄ± reddetmektedir.

Yani anayasaya aykÄ±rÄ± olan Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameler bile Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± Â mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r ve en yÃ¼ksek yargÄ± kurumlarÄ± bile KHK’leri iptal etmemektedir.

Bu durumda anayasanÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ±ndan kim sÃ¶z edebilir?

Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameler ile, istedikleri kurumlarÄ± kapatmakta, istedikleri ÅŸirketlere el koymakta, ordunun hazine deÄŸerindeki arazilerini satabilmekte, askeri liseleri kapatabilmekte, herÅŸeyi Ã¶zelleÅŸtirebilmekte, bÃ¼tÃ¼n Ã¼niversite rektÃ¶rlerini atayabilmekte, orduya, polise ilkokul mezunlarÄ±nÄ±n KPSS’siz alÄ±nacaÄŸÄ± kararnameler Ã§Ä±karabilmekte, istedikleri herÅŸeyi yasaklayabilmekte, insanlarÄ± avukat ve mahkeme karÅŸÄ±sÄ±na bile Ã§Ä±karmadan aylarca iÃ§eride tutabilmekte, devletin bÃ¼tÃ¼n kurumlarÄ±nda istedikleri her deÄŸiÅŸikliÄŸi yapabilmektedirler. Vatani gÃ¶revini yapmakta olan ve 15 Temmuz’da “Genelkurmay’a saldÄ±rmÄ±ÅŸlar” denilerek darbeci komutanlarÄ±n sokaÄŸa Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± gariban erler bile bugÃ¼n iÃ§eridedir. O erlerin yalnÄ±zca vatan gÃ¶revi yapmakta olan emir kullarÄ± olduklarÄ±nÄ±, askerliÄŸini yapmÄ±ÅŸ her TÃ¼rk erkeÄŸi bilir. Ama askerlik yapmamÄ±ÅŸ olanlar bilmez, o da ayrÄ± bir konu.

Yani, kullanamadÄ±klarÄ± hangi yetki vardÄ±r? Ãœlkeyi tekrar rayÄ±na sokabilmek, terÃ¶rÃ¼ ve ekonomideki kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸatÄ± durdurabilmek iÃ§in hangi yasal engele takÄ±lmaktadÄ±rlar?

YargÄ± mÄ± kendilerine engel olmaktadÄ±r? HayÄ±r.

Meclis mi kendilerine engel olmaktadÄ±r? HayÄ±r.

Bir KHK Ã§Ä±karmak istediklerinde, kamuda ya da Ã¶zel sektÃ¶rde herhangi bir operasyon yapmak istediklerinde, kendilerine engel olabilen tek bir kurum var mÄ±dÄ±r? HayÄ±r.

OHAL ile bu olaÄŸanÃ¼stÃ¼ yetkileri devraldÄ±klarÄ± gÃ¼nden beri, 5 aydan fazla zaman geÃ§ti. Anayasa, yasalar, yargÄ±, Meclis, muhalefet, kÄ±sacasÄ± hiÃ§bir kurum OHAL yetkileri ve KHK uygulamalarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda bir engel teÅŸkil etmediÄŸi halde, Ã¼lkemizde iyiye giden birÅŸey var mÄ±?

5 aydÄ±r tÃ¼m yetkileri ellerinde toplayanlar, bÃ¼tÃ¼n bu olaÄŸanÃ¼stÃ¼ yetkilere raÄŸmen, Ã¼lkenin bu kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸatÄ±nÄ± dÃ¼zeltebildiler mi?

TerÃ¶r mÃ¼ bitti? Ekonomi mi dÃ¼zeldi? Demokrasi rayÄ±na mÄ± oturdu? KÄ±brÄ±s sorunu mu Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼? Yunanistan’Ä±n AKP dÃ¶neminde iÅŸgal ettiÄŸi 18 adamÄ±z geri mi alÄ±ndÄ±? Halk huzur ve refaha mÄ± kavuÅŸtu? EÄŸitim sistemi mi iyileÅŸti?

