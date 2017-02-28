BUDAMA ZAMANI…

Meyve ağaçlarında budama, genelde bitki kış dinlenme döneminde havaların çok soğuk olmadığı zamanlarda yapılmaktadır.

Aydın ilimizin de yer aldığı Ege bölgesinde kışın çok soğuk geçmediğinden sonbaharda, ağaçlar yapraklarını döktükten itibaren budama işlemleri yapılabiliyor. Budama işlemleri kış sonunda ağaçlar uyanıncaya kadar devam edilebilir.

Bölgemizde en ideal budama zamanı Şubat ayı içerisinde meyve ağaçlarında gözler uyanmadan önce yapılan budama işlemlerdir.

Yapılan budama, ağaçların düzenli ve kuvvetli bir taç meydana getirebilmeleri, verim çağlarında daha uzun zaman kalabilmeleri, kuvvetten düşmeye başlamış ağaçların yeniden kuvvetlenebilmeleri ve yüksek kaliteli ürün verebilmeleri gayesiyle yapılır.

Meyve ağaçlarında kırık, ezik, hastalıklı, sık ve eğri büyümekte olan dallar budanarak ağaçlara düzgün şekiller verilir.



AYDIN VE YÖRESİNDE BUDAMA İŞLEMLERİNİN SONUNA GELİNDİ

Baharın ilk habercisi Badem ağaçlarının çiçek açmasının ardından diğer meyve türlerinin de tomurcuk gösterdiği Aydın ve yöresinde budama işlemleri sürüyor.

Aydın ve ilçelerinde budama sonuna yaklaşıldığını belirten Ziraat Mühendisi Mehmet Uzun, yaşanan donların ardından bu yıl baharın erken geldiğini söyledi.

İl genelinde Şubat itibarı ile budamaların başladığını, özellikle meyve ağaçlarının zamanında budanmalarının tamamlanmasının önemli olduğunu belirtti.

Budamanın önemine değinen Uzun, “Diğer bölgelere göre Aydın yöresinde bahar erken geliyor. Özelikle meyve ağaçlarının zarar görmemesi için budamaların zamanında tamamlanması gerekir. Genelde Aydın ve ilçelerinde çiftçilerimizin meyve ağacı budamalarını zamanında yaptığını, Didim ve Kuşadası kıyı tatil sitelerindeki yazlık ev bahçelerinde yer alan meyve ağaçları mekân sahipleri Şubat ve Mart aylarında ilçede olmadıkları için zamanında budamaların yapılmadığına ve ihmallerin olduğuna tanık oluyoruz” dedi.

Aydın’ın önemli bir tarım ili olduğunu belirten Uzun, bölgede özellikle sırasıyla zeytin, incir, kestane, erik ve narenciye ürünlerin önemli ekonomik katkı değer sağladığını ifade etti.

AYDIN’DA BUDAMADA ZAMANLAMAYA DİKKAT EDİLEBİLİYOR MU?

Meyve ağaçlarının budanmasında zamanlama çok önemli ve zamanında yapılmayan budamalar faydadan çok bitkiye zarar verir. Tekniğine uygun yapılan budama meyve ağaçlarında kaliteli çiçek açmasında ve meyve alınmasında etkili olur.Baharın ilk habercisi Badem ağaçlarının çiçek açmasının ardından diğer meyve türlerinin de tomurcuk gösterdiği Aydın ve yöresinde budama işlemleri sürüyor.Aydın ve ilçelerinde budama sonuna yaklaşıldığını belirten Ziraat Mühendisi Mehmet Uzun, yaşanan donların ardından bu yıl baharın erken geldiğini söyledi.İl genelinde Şubat itibarı ile budamaların başladığını, özellikle meyve ağaçlarının zamanında budanmalarının tamamlanmasının önemli olduğunu belirtti.Budamanın önemine değinen Uzun,dedi.Aydın’ın önemli bir tarım ili olduğunu belirten Uzun, bölgede özellikle sırasıyla zeytin, incir, kestane, erik ve narenciye ürünlerin önemli ekonomik katkı değer sağladığını ifade etti.Meyve ağaçlarının budanmasında zamanlama çok önemli ve zamanında yapılmayan budamalar faydadan çok bitkiye zarar verir.

Atalarımız ‘Toprak tavında sürülür’, ‘Demir tavında dövülür’ deyimleriyle zamanlamanın ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmışlardır.

Meyve ağaçlarında da bitkilere daha su yürümeden tomur öncesi tam zamanında yapılan budamalar önem arz etmektedir.

Tüm üreticilerimizin ürününün bol ve bereketli olması dileğiyle…