BİR YALNIZUS’UN NOTLARI

Öncelikle evdeyseniz üstünüzü değiştirin, hazırlanın ve dışarı çıkın.

Bulduğunuz ilk kitapçıya kendinizi atın. Almak zorunda değilsiniz. Bir şeyler okuyun yeter. Zihniniz oyalansın.

Her anlamda tarzınızı yenileyin. Giyiminizde, saçınızda, hatta konuşmanızda bile. Havanız değişsin. Yeni olan iyidir.

Kibar olun.

Yanınızda daima bir not defteri olsun. Bugüne kadar yapmak isteyip de hiç yapmadığınız ne varsa not edin. Belirli aralıklarla not etmeye devam edin. Listenizi bir sona bağlamak zorunda değilsiniz.

Ailenizi arayın ve onları sevdiğinizi söyleyin. Bunu alışkanlık haline getirin.

Her gün yeni bir şey öğrenin.

Arkadaşlarınızı ya da arkadaşınız olmaya çalışanları görmezden gelmeyin.

Hayat ne gözünüzde büyüttüğünüz kadar uzun ne de düşündüğünüz kadar kısa. Geriye dönüp baktığınızda yapamadığınız şeyler yüzünden pişmanlık yaşayacaksınız. Cesur olun ve not ettiğiniz her şeyi dibine kadar yaşayın.

Kahraman olun. Belki ülkeyi kurtaramayabilirsiniz. Ama kardeşinizin açamadığı kavanoz kapağını açabilirsiniz. “Birinin Kahramanı Olun!”

Ve son olarak şükredin. Yeni bir günü gördüğünüz için, sağlıklı olduğunuz için, sadece nefes aldığınız için bile şükredin.

İzleyenler bilir, Kaybedenler Kulübü’nün unutulmaz repliklerinden biridir. Aynı zamanda İsviçreli bilim insanlarının cevap bulamadığı, muhtemelen asla bulamayacağı sorulardan biri olmaya da adaydır.Peki yedi milyar insanın içinde neden kendimizi yalnız hissederiz? Neden yalnızlığı tercih ederiz? Yalnızlık bir tercih midir yoksa bir ihtiyaç mı?Süreniz başladı, istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Tik tak, tik tak…İnsan kendini yalnız hisseder. Çünkü evet yedi milyarın içinde onu anlayan ruh eşini bulamamıştır. Düşüncelerini hatta hayatını paylaşabileceği o diğer yarısı şu anda, daha sonra kocasına ödeteceği ya da hanımının altınlarını bozdurup ödeyeceği KYK kredisini almış, başkalarıyla çatır çatır yiyor olabilir. Çok önemli bir iş toplantısındadır ya da belki hayatımızı değiştirecek yeni bir icadın yaratıcısıdır. Belki de sadece kulaklığını takmıştır ve tavanı izliyordur.Tavanı izlemek… Yalnızlığını tavanla paylaşmak…Yalnızlık paylaşılır mı? Hayır.demiş büyük üstat Özdemir Asaf.Yalnızlık bir tercih değildir. Ya ölüm ayırır bizi sevdiklerimizden ya da yaşam. Nasıl ki ecelin gelip de sevdiğimizi kollarımızdan alması bir zorunluluksa hayatın getirdiği bir başına kalma isteği de öyledir. Çünkü insan kendi kendine yalnızlığı seçmez. Yaşanmışlıkları da insanı atar yalnızlığın kucağına yaşanmamışlıkları da…Dostoyevski demiş kiYalnızlığı sadece bir insansız hava sahasının içindeymişiz gibi düşünmemek lazım. Dışarıdan bakıldığında çok sosyal olan insanlar da kendini yalnız hissedebilir. Hatta belki hayatın sillesini yiyip de yalnız kalmış insanlardan daha bile yalnızdırlar. Bunun artık birkaç level üstütır. Hiç internet mecrasında çok sosyal görünen insanların iç dünyalarını merak ettiniz mi? Yapayalnızlar. Ultrayalnızlar.Anlamasınlar.Geberiyor aslında yalnızlıktan. Bileklerini dikine dikine kesip üstünde ismi yazan yeşil pipetli bardağıyla küvete yatacak mutsuzluktan. Belki onlarca arkadaşı var ama içlerinde onu gerçekten tanıyan kimse yok. İşte burada insan artık diğerleriyle olmaktansa kendi kendine kalmayı ister. Çünkü etrafındaki samimiyetsizlik, tahammül kotasını doldurmuş durumda. İşte tam da burada yalnız olmak bir tercihten daha fazlası haline gelir. Yalnızlık ihtiyaç olmaya evrimleşir.Eski birolarak yalnız kalma ihtiyacını çok iyi bilirim. İyi bir reçeteniz yoksa, sizi giderek melankoliye iter. Hatta bir hastalığa dönüşür. Size kendi reçetemi verebilirim. Belki içinde işinize yarar bir şeyler çıkar.

Tik tak, tik tak. Süre doldu. Şimdi cevaplarınızı korkmadan hayata geçirin.