Ey TÃ¼rk Milleti, 5 ayda bÃ¼tÃ¼n yetkiler tek elde toplandÄ±ÄŸÄ± halde, Ã¼lkede hiÃ§birÅŸeyin iyiye gitmeyiÅŸinden de kolaycaÂ anlayabilirsiniz ki, OHAL yetkileriyle bile Ã¼lkede birÅŸeyleri dÃ¼zeltemeyen bir siyasi anlayÄ±ÅŸ, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle tÃ¼m yetkileri eline aldÄ±ÄŸÄ±nda aynÄ± ÅŸey olacaktÄ±r.

DeÄŸiÅŸen yalnÄ±zca ÅŸu olacaktÄ±r:

GeÃ§ici olarak verilen ve 3 aydan 3 aya uzatÄ±lan OHAL uygulamalarÄ± kalÄ±cÄ± olacak, Ã¼lke kalÄ±cÄ± bir OHAL sÃ¼recine girecektir.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ OHAL dÃ¶neminin yetkilerini, uygulamalarÄ±nÄ± bu kez kalÄ±cÄ± olarak tek bir kiÅŸiye devretmiÅŸ olacaksÄ±nÄ±z. Son 5 ayda o yetkiler nasÄ±l kullanÄ±ldÄ±ysa, sonrasÄ±nda da aynÄ± ÅŸekilde kullanÄ±lacaÄŸÄ±ndan emin olabilirsiniz.

O halde, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile neyin iyiye gitmesini bekleyebilirsiniz ki?

BugÃ¼n, bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin sakÄ±ncalarÄ±nÄ± milletimize anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸanlara yapÄ±lanlar tek kelimeyle zorbalÄ±ktÄ±r, zulÃ¼mdÃ¼r.

MillÃ® iradeye gÃ¼veniyorsanÄ±z, millÃ® iradenin Ã§oÄŸunluÄŸunun (Ã§Ã¼nkÃ¼ hayÄ±r diyenler de millÃ® iradenin parÃ§asÄ±dÄ±r, kimse halkÄ± kelime oyunlarÄ±yla kandÄ±rmasÄ±n) evet diyeceÄŸine inanÄ±yorsanÄ±z, farklÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸlerdeki insanlarÄ±n kendi dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini millete anlatmasÄ±ndan neden korkuyorsunuz, neden bu gÃ¶rÃ¼ÅŸlerin de demokratik bir ÅŸekilde televizyonlardan, gazetelerden ve meydanlardan halka ulaÅŸmasÄ±na engel oluyorsunuz? Neden baskÄ± yapÄ±yor ve gÃ¼Ã§ kullanÄ±yorsunuz?

MillÃ® iradeye gÃ¼venen bir siyasi anlayÄ±ÅŸ, bunlarÄ± yapar mÄ±? Demek ki milletimizin onlarÄ± duymasÄ±nÄ±, onlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini Ã¶ÄŸrenmesini istemiyorsunuz. Neden bu gÃ¶rÃ¼ÅŸleri saklamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsunuz?

BaskÄ± ve zorbalÄ±ktan, zulÃ¼mden demokrasi Ã§Ä±kmaz. Birlik, beraberlik, dayanÄ±ÅŸma, huzur, refah, kalkÄ±nma, istikrar Ã§Ä±kmaz. YalnÄ±zca daha fazla kaos, daha fazla istikrarsÄ±zlÄ±k ve daha fazla acÄ± ve kutuplaÅŸma Ã§Ä±kar.

Ãœlkemizin gidiÅŸatÄ± iyice kontrolÃ¼nÃ¼zden Ã§Ä±kmadan, bu rejim dayatmalarÄ±na bir son verin. Ä°ktidar muhalefet ayrÄ±mÄ± yapmayÄ±n, milli mutabakat yapÄ±n, sorunlarÄ± uzlaÅŸmayla Ã§Ã¶zÃ¼n.