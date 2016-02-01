BOR Ne Alemde?

AÃ§Ä±k konuÅŸayÄ±m.

Bor madenlerimizin ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu yÄ±llar Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ±m araÅŸtÄ±rma sonucu Ã¶ÄŸrendim.

Hem de nasÄ±l Ã¶ÄŸrendim biliyor musunuz?

ABD Jeolojik AraÅŸtÄ±rmalar Kurumu‘nun resmi sitesindeki araÅŸtÄ±rma raporlarÄ±ndan.

Hani dÃ¼nya Bor rezervlerinin yÃ¼zde 70’inden fazlasÄ± TÃ¼rkiye’de diye konuÅŸulur ya…

Ä°ÅŸte o rakamlarÄ±n hiÃ§ de abartÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gerÃ§ekten de TÃ¼rkiye’nin dÃ¼nya Bor rezervlerini elinde tuttuÄŸunu bizzat ABD’nin jeoloji ve madencilik konusundaki en bÃ¼yÃ¼k bilimsel araÅŸtÄ±rma kurumlarÄ±nÄ±n resmi raporlarÄ±ndan okuduÄŸumda, nutkum tutulmuÅŸtu.

Bu niye Ã¶nemli biliyor musunuz?

Bir Ã¶rnekle aÃ§Ä±klayayÄ±m.

DÃ¼nyada kaÃ§ Ã¼lke petrol Ã¼retiyor?

En az bir dÃ¼zineye yakÄ±n Ã¼lkede petrol var deÄŸil mi?

Ama buna raÄŸmen, birbirleriyle rekabet edip fiyatlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmek yerine, OPEC denilen Petrol Ä°hraÃ§ Eden Ãœlkeler Ã–rgÃ¼tÃ¼’nÃ¼ kurmuÅŸlar, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada petrol fiyatlarÄ±nÄ± ve Ã¼retimini kontrol altÄ±nda tutuyorlar, deÄŸil mi?

Yani dÃ¼nya petrolÃ¼nÃ¼n tamamÄ±na yakÄ±nÄ± tek bir Ã¼lkenin elinde olmadÄ±ÄŸÄ± halde, bir dÃ¼zineye yakÄ±n petrol Ã¼reticisi Ã¼lke olduÄŸu halde yine de dÃ¼nyadaki bÃ¼tÃ¼n petrol sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ egemenlikleri altÄ±na almÄ±ÅŸlar. Petrol piyasasÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼n kurallarÄ±nÄ± onlar koyuyor.

Peki, dÃ¼nya Bor rezervlerinin neredeyse tamamÄ±na yakÄ±nÄ±, yalnÄ±zca tek bir Ã¼lkede, TÃ¼rkiye’de bulunduÄŸu halde, Ã¼lkemizi yÃ¶netenler, neden dÃ¼nya Bor piyasasÄ±nÄ±n kurallarÄ±nÄ± koymuyor, neden piyasa fiyatlarÄ±nÄ± kontrol etme idaresini gÃ¶steremiyorlar?

Bor deyip geÃ§meyin.

Bor mineralinin, dÃ¼nyada aklÄ±nÄ±za gelebilecek hemen hemen her sanayi sektÃ¶rÃ¼nde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyor muydunuz?

Savunma sanayiinden tutun, jet yakÄ±tÄ±na, yanmaz giysilerden, uzay malzemelerinden ve zÄ±rhlardan tutun da, ateÅŸe ve Ä±sÄ±ya dayanÄ±klÄ± cam Ã¼rÃ¼nlere, deterjan sektÃ¶rÃ¼nden tutun da, tarÄ±m ilacÄ± gibi Ã§eÅŸitli kimyasallarÄ±n Ã¼retiminde, elektronik sektÃ¶rÃ¼nden tutun da, geleceÄŸin yakÄ±tÄ± olarak gÃ¶rÃ¼len Hidrojen enerjisinin depolanmasÄ±na varÄ±ncaya kadar bildiÄŸiniz ya da bilmediÄŸiniz en bÃ¼yÃ¼k endÃ¼stri sektÃ¶rlerinde Bor en Ã¶nemli hammaddelerden birisi.

