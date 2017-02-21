Bunlar mı Terörist?

AKP’nin değişik kademelerdeki en yetkili ağızları ve ne yazık ki ülkemizde “evetçi” – “hayırcı” ayrımı yapmadan tüm halkımıza, 80 milyona hizmet ve hürmet etmesi gereken mevki ve makam sahipleri, son haftalarda “hayır” oyları yükseldikçe, kendi seçmenlerinin ve kararsız seçmenlerin de “hayır” oyu vermesini engelleyebilmek için, çaresizlik içinde akıl almaz çarpıtmalara başvurmaya, milleti bölmek ve halkımızı birbirine düşman etmek pahasına, en tehlikeli ve en kışkırtıcı söylemlerden bile çekinmez hale gelmeye başladılar.

İşin daha da tehlikeli yanı, bu söylemlere binlerce bürokratın ve kamu görevlisinin de belki yaranmak için, belki koltuğu kaybetme endişesi, belki de yandaşlık hissiyatı içinde iştirak etmeleri.

Bu söylemlerin en ipe sapa gelmez olanı, “Hayır” diyenlerin terörist ve FETÖ destekçisi olduğu iftirası. Bu iftiraları çürütmek için, birazdan vereceğim birkaç örnek bile yeter de artar bile.

Sade vatandaşlarımız arasında, gerçekleri bilmeyip de bu söylemlere inanarak evet demeye eğilim gösteren çok sayıda seçmenimiz olabilir.

Onlara gerçekleri göstermek, yalanlara ve iftiralara kanarak yanlış bir tercih yapıp hayat boyu bunun pişmanlığını yaşamalarını önlemek, yurdumuzu, milletimizi, cumhuriyetimizi ve şanlı bayrağımızı seven her Türk vatandaşının görevidir.

Şimdi gelelim bu iftiraları kökünden çürütmeye. Yalnızca birkaç isim sayalım:

Güneydoğu dağlarında terör örgütünün belini kıran, örgütü eylem bile yapamaz hale getiren, en ulaşılmaz kayalıkların zirvelerinde şanlı Türk bayrağımızı dalgalandıran, emekli tümgeneral, yazar ve siyasetçi Hak ve Eşitlik Partisi’nin (HEPAR) Kurucu Onursal Başkanı Osman Pamuoğlu Paşa “Hayır” diyor.

Böyle bir kahraman mı teröristlerle aynı safta olacak? Böyle bir ima bile en büyük hakaretten daha öte bir kabahat değil midir?

İnanmayan varsa, Pamukoğlu Paşa 22 Şubat 2017 Çarşamba akşamı saat 20:00’da, Halk TV Ana Haber’e konuk olacakmış. Eğer gerçekten vatanımıza, bayrağımıza, cumhuriyetimize bir bağlılık duyuyorsanız, ama henüz “Hayır” kararı vermemişseniz, buyrunuz, hayatınızda bir kez olsun farklı bir kanalda Pamukoğlu Paşa’yı izleyiniz, dinleyiniz. Bakalım ne diyecek? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıpmış, değil mi?

Bu kadar mı? Elbette değil. Yunanistan’ın işgal ettiği Kardak kayalıklarına şanlı Türk Bayrağı’mızı diken, SAT Komandosu, Kardak Kahramanı Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen de “Hayır” diyor. Bununla kalsa iyi. Ali Türkşen, FETÖ Kumpası’na kurban giden ve Poyrazköy Davası’nda da iki kez müebbet hapsi istenen kahramanlarımızdan. Şimdi böyle bir adamı PKK ile, FETÖ ile nasıl yanyana getirebilirsiniz?

Bitmedi!

Teröristbaşını sorgulayan komutan, Hasan Atilla Uğur da “Hayır” diyor.

Bebek katili caniyi sorgulayan “Hayır” diyor da, onu Afrika’nın göbeğinde paketleyip uçakla Türkiye’ye getiren Efsane Komutan Engin Alan ne diyor?

Buyrun size bir sosyal medya sayfasından alıntı:

“Ben Özel Kuvvetler Komutanı emekli korgeneral ENGİN ALAN…

İmralı Canisini Türkiye’ye getirdim…

BANA EFSANE KOMUTAN ADINI TAKTILAR… EŞBAŞKAN’A AYAĞA KALKMADIM, BÜYÜK İSRAİL PROJESİ’NE HİZMET EDENLERE HÜRMET EDİLMEZ… BEDELİ NEYSE ÖDERİM… BÜYÜK TÜRK MİLLETİ SİZE YAPTIKLARINIZIN BEDELİNİ ÖDETECEK…

YÜREKLERİ YETİYORSA BENİ SİLİVRİ’YE DEĞİL İMRALI’YA KOYSUNLAR…

NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE!”

O Engin Alan ki, FETÖ kumpası sonucu 4 yıla yakın bir süre zindanlarda yatmış, suçsuz yere 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı!

Daha başka örneğe ihtiyacınız var mı? Subaylık hayatları boyunca dağlarda ölümle burun buruna PKK ile mücadele eden bu kahraman Türk subaylarının, teröristlerle aynı safta olması düşünülebilir mi?

FETÖ destekçisi desen, bu kahraman subaylarımız, FETÖ kumpasları yüzünden subaylık kariyerleri sona ermiş, o çok sevdikleri üniformaları üzerlerinden sökülüp alınmış, yıllarca suçsuz yere en kahredici iftiralarla zindanlarda ömür tüketmiş, çile doldurmuş, FETÖ’den en büyük darbeyi yemiş, bunun bedelini subaylık kariyerlerinin ve terfi haklarının ellerinden alınmasıyla ödemiş insanlar. Şehitlerimiz hariç, FETÖ’nün onlardan daha büyük zarar verdiği kesim var mı?

Keza, aynı akibete uğrayan diğer tüm subaylar, astsubaylar, akademisyenler, aydınlar, sanatçılar, gazeteciler de hep “Hayır” diyorlar.

Bu insanları FETÖ ve PKK ile yan yana getiren yalanlara, iftiralara artık çocuklar bile inanmaz. Ayrıca, HDP temsilcilerinin Meclis’teki anayasa paketi oylamalarına katılmadıklarını, yani bir tek hayır oyu bile vermediklerini hatırlatalım.

Bu da sizi ikna etmezse, HDP temsilcilerinin toplumda tepki yaratıp “evet” çıkması için televizyonlarda göstermelik “hayır” yanlısı gibi göründüklerini, oysa güneydoğuda terör örgütünün siyasi uzantılarının kapı kapı dolaşıp “evet verin” diye telkinlerde bulunmakta olduklarını da şöyle ortaya bırakalım…

Yine de tüm bu apaçık gerçeklere rağmen, “Hayır” diyenlere yönelik bu yalan ve iftiralara inanmaya devam eden seçmenlerimiz varsa, onlara söylenebilecek tek sözü de biraz önce söyledim zaten:

Bu yalanlara, iftiralara, artık çocuklar bile inanmaz…