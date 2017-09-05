Belgesel…

Yaban arıları…

Bal arıları…

Balıkçı örümcekler…

Kurbağa yiyen böcekler…

Yüzlercesi bir araya gelerek polen numarası yapan, toprak arılarını kandırarak onların vücudunu istila eden minicik larvalar…

Belgesel dünyasında bunun gibi birbirinden ibretlik yaşam mücadelesi örnekleri var…

Tabii ki izleyene, düşünene, ibret almayı bilenlere…

Ha, bir de şu var: Meğer dünya yuvarlak değil düzmüş!..

Belgesel de ne? Bilim de ne?

Yandaşsan herşeyi biliyorsun zaten. Bilime, bilgiye, araştırmaya, eğitime falan ihtiyacın yok.

Sen düz diyorsan, dünya düzdür.

Hattâ, düz değil diyen olursa içeri bile attırabilirsin. Nasıl olsa arkan sağlam.

Seni kollayan birisi çıkar; “Onlar gazetecilikten değil, örgütlü suçtan yargılanıyorlar. Hapiste gazetecilikten yargılanan hiçkimse yok” deyiverir.

Ama mesela, Sözcü muhabiri Gökmen Ulu, 100 gündür neden zindanlarda çürütülüyor, en ufak bir örgüt bağlantısı tespit edilmiş mi, bir haksızlık varsa neden kudretli (!) birisi ağırlığını koyup haksızlığın giderilmesini sağlamıyor diye kimse sormaz, soramaz…

Ne de olsa, seçmen çoğunluğu ne diyorsa doğrudur, çoğunluk hiç yanılmaz, aldanmaz…

Çoğunluk, dünya düzdür derse düzdür. Nokta!..

Çoğunluğun dediğini kabullen, itiraz etme, muhalif olma…