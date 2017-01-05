BOZKURT UYARIYOR

14 yıldır AKP’ye oy veren seçmenlerimizin bile, okusalar mutlaka hak verecekleri çok büyük tehlikeler konusunda uyarıyor Sayın Bozkurt.

2007 referandumlarını, 2010 referandumlarını hatırlayalım.

Hattâ, darbeci Evren yönetiminin 1982 anayasa referandumunu hatırlayalım.

O referandumlardan “evet” çıkmasaydı, bugün Türkiye bu halde olur muydu?

Acaba bütün bu referandumlara “evet” diyen seçmenlerimiz, bugün hiç pişmanlık duymuyorlar mı?

Mesela 2010 referandumunda “evet” çıkmasaydı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki bütün üst düzey komutanlarımızın yerine, kanlı 15 Temmuz kalkışmasını gerçekleştiren FETÖ’cü komutanların haksız ve hukuksuz şekilde yerleştirildiği kumpaslar gerçekleşebilir miydi?

En yüksek yargı kurumlarına, FETÖ’cü yargı mensupları atanabilir miydi?

O FETÖ’cü yargı mensupları, sahte belgeler ve iftiralarla açılan kumpas davalarının başına getirilebilir miydi?

Ordumuz ve devlet kurumlarımız 15 Temmuz gecesine adım adım sürüklenir miydi?

Bu soruların yanıtları belli.

Peki, tüm uyarılara ve “Yapmayın, etmeyin ülkemize büyük zarar vereceksiniz” feryatlarına rağmen bu referandumlara “evet” diyen seçmenlerimiz, bu anayasa değişikliklerini Meclis’e getiren ve halkoylamasına sunan milletvekillerimiz hiç vicdan muhasebesi yapıyorlar mı?

Eğer o referandumlara “evet” diyen seçmenlerimiz ve milletvekillerimiz bugün pişman iseler, bugün Meclis’te görüşülen anayasa paketine “hayır” demedikleri takdirde sonradan pişman olacaklarını, ama son pişmanlığın fayda vermeyeceğini, daha da kötüsü, Allah korusun ülkemizin çok daha büyük zararlar görebileceğini de hesaba katmak zorundadırlar.

Yok geçmişte “evet” dedikleri için eğer pişman değillerse, ülkemizi bugün bu hale getiren, OHAL ortamına sürükleyen o referandumlara “evet” demekten nasıl olur da pişmanlık duymazlar, o takdirde kimi, neyi savunuyorlar anlamak mümkün değildir. Bu noktada söyleyecek sözümüz kalmaz.

Mesela ben o referandumlara “evet” demediğim halde ülkemin bu hale gelmesine kahroluyorum, bir de yanılıp yenilip “evet” deseydim, yaşayacağım vicdan azabı, pişmanlık ve suçluluk duygusu beni ne hale getirirdi düşünmek bile istemiyorum.

Bu yüzden, bence de bu teklif bir an önce Meclis’ten geri çekilmeli, herkes bir kez daha sağ duyuyla, ülkemizin geleceğini düşünerek karar vermelidir.

Hepimizin kaderi ülkemizin geleceğine bağlı. Hepimiz bu gemideyiz. Bugünkü OHAL yetkileri, paketteki yetkilerden bile daha geniş kapsamlı olduğu halde ne kadar düzgün uygulanabiliyor? Anayasa ve yasalar bugün askıya alındığı halde, bütün devlet kurumlarında Meclis ve yargı engeline takılmadan her türlü operasyon, tutuklamalar, görevden almalar yapılabildiği halde, ülkenin hangi sorunu ne kadar çözülebildi?

O halde, bütün yetkileri tek bir şahsa vermekle bu işlerin çözülemeyeceğini, ülkemizin düze çıkamayacağını artık hem seçmenlerimiz, hem de vekillerimiz şu an içinde olduğumuz OHAL şartlarında yaşadığımız birebir örneklere bakarak artık görmelidirler.

Hepimizin içinde yaşadığı bu gemiyi kendi ellerimizle delmeyelim. Ülkemiz bu başkanlık ısrarı yüzünden daha büyük bir kaosun içine düşerse, ne mevki, ne makam, ne parti kalır, hepimizin can ve mal güvenliği tehlikeye girer. Bir parti fanatikliği yüzünden ülkemizi sonu belirsiz tehlikeli bir maceraya sürüklemeye değer mi?

İktidar ve muhalefet bu sistem dayatmasını rafa kaldırıp el ele vermeli, elbirliğiyle ülkemizi bu terör belasından ve ekonomik çıkmazdan düze çıkarmalıdır.

Düzce‘de bunun umut verici bir örneği yaşandı. AKP, CHP, MHP, Vatan Partisi ve Saadet Partisi temsilcileri ortak bir açıklama yaparak teröre karşı tek yürek olduklarını ilan ettiler.

Örneğimiz bu olsun. Bu birliği bozmayalım, başkanlık referandumu yüzünden ortadan ikiye bölünmeyelim. Evet de çıksa hayır da çıksa toplumun yarısı sonucu içine sindirmeyecek, kutuplaşma ve gerilim daha da artacak, iç barışımız ve istikrarımız daha da bozulacak. O yüzden, en doğrusu o paketin geri çekilmesi, halkoylamasına hiç sunulmamasıdır.

Ülkemizin birliği, halkımızın dirliği, çocuklarımızın geleceği için bir kez daha uyarmış olalım…

Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt’un bugün manşetten verdiğimiz açıklamalarını keşke bu ülkedeki bütün milletvekillerimiz, bütün yurttaşlarımız, bütün seçmenlerimizi bir kez olsun önyargısız, yalnızca ülkemizin geleceğini düşünerek okusalar…