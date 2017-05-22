Benliğimizin de Ötesi (Oskay ve Karabulut Ailelerine ithafen)

Ne kadar büyürsek büyüyelim bir yanımız hep çocukluğumuzu özlüyor. Hayat yükünü yüklenmemiş omuzlarımız, özlemler birikmemiş içimizde… Çocuğuz işte. Oysa büyüyünce öyle mi? Hayat savuruyor bizi. Bir de bakıyoruz uzak kalmışız sevdiklerimizden. Herkes kendi gayesiyle yazarken hikayesini hasretlik çeker olmuşuz sevdiklerimize. Sonra bir de bakmışız tükenmiş nefes dedikleri… İşte hayat dedikleri bundan olsa gerek doğduktan sonraki karanlık ile ölmeden önceki karanlık ortasında bir kibrit şulesi. Neyi sığdırırsak bu aydınlığın içine onu görüyor gözümüz, ne yazılmışsa kader defterimize, onu yaşıyor benliğimiz… Yaşıyorsak sebebi var, mutlu olmak üzerine kurulu tüm hikayemiz…Ne olduğumuzu, kim olduğumuzu ve niçin yaşadığımızı unutmadan hiçbir çıkar ilişkisi gözetmeksizin sevebilirsek insanları; yaradılışın gayesini unutmazsak yani, o vakit huzurun gölgesine ektiğimiz sevgi tohumlarını iyilikle güzellikle yoğurup can bağıyla bağlarız hayat hikayemize sevdiklerimizi… Ve o bağ bir ömür sımsıkı tutunur geleceğimize… O vakit sevdiğiniz insanlarla geçirdiğimiz 1 dakikanın bile değeri tarifsizleşir…İşte bu tarifsiz duyguyla hissettiklerimi kaleme almak bile zor lakin kalemim yettiğince bir sonraki yazımda can bağıyla bağlı insanların da en az kan bağı olan insanlar kadar değerleştiğini hatta ötesine de gittiğini yazacağım.Tokat kültürünü, misafirperverliğini ve yürekleri iyilik dolu güzel insanları yazacağım. Yazacağım ki kaybolmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin önemini bir kez daha vurgulayalım. Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerin farklı kültürlerden ibaret olduğunun bu sayede bir kez daha altını çizelim.Bu yazının yazılmasına vesile olan ve inşallah bir sonraki yazımı da kendilerine isim isim ithaf edeceğim Oskay ve Karabulut ailelerine; güzel yüreklerine kocaman bir sevgiyi sığdıran bu güzel insanlara şimdiden bir kez daha teşekkür ederim.