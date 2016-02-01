BTK Kota UygulamalarÄ±nÄ± Denetlesin

Sevgili internet abonesi okuyucularÄ±m, gece 2’den sonraki kullanÄ±mlarÄ±nÄ±z, BTK emrine raÄŸmen kotanÄ±zdan dÃ¼ÅŸÃ¼lmeye devam ediyor olabilir.

Biliyorsunuz 1 MayÄ±s’tan itibaren Adil KullanÄ±m KotasÄ± uygulamasÄ±nda deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi.

Bu uygulamanÄ±n kurallarÄ±nÄ± koyan ve uygulanmasÄ±nÄ± emreden yetkili kurum, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK).

Yani bÃ¼tÃ¼n internet operatÃ¶rlerinin, yani servis saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ±n bu kurala uymasÄ± gerekir, deÄŸil mi?

Ama Ã¶rneÄŸin 1 MayÄ±s’tan itibaren telekom operatÃ¶rÃ¼nÃ¼n Online Ä°ÅŸlemler sayfasÄ±ndan kota sorgulama ekranÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mda, oradaki kullanÄ±m ÅŸartlarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmediÄŸini farkettim.

AyrÄ±ca 1 MayÄ±s’tan beri genelde iÅŸten eve geÃ§ geldiÄŸim ve evde geceleri 2’den Ã¶nceki kullanÄ±mlarÄ±m Ã§ok az olduÄŸu halde, daha ilk haftadan adil kullanÄ±m kotamÄ±n ÅŸakÄ±r ÅŸakÄ±r azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± farkettim.

Zaten ben Ã¶zellikle denemek iÃ§in gece 2’den sonraki kullanÄ±mlarÄ±mÄ± takip etmeye Ã¶zen gÃ¶sterdim.

Nitekim, bu gÃ¶zlemimle ilgili olarak Twitter’da bir paylaÅŸÄ±mda bulunduÄŸumda, firma gÃ¶revlilerinden hemen yanÄ±t geldi.

YanÄ±tta ne diyor biliyor musunuz?

“Gece 2’den sonraki kullanÄ±mlarÄ±nÄ±z hesaba katÄ±lmamaktadÄ±r” iddiasÄ±nda bulunuyorlardÄ±. Peki bu iddia ne kadar doÄŸru?

Diyelim ki doÄŸru olsun, o halde ben 1 MayÄ±s’tan beri genelde gece 2’den sonra Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±ma gÃ¶re kotam neden deli gibi dÃ¼ÅŸÃ¼yor?

YanÄ±tÄ±, yine Telekom’un gÃ¶nderdiÄŸi diÄŸer yanÄ±tta saklÄ±. AklÄ±mda kaldÄ±ÄŸÄ± kadarÄ±yla ÅŸÃ¶yle:

“Kota kullanÄ±mlarÄ±nÄ±zÄ± saat saat gÃ¶rebilmeniz iÃ§in gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam etmektedir.”

TÃ¼rkÃ§esi ÅŸu:

“Sizin hangi saatte kaÃ§ GB kota kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶steremiyoruz. HenÃ¼z Ã¶yle bir altyapÄ± kuramadÄ±k.”

Ä°yi de, sen benim saat kaÃ§ta ne kadar kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ± gÃ¶steremiyorsan, kotamÄ± gece 2’den Ã¶nce kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ± nasÄ±l ispatlayacaksÄ±n bana?

Elbette ispatlayamazsÄ±n. KullanÄ±m saatlerini gÃ¶steremiyorsan, gece 2’den sonraki kullanÄ±mlarÄ± kotamdan dÃ¼ÅŸmediÄŸine dair saati saatine bir dÃ¶kÃ¼m veremiyorsan, milyonlarca abone nasÄ±l emin olacak?

Bu sÃ¶ylediklerime bizzat kendilerinin online iÅŸlemler bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki kota sorgulama sayfasÄ±nda yazÄ±lÄ± olan ve 1 MayÄ±s gelip geÃ§tiÄŸi halde tek bir satÄ±rÄ± bile deÄŸiÅŸtirilmemiÅŸ olan kullanÄ±m ÅŸartlarÄ±nÄ± da delil gÃ¶sterebiliriz.

Oradaki kota hesaplama ÅŸartlarÄ±ndan 2 tanesi Ã¶zellikle tam da bu iddiamÄ±zÄ± ispatlar nitelikte. Åžartlardan birisinde aynen ÅŸÃ¶yle yazÄ±yor:

“12 saatten uzun internet baÄŸlantÄ±sÄ± oturumlarÄ±nÄ±z iÃ§in kota miktarÄ±nÄ±z her 16 saatte bir kota hesabÄ±nÄ±za yansÄ±tÄ±lÄ±r.”

