‘BENİ’ ANLAMAYA…

Bir ses inliyor kulaklarımın kıyısında…Gökyüzü ağlayan melodisiyle vurmuş,Penceremin kıyısına…Bulutların hüznü sarmış dört bir yanı…Güneş aydınlatmışden tarafı…Eşik noktasındayım şimdi hayatın…Gönlümün gülümseyen yanında,Seyrediyorum hayatı…Hüzne yer yok yaşamın gölgesinde…Şiirlerim bile aksın diye var benliğime…olsam da süzülsem bestelere…Sözcüklerimin melodisi hep mutluluğu kucaklasın işte…Hayat kalemi bırakmıyor elinden,İşliyormize kendimizi…Sevgiye, merhamete, iyiliğe ve güzelliğe dair ne varsa,Onu yazıyoruz bu yaşamın öyküsüne…Gerisini yazanlara,Gölgemden ötesi görünmez,Yalnızca sözcüklerimi hisseden bulur beni…Kilitli değilim,Yalnızcaden sevenler açık görür beni…se eğer görmekten saydığımız,se eğer konuşmak sandığımız,Bin yürek de gelse yetmez,i anlamaya…