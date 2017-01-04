BİR DEMET IŞIK BİR TUTAM TAT

Midyat, Manavgat, Koçarlı, Elbistan’da Kaymakamlık yaparken istifa edip çok sevdiği ve kalıcı olarak yerleştiği Aydın’da avukat olarak görev yapan ve aynı zamanda şair ve yazar olan Erol Ertuğrul’un son eserini zevkle ve ibretle okudum.

O da benim gibi Mücadele Gazetesi’nde fırsat buldukça yazılarını yayımlıyordu.

Ayrıca Cumhuriyet ve Aydınlık Gazetelerinde yazıları yayımlanan Erol Ertuğrul ile Dostlar Meclisi’nde biraraya geliyorduk.

Oğlu Mimar Kerem de Aydın Lisesi’nde öğrencimizdi. Aydın İHD (İnsan Hakları Derneği) ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aydın Şubesi’nin kurucusu olan sevgili dostumun sosyal, kültürel, siyasi ve politik hayatı hakikaten oldukça zengin.

Özellikle; Uğur Mumcu, Cenk Koray, Recep Yazıcıoğlu, Yekta Güngör Özden, Sami Karaören, Oktay Akbal, İlhan Selçuk, Macide Tanır, Ataol Behramoğlu, Doğu Perinçek, Vural Savaş, Alev Coşkun, Ahmet Taner Kışlalı, Mustafa Balbay, Halit Çelenk, Toktamış Ateş, Jülide Gülizar, Özdemir Özak, Metin Feyzioğlu, Deniz Baykal ile dostlukları, sohbetleri ve ibret alınacak anekdotları okunmaya değer.

Kitabında adı geçen bu kişiler, o dönemin değerli kişileriydi.

Bu yazılarda memleket sevgisini, insan sevgisini, dostluğu, arkadaşlığı, ahde vefa örneklerini göreceğiniz gibi, yalanları, iki yüzlülüğü ve politikanın, politikacıların çirkin yüzünü de göreceksiniz.

Aynı zamanda sağcı, solcu, komünist, faşist gibi yaftaların, karalamaların ne kadar yanlış olduğunu da göreceksiniz.

Ayrıca Macide Tanır, Ataol Behramoğlu, Oktay Akbal, Sami Karaören ile yazarımızın örnek alınacak dostluk, arkadaşlık, sevgi ve saygının aileler arasındaki güzel ilişkinin örneklerini göreceksiniz.

Siyasetle, politikayla ilgilenenlerin ve kitapta ismi geçenlerle ilgili bilgilenmek isteyenlerin bu kitabı kesinlikle okumalarını öneririm.

Sayın Erol Ertuğrul 1962-1965 yıllarında Ankara Hukuk Fakültesi’nde okuduğu sıralarda ben de İstanbul Üniversitesi’nde okuyordum.

O’nun öğrenci derneği başkanlığı yaptığı sıralarda ben de İstanbul’da Aydınlılar Yüksek Talebe Derneği’nde görev yapıyordum.

Altıncı Filo’nun İstanbul’u ziyaretini protesto eden, yürüyüşlere katılan, Dolmabahçe’de karaya çıkan Amerikan askerlerini denize dökmeye çalışan grubun içerisinde bulunuyordum.

İstekli olmasam da mecburen katıldığım yürüyüşlerde, Boğaza köprü istemediğimizi, Zap Suyu’na köprü istediğimizi haykırıyorduk. Fakülte boykotuna katılıp öğretim üyelerinin odalarından çıkarılarak sokağa itildikleri, Castro’nun ve Che Guevera’nın posterlerinin fakülte duvarlarına yapıştırılması (Deniz Gezmiş Olayları) ve çatışmaların sopaya ve tabancaya dönmesi üzerine ben İstanbul’u terkerek Aydın’a dönmüş ve Güzelhisar İlköğretim ile Çeştepe İlköğretim’de öğretmen vekilliği yapmaya başlamıştım.

Bu olaylar benim bir buçuk yıl kaybetmeme sebep olmuş, 1967’de mezun olmam mümkün iken 1968 yılının sonuna sarkıyordu.

Bu nedenle ben politikadan ve siyasetten hep nefret etmiştim.

Erol Beyin talebe hayatı, İHD Başkanlığı, ADD’deki çalışmaları CHP, SHP, DSP’deki çalışmaları ve yaşadıkları oldukça zengin.

Her ne kadar siyaseti, politikayı sevmiyorum desem de, kitapta ele aldığı ve tanıdığım, gördüğüm, konuştuğum, konferanslarına katıldığım, yazılarını okuduğum kişilerin O’nun yazısıyla tanıtımı çok etkili oldu ve beni çok etkiledi.

Sevgili okuyucular, eğer Sayın Erol Ertuğrul ile birgün uygun bir yerde karşılaşırsanız, şiir okumasını isteyebilirsiniz. Ama şiirde öncelikli seçiminiz Nazım Hizmet’in “Karıma Mektup” şiiri olsun.