Yani TÃ¼rkÃ§esi ÅŸu; Mesela diyelim ki modeminiz gece 2’den Ã¶nce aÃ§Ä±ktÄ±. Normalde gece 2’den sabah 8’e kadarki kullanÄ±mlarÄ±nÄ±zÄ±n kotanÄ±zdan dÃ¼ÅŸÃ¼lmemesi lazÄ±m. Ama 12 saatten uzun sÃ¼re aÃ§Ä±k duran modeminizin kullanÄ±mÄ± 16 saat sonra hesabÄ±nÄ±za yansÄ±tÄ±lacaÄŸÄ±na gÃ¶re; basit bir hesapla durumu netleÅŸtirelim:

Sabah 8’den 16 saat Ã¶ncesi saat kaÃ§ yapar? Ã–nceki gÃ¼n saat 16.00!

Yani orada yazan ibareye gÃ¶re hesaplarsak, modeminizi gece 2’de deÄŸil de, Ã¶ÄŸleden sonra saat 16.00’da bile aÃ§mÄ±ÅŸ olsanÄ±z, 16 saat sonra, yani ertesi sabah saat 08.00’de 12 saatten uzun tÃ¼m kullanÄ±mÄ±nÄ±z, saatlerine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n kotanÄ±zdan dÃ¼ÅŸÃ¼lecek. En azÄ±ndan bu ibareden bÃ¶yle anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Peki bu durumda, bu 16 saatlik sÃ¼renin iÃ§ine, gece 2’den sonraki kullanÄ±mlar da dahil mi, deÄŸil mi? Gece 2’den sonraki kullanÄ±mlarÄ±n hesaba katÄ±lmayacaÄŸÄ±na dair bir ibare var mÄ±? Yok. En azÄ±ndan, gece 2’den Ã¶nceki ve sonraki kullanÄ±mlarÄ±mÄ± ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rebileceÄŸim bir sayfa var Â mÄ±? O da yok.

Ertesi sabah 08.00’den sonra hesabÄ±mÄ±za topluca yansÄ±tÄ±lacaÄŸÄ±na gÃ¶re, Ã¼stelik saat 08.00’den sonra Adil KullanÄ±m KotasÄ± yeniden devreye girdiÄŸine gÃ¶re, saat 16.00’dan sonrasÄ± ve gece boyunca yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bÃ¼tÃ¼n kullanÄ±mlar ne yazÄ±k ki kotamÄ±zdan dÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor anlamÄ± Ã§Ä±kÄ±yor.

Zaten 1 MayÄ±s’tan bugÃ¼ne kadarki kullanÄ±mlarÄ±m da bende bu kuÅŸkuyu uyandÄ±rdÄ±. Gece 2’den Ã¶nce yalnÄ±zca 1-2 saatlik kullanÄ±mÄ±m olduÄŸu halde gÃ¼nlerdir kotam ÅŸakÄ±r ÅŸakÄ±r dÃ¼ÅŸÃ¼yor.

Ãœstelik benden baÅŸka internet kullanan yok, evde aÃ§Ä±k cihaz yok, dÄ±ÅŸarÄ±dan eriÅŸim olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da modem loglarÄ±na bakarak gÃ¶rebiliyorum.

Sadece bu da deÄŸil!

Yine kota sorgulama sayfasÄ±nda bir diÄŸer kullanÄ±m ÅŸartÄ± da 1 MayÄ±s’ta hiÃ§ deÄŸiÅŸtirilmedi, aynen duruyor. Tam olarak ÅŸÃ¶yle yazÄ±yor:

“12 saatten kÄ±sa internet baÄŸlantÄ±sÄ± oturumlarÄ±nÄ±z iÃ§in internet baÄŸlantÄ±nÄ±zÄ±n kesildiÄŸi sÃ¼reye kadar olan kota miktarÄ±nÄ±z, baÄŸlantÄ± kesildikten 4 saat sonra kota hesabÄ±nÄ±za yansÄ±tÄ±lÄ±r.”

Yani TÃ¼rkÃ§esi ÅŸu: Diyelim ki gece 2’den Ã¶nce, mesela akÅŸam 18.00’de modeminizi aÃ§tÄ±nÄ±z. 11 saat baÄŸlÄ± kaldÄ±nÄ±z. KaÃ§ etti? Sabah 05.00.

