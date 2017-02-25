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Güçlü Çezik
25 Şubat 2017
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Biz Keşfettik


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

Türkiye haftalardır, aylardır referandum tartışmalarıyla yatıp kalkarken, Dünya bambaşka bir haberi konuşuyor.

Dünyada gündemin 1 numarasına tırmanan ve büyük bir heyecan yaratan yeni bir keşif 3 gündür konuşuluyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Güneş sisteminin dışında, bir başka yıldızın yörüngesinde Dünya benzeri 7 gezegen keşfettiklerini duyurdu.

Düşünebiliyor musunuz? Elin bilim insanları yaklaşık olarak ta 40 Işık Yılı, yani 380 Milyar Km. uzaklıkta, aslında en güçlü teleskopla bile hiç görülemeyen, çünkü yörüngesinde olduğu yıldızın ışığı yüzünden görülmesi neredeyse imkansız olan 7 gezegen buluyorlar.

Üstelik bu 7 gezegenin yörünge hızlarına ve yıldız üzerinde yarattığı milyarda bir gibi zerre kadar yerçekimi etkilerini bile karmakarışık formüllerle hesaplayıp, bu 7 yıldızın büyüklüklerini, kütlelerini buluyorlar.

Bununla da kalmıyorlar, dönüş hızları ve yıldıza yakınlıklarını hesaplayarak, bu gezegenlerin yüzey sıcaklıklarını tahmin ediyorlar.

Bu tahminler sonucunda ortaya çıkıyor ki, bu 7 gezegenin yörüngeleri birbirine çok yakın ve içlerinde en az 2-3 tanesi, dünya benzeri yaşam şartlarının oluşabileceği konumda.

Yani etrafında döndükleri yıldıza ne çok yakınlar, ne de çok uzaklar. Ne çok soğuklar, ne de çok sıcaklar.

Gözümde bilimkurgu benzeri bir sahne canlanıyor.

Yıl 2040…

Başta ABD olmak üzere, bütün ülkeler bu gezegenlerin birisinde koloni kurmuşlar.

Koloni yetkilisi ile röportaj yapıyorlar.

Uzay muhabiri soruyor: “Sayın yetkili, peki aramızda Türkler neden yok? Onları yaşanmaz hale gelen ve yaşam kaynakları tükenen dünyada kalmaya nasıl ikna ettiniz?”

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“İkna etmemize gerek kalmadı ki. Bizler bu gezegeni keşfettiğimiz sırada, Türkiye’deki bazı siyasetçiler de bambaşka ve eşi benzeri olmayan bir keşif yapmışlardı.”

“Nedir o keşif?”

“Dünyada hiçbir ülkede birebir eşi benzeri benzeri olmayan, yani hiçbir ülkede daha önce denenmemiş, ülkeyi ne hale getireceği hiç belli olmayan, daha önce hiçbir ülkede uygulanmadığı için başarılı olacağına dair hiçbir örneğin bulunmadığı, belirsizlikler ve bilinmezlerle dolu bir siyasi sistem keşfetmişlerdi. Biz NASA’nın keşfiyle buralara kadar geldik, onlar da siyasi keşif ve icatlarla yıllarca oyalanmaya devam ettiler…”

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