BU DEVİRDE BU KAFA

İnsanda biraz akıl iz’an, biraz vicdan olur.

Siz nerede, hangi devirde yaşıyorsunuz diye insana sorarlar.

A(kıl) kılla olmuyor.

İstediğiniz kadar sakal bırakın..

O Allah’ın size verdiği bir lütuf..

Şanslı iseniz ve onu doğru olarak kullanmayı bilirseniz iyi ve mürşit olursunuz.

Yoksa kırk yıl vaaz verseniz hikaye..

Ancak kendi tabanınızı ikna edersiniz.

“Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözü durumu çok güzel özetliyor…

Satranç bir düşünce sporu.

Akılla, doğru yorumla, doğru hamleler yaparak galibiyete ulaşılan bir oyun.

Yani sağlıklı düşünebilen insanların oynadığı bir oyun.

Geleceğimiz olan çocukların doğru hedeflere yönelebilmeleri, düşünce sistemini doğru kurabilmeleri açısından onların beyinlerini çalıştıran oyun tarzındaki spor dalı..

Sporla ilgisi olmayan, sadece şeyhinin kendilerine vaz’ettiği doğru(!)ları, sorgulamadan kabul eden Ademoğlu nereden bilsin?

Sırf medeniyete, gelişmeye karşı çıkmak ve hatta yaşanan bunca acı olay arasında gündem kargaşası yaratmak, dikkati başka yöne çekmek için olsa gerek böyle bir zırvada bulunmuş..

1400- 1500 yıl önce içlerinden uzay bilginleri, matematikçiler, felsefeciler, aydın din adamlarının çıktığı, dünyaya emsalsiz mimari eserler kazandıran mimarların yetiştiği İslamiyeti mumla aratıyor bu softalar..

Ninelerimiz “Şeytanı başka yerde aramaya gerek yok. Ahir zamanda insanlar şeytanlaşacaklar” derlerdi çocukluğumuzda..

Ne yazık.!

İşi gücü bıraktık, 40 yıldır teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi, ülkemiz üzerinde oynanan emperyalist oyunları, patlayan bombaları ve yok yere ölen onlarca, yüzlerce insanımızı, madenlerde, kaçak tarikat yurtlarında ölen kız çocuklarımızı, tecavüze uğrayan çocuklarımızı bir kenara bıraktık, artık ülke olarak tek sorunumuz satranç(mış).