Peki akÅŸam 18.00’den sabah 05.00’e kadar olan bu kullanÄ±mlarÄ±nÄ±z ne zaman sisteme yansÄ±tÄ±lacak? Sabah 05.00’te baÄŸlantÄ±nÄ±zÄ±n kesildiÄŸi zamandan 4 saat sonra, yani saat 09.00’da. Peki saat 09.00’da Adil KullanÄ±m KotasÄ± devreye girmiÅŸ oluyor mu? Oluyor. Bu durumda, akÅŸam 18.00’den sabah 5’e kadar ki bÃ¼tÃ¼n kullanÄ±mlarÄ±nÄ±z kotanÄ±zdan dÃ¼ÅŸecek mi? KullanÄ±m ÅŸartlarÄ±ndaki ifadelere bakÄ±lÄ±rsa evet, dÃ¼ÅŸecek. Peki Saat 18.00’ten sabah 5’e kadar olan kullanÄ±mlarÄ±nÄ±zÄ±n tamamÄ± topluca mÄ± hesaplanÄ±yor? Evet topluca hesaplanÄ±p dÃ¼ÅŸecek. Yani Gece 2’den sonrakiler de bu hesaba dahil mi?

Eh, bunun aksini gÃ¶steren bir ibare var mÄ± o sayfada? Yok!

Åžimdi diyebilirsiniz ki, “Oradaki kullanÄ±m ÅŸartlarÄ±nÄ± belki gÃ¼ncellememiÅŸlerdir.”

Ama ben Twitter’da bu koskoca kuruma yanÄ±t olarak bu konuda da uyarÄ±da bulundum ve kullanÄ±m ÅŸartlarÄ±nÄ±n 1 MayÄ±s’tan itibaren baÅŸlayan BTK uygulamasÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸunu, oradaki ifadelerin BTK kurallarÄ±na uygun ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmesi gerektiÄŸini yazdÄ±m.

Ama yine de tek satÄ±rÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmediler!

Ä°nanmayan, Twitter’dan bu konudaki tweetlerime bakabilir. O tweetler hÃ¢lÃ¢ orada duruyor.

Zaten dediÄŸim gibi, milyonlarca aboneye hangi saatler arasÄ±nda ne kadar kullanÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± saat saat gÃ¶steremiyorsan, abonelerin kuÅŸku duymasÄ±ndan doÄŸal birÅŸey olamaz.

Ã‡Ã¼nkÃ¼, milyonlarca abonenin internet kullanÄ±mÄ±nÄ± saat saat raporlayabilen, saatlere gÃ¶re dÃ¶kÃ¼mÃ¼nÃ¼ yapabilen bir biliÅŸim firmasÄ±, bu dÃ¶kÃ¼mÃ¼ online iÅŸlemler sayfasÄ±nda abonesine kolaylÄ±kla gÃ¶sterebilir. Bunda hiÃ§bir teknik zorluk yoktur.

Ama aboneye gÃ¶steremiyorsa, bu durumda insanÄ±n aklÄ±na ister istemez baÅŸka ihtimaller gelir. BÃ¶yle basit bir dÃ¶kÃ¼mÃ¼ gÃ¶steremiyorsan, ya saat saat dÃ¶kÃ¼m almadÄ±ÄŸÄ±n iÃ§in gÃ¶steremiyorsun demektir (ki bu durumda gece 2’den sonraki kullanÄ±mlarÄ± ayÄ±rt edemiyorsun ve hepsini topluca kotadan dÃ¼ÅŸÃ¼yorsun demektir) ya da baÅŸka bir neden vardÄ±r.

Nedeni ne olursa olsun, ortada apaÃ§Ä±k bir gerÃ§ek var: 1 MayÄ±s’Ä±n Ã¼zerinden 2 hafta geÃ§tiÄŸi halde, milyonlarca internet abonesi olarak, gece 2’den Ã¶nce ne kadar internet kullanmÄ±ÅŸÄ±z, gece 2’den sonra ne kadar kullanmÄ±ÅŸÄ±z bunu gÃ¶rebileceÄŸimiz hiÃ§bir ekran yok!

Ãœstelik, kota sorgulama sayfasÄ±ndaki kullanÄ±m ÅŸartlarÄ± bile deÄŸiÅŸmemiÅŸ durumda, 1 MayÄ±s’tan Ã¶nceki haliyle aynen duruyor ve o kullanÄ±m ÅŸartlarÄ± BTK’nÄ±n yeni kota uygulamasÄ±na aykÄ±rÄ± ibarelerle dolu.

BTK’ya, internet servis saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ±n milyonlarca aboneye ait kota kullanÄ±mlarÄ±nÄ±n gece 2’den Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini ispatla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olduklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±yor, operatÃ¶rlerden bu konuda ispat istemesi iÃ§in BTK kurumunu gÃ¶reve davet ediyorum.

Tabii ki bu Ã¼lkede hak, hukuk, adalet, kanun ve kurallar hÃ¢lÃ¢ geÃ§erliyse…