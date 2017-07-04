Meclis, bir konuyu görüşmek, konuşmak, tartışıp karara bağlamak üzere bir araya gelmiş topluluk olarak bilindiği gibi, Belediye Meclisi, belde halkının genel oyuyla seçilen bir genel karar organıdır.

Üye sayısı ise belediyenin nüfusuna göre değişir, ancak dokuzdan az olamaz.

Meclis, kendisinin karar vereceği bir aylık tatil dışında her ay toplanır.



EFELER BELEDİYESİ TÜRKİYE’DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Aydın’ın Efeler ilçesi belediye meclisi muhabirlerin sağlıklı haber almalarının sağlanması için Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek salonun en hakim noktasına basın masasını koyarak toplantıyı takip eden gazetecileri onurlandırdı.

Efeler Belediye Meclisi, toplantılarda basın mensupların gerek televizyon için görüntülü haber gerekse gazete için fotoğraf çekmelerinin sağlıklı yapