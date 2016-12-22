BU KAOSU “EVET”ÇİLERE BORÇLUYUZ

Aslında Türkiye’nin içinde bulunduğu bu tehlikeli ortamda, iktidar kanadı için en sorumlu davranış bu paketi geri çekmek ve kutuplaşmayı sona erdirmektir. Ama AKP böyle birleştirici, bütünleştirici bir adımı atmaktan uzak. Hem birlik beraberlik, seferberlik istiyorlar, hem de toplumu rejim dayatması ile ortadan ikiye ayırıyorlar. Birlik beraberliği, uzlaşmayı, “AKP’nin her isteğine koşulsuz itaat etmek” sanıyorlar. Toplumda da öyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Mecbur kalmadıkça geri adım atmazlar. Peki AKP’yi uzlaşmaya kim zorlayacak? Muhalefet mi? Geçiniz. MHP bile, demokrasinin ve parlamenter hukuk rejiminin rafa kaldırılacağı anayasa değişikliğine destek konusunda HDP ile aynı çizgiye gelmişken, biz hangi muhalefetten bahsediyoruz? Sayın Bahçeli ve MHP kurmayları, MHP’nin HDP ile aynı çizgiye geldiği eleştirilerine çok ağır ifadelerle karşı çıkıyorlardı. Ama bir HDP sözcüsünün bu hafta yaptığı son açıklamayı Sayın Bahçeli nasıl inkâr edecek, gerçek milliyetçi tabanını nasıl ikna edecek çok merak ediyorum. HDP sözcüsü özetle açık açık şunları söyledi: “Kürtlere Statü ve Ana dilde eğitim sözü verilirse paketi destekleriz.” Hadi buyrun bakalım! Sayın Bahçeli, kendi tabanınıza, gayri resmi görüşmelerde AKP’nin HDP’ye böyle bir söz vermeyeceğinin, paket geçerse AKP’nin 180 derece çark edip olağanüstü yetkiler sayesinde statü ve ana dilde eğitim veren bir kararname çıkarmayacağının, etnik ayrışmanın fitilini ateşlemeyeceğinin garantisini veriniz. Verebiliyor musunuz bu garantiyi? Bütün yetkiler tek elde toplanırsa, kim ve hangi parti bunu garanti edebilir? Ama asıl önemlisi, AKP seçmenine geçmişte evet dedikleri referandumların ve seçimlerin ülkeyi ne hale getirdiğini hatırlatacak bir muhalefet söylemi gerekiyor, ama yok. Hiç olmazsa biz hatırlatalım: 1982 Anayasa Referandumu’na seçmenlerin yüzde 91’den fazlası evet dedi. Türkiye daha iyiye mi gitti? Daha birkaç yıl geçmeden, evet diyen herkes koro halinde “darbe anayasası” demeye başladı.

2002 seçimlerinde mührü bastınız. Ülke daha iyiye mi gitti?

Sonraki seçimlerde de mührü bastınız. Sonuç?

2010 referandumunda da evet dediniz. Sonuç?

Devletin bütün kurumlarında, en üst yargı kurumları dahil, yargının her kademesinde, orduda, poliste FETÖ yapılanması… En nihayetinde, 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi…

O halde, yine evet derseniz ülkede bu tehlikeli gidişatın düzeleceğine dair elinizde en küçük bir örnek var mı?

Siyasette çok yaygın bir söz vardır: “Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır…”

Bir ülkede, hataları, ihmalleri ya da son günlerin yaygın deyimiyle “aldanmışlıkları”, “kandırılmışlıkları” ile ülkeyi günden güne kötüye götüren, sorun üstüne sorun yaratan siyasetçiler ve siyasi kadrolar değişmediği sürece, bu sorunların kaynağı olan siyasi anlayışın aynı sorunları çözmesi mümkün mü?

Tamam, AKP seçmeninin muhalefet partileri konusundaki seçeneksizliğine hak veriyorum. Gerçekten de bir AKP seçmeni bu haldeki bir CHP’ye ya da MHP’ye oy vermeye nasıl ikna olsun ki?

Ama en azından, rejim değişikliği paketi halk oylamasına sunulursa, bu bir siyasi parti meselesi olmayacak. Bu bir genel seçim değil. Sandığa gidince mührü bir siyasi partiye vuracak değilsiniz.

Ülkemizin kaderine mühür vuracağız.

“Hayır” çıkarsa muhalefet kazanmış olmayacak. Türkiye kazanmış olacak. “Evet” çıkarsa da emin olunuz, AKP ya da Erdoğan için işler daha kolay olmayacak, ülke huzura kavuşmayacak.

Ayrıca, bütün yetkilerin tek bir şahısta toplandığı sisteme “evet” derseniz, bu sistem Erdoğan’dan sonra nasıl işleyecek, hiç düşündünüz mü?

Erdoğan günün birinde siyaset sahnesinden çıktığında siyasi dengeler değişirse, bütün yetkiler, AKP’lilere her türlü haksızlığı ve hukuksuzluğu yapacak birinin eline geçerse ne olacak bu ülkenin hali?

Bunları hiç düşündünüz mü?

AKP seçmenleri, anayasa değişikliğine destek vermelerinin ülkeyi ateşe atabileceğini, bugünlerimizi bile mumla arar hale gelebileceğimizi iyi düşünmeliler. Geçmiştedenilen hiçbirşeyden bu ülkeye hayır gelmediğini, Türkiye’nin bugün bu hale gelmesini olere borçlu olduğumuzu hatırlatmak isterim. Meclis’te doğru dürüst muhalefet olsaydı, yasama, yürütme ve yargının tüm yetkilerini tek bir şahsın emrine verecek bu anayasa değişikliğinin referanduma gitmesi ihtimalini hiç düşünmezdik. Ama ne yazık ki daha şimdiden CHP’nin derli toplu, iyi planlanmış ve kamuoyu analizleri, söylem analizleri yapılmış tutarlı, ikna edici ve iktidarı uzlaşmaya zorlayabilecek bir muhalefet çizgisi yakalayamayacağını gözlemliyorum.