KÄ±sacasÄ±, TÃ¼rkiye’de ÅŸÃ¶yle babayiÄŸit, yÃ¼rekli ve millÃ® Ã§Ä±karlarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶zeten bir siyasi irade Ã§Ä±kÄ±p da, “Bor Ã¼retimini durduruyorum, 1 yÄ±l boyunca Ã¼retim yapmayacaÄŸÄ±z, tesislerimizi modernize edeceÄŸiz” deseydi, emin olun dÃ¼nyada Bor fiyatlarÄ± en az 10 katÄ±na fÄ±rlardÄ±. DÃ¼nya ekonomisinde ve tÃ¼m sektÃ¶rlerde adeta deprem olurdu!

1 yÄ±l sonra da yavaÅŸ yavaÅŸ Ã¼retime sÄ±nÄ±rlÄ± ve kontrollÃ¼ olarak yeniden baÅŸlasaydÄ±k, fiyatÄ± en az 10 kat yÃ¼kselmiÅŸ Bor ihracatÄ±mÄ±zla bu Ã¼lkenin tÃ¼m iÃ§ ve dÄ±ÅŸ borÃ§larÄ±nÄ± birkaÃ§ yÄ±lda sÄ±fÄ±rlayabilirdik.

Ãœstelik sonraki yÄ±llar boyunca da, en bÃ¼yÃ¼k borÃ§lanma kalemimiz olan petrol ve doÄŸalgaza harcadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Milyarlarca Dolar’Ä±, Bor ihracatÄ±mÄ±zdan kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dÃ¶vizle sÃ¼rekli olarak karÅŸÄ±layabilir, bÃ¼tÃ§e aÃ§Ä±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± da sÄ±fÄ±rlayabilirdik.

Ama Ã¼lkemizi ve halkÄ±mÄ±zÄ± refaha, zenginliÄŸe kavuÅŸturabilecek en bÃ¼yÃ¼k yeraltÄ± zenginliÄŸimizi bÃ¶yle akÄ±lcÄ± deÄŸerlendirmek yerine, Ã¼lkemize hÃ¼kmeden siyasi zihniyet ne yapÄ±yor?

Bor madenlerini tÄ±pkÄ± kÃ¶mÃ¼r gibi kiloyla deÄŸil, tonla satÄ±yor!

Yani Ã¼retimi kÄ±sÄ±tlayÄ±p 1 Kg. Bor’u 100 Dolar’a satacaÄŸÄ±na, 1 TON Bor’u 500 Dolar gibi sudan ucuz fiyatlara satÄ±yor!

Bir baÅŸka Ã¶rnekle aÃ§Ä±klayayÄ±m: 1 GRAM ALTIN’I 100 LÄ°RA’DAN SATMAK YERÄ°NE, 1 Kg. ALTINIÂ 500 LÄ°RA’DAN SATAN BÄ°R SARRAFA RASTLASANIZ NE DÃœÅžÃœNÃœRDÃœNÃœZ?

Buna halk dilinde ne denir, yanÄ±tÄ±nÄ± size bÄ±rakÄ±yorum. O deyimi kullanmak istemiyorum.

Ãœstelik bu da yetmezmiÅŸ gibi, OHAL ilan edildikten sonra, Bor madenleri de TÃ¼rkiye Cumhuriyeti’nin 80 yÄ±llÄ±k diÄŸer tÃ¼m birikimleriyle birlikte VarlÄ±k Fonu’na devredildi.

Bunun anlamÄ±nÄ± biliyor musunuz?

TÃ¼rk ekonomisinin dÃ¼nya petrol rezervleri kadar deÄŸerli olan en bÃ¼yÃ¼k ekonomik gÃ¼vencesi olan, ekonomimizin bugÃ¼nÃ¼nÃ¼ ve yarÄ±nÄ±nÄ± kurtarabilecek kadar paha biÃ§ilemez parasal deÄŸere sahip Bor madenleri, pek yakÄ±n bir gelecekte, mesela Katar’dan alÄ±nacak bir borÃ§ karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda teminat olarak verilebilir.

Ben diyeyim 3 ay, siz deyin 1 yÄ±l.

HattÃ¢ belki verilmiÅŸ bile olabilir, bilen var mÄ±?

Yok.

Neden?

Ã‡Ã¼nkÃ¼ fon denetime aÃ§Ä±k deÄŸil. Ne Meclis, ne basÄ±n, SayÄ±ÅŸtay, kÄ±sacasÄ± hiÃ§bir kuruluÅŸ, 80 yÄ±llÄ±k cumhuriyetimizin bÃ¼tÃ¼n birikimlerinin ÅŸu an kimlere ne karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± teminat olarak verildiÄŸini bilmiyor.

En azÄ±ndan ben bilmiyorum.

Ãœlkeye hakim siyasi zihniyet keÅŸke aÃ§Ä±klasa da en azÄ±ndan halkÄ±mÄ±z son durumun ne olduÄŸunu Ã¶ÄŸrense.

Ama taraflÄ± davranmayalÄ±m. Ãœlkeye hakim siyasi zihniyeti eleÅŸtirdik tamam da, ya muhalefet ne yapÄ±yor bu konuda?

Mesela siz hiÃ§ Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu’nun aÄŸzÄ±ndan Bor sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duydunuz mu? HafÄ±zanÄ±zÄ± zorlayÄ±n bakalÄ±m, hiÃ§ Ã¶yle bir konuÅŸma hatÄ±rlayabilecek misiniz?

Ya da mesela Devlet BahÃ§eli’nin aÄŸzÄ±ndan bir kez olsun Bor sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± iÅŸittik mi?

TÃ¼rk milletinin yeraltÄ± kaynaklarÄ±na, millÃ® servetine en Ã§ok sahip Ã§Ä±kmasÄ± gerekenlerin, “MilliyetÃ§i” sÃ¶ylemler iÃ§indeki siyasi kadrolar olmasÄ± gerekmez mi?

BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶z diktiÄŸi, Trilyonlarca Lira deÄŸerindeki bu kadar eÅŸsiz ve paha biÃ§ilemez millÃ® servetlerimizi tartÄ±ÅŸÄ±yor olmamÄ±z gerekirken, bizim siyasi kadrolarÄ±mÄ±z ve partilerimiz “Stadyum mu olsun, arena mÄ± olsun?” gibi Ã§ok daha Ã¶nemli Ã¼lke meselelerini tartÄ±ÅŸÄ±yorlar, halkÄ±mÄ±zÄ± da aylardÄ±r ve yÄ±llardÄ±r bu Ã§ok mÃ¶him meselelerle meÅŸgul ediyorlar!

EÄŸer Bor madenleri, dÄ±ÅŸ borÃ§ karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± teminat (ipotek) olarak verilirse, o borÃ§larÄ±n Ã¶denememesi ya da Ã¶denmemesi durumunda ne olacaÄŸÄ±nÄ± biliyorsunuz.

DÃ¼nyanÄ±n bÃ¼tÃ¼n petrol kaynaklarÄ±nÄ±n toplamÄ±ndan bile muhtemelen daha bÃ¼yÃ¼k parasal deÄŸere karÅŸÄ±lÄ±k gelen Bor madenlerimiz, yabancÄ± bir Ã¼lkenin eline geÃ§ecek.

O zaman ne yapacaÄŸÄ±z?

Gene birileri Ã§Ä±kÄ±p da, tÄ±pkÄ± 16 Nisan Referandumunda olduÄŸu gibi, “GeÃ§ti Bor’un pazarÄ±, sÃ¼r eÅŸeÄŸini NiÄŸde’ye” mi diyecek?

O zaman milletÃ§e hep birlikte Ã¼zerine bir bardak soÄŸuk su iÃ§eriz, tabii ki satÄ±lmamÄ±ÅŸ ya da kirletilmemiÅŸ su kaynaklarÄ±mÄ±z kalmÄ±ÅŸsa…

Herhalde dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k servetine sahip olup da sefalet Ã§eken, Ã¼stelik buna raÄŸmen milli serveti heba eden bir siyasi zihniyete kÃ¶rÃ¼ kÃ¶rÃ¼ne Ä±srarla ve inatla oy vermeye devam eden, dÃ¼nyada bizden baÅŸka bir Ã¼lke ve toplum yoktur.

Sizce?