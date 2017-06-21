BİR OYUNDUR YAŞAMAK…

Bir oyundur yaşamak



Hep çocuksa yüreğin

Oyun bitse gece girse gözüne

Uyku vakti gelse de

Kahkahan günde

Aklın hep oyunda kalır…

Bir tantana, koşuşturmacayla eklenir günler günlere, bebekliğin çocukluğa, çocukluğun gençliğine ve gençliğin yaşlılığa sonunda sonsuz uykuya kavuşana dek sürer bu kovalamaca…

Oysa çocuksundur hep, bilmezsin…

Gençliğindeki sen, sen olarak kalmazsın olgunlaşınca, yaşlılığında da bulamazsın aynı gençlik heyecanını ama her döneminde içinde yaşayan ve kaybolmayan tek şeydir çocukluğun…

Önüne bir top düşerse vurmadan duramazsın…

Ne kadar içimdeki çocuk öldü dersen de, bir çocuk görünce tebessüm eder sol yanın, içindeki çocuk selam verir gördüğü çocuğa sessizce…

Kafanda örümcek sürüsü olsa da, sarhoş nidalarla sallansan da alemde, ya da gecen gecene karışmış her gece bir eğlence diye dolansan da, yastığa koyduğunda başını yanına anne isteyen bir çocuksundur…

Gece korkutur seni, karanlık bunaltır…

Hiç çişin gelmesin, tuvalete kalkmayayım istersin çocuk kalbinle…

Kalkar kalmaz yakarsın ışığı, bilirsin ki aydınlıkta kötülükler barınmaz…

Gözlerin kamaşır önce, ışığa bakamazsın, malum uzun süre karanlığa maruz kalanlar geçici körlük yaşar…

Yavaş yavaş alışır gözlerin ışığa ve kaybolur korkuların aydınlıkla…

İçindeki çocuk rahatlar, etrafa göz gezdirir, emin olur güvende olduğundan ve tekrar döner yatağa…

Küçücük bir ara, kısa süreli bir aydınlanma bile yeter çocuğu korkusuz yapmaya…

Hepimiz farklı işlerde, farklı mevkiilerde ve farklı görevlerde ama aynı çocukla gireriz her gecenin koynuna…

Ve herkes sustuğunda o çocuk konuşur, tanrıya en yakın olmanın verdiği temizlik ve saflıkla…

Ne kadar unutmuş olsanız, ne kadar örselenmiş, hor görülmüş olsa da, öldürmeye çalıştığınız çocuk dirilir her gece tanrının eliyle ve sorar size ‘Aydınlattın mı dünyayı yoksa sonsuz karanlıkta mısın?’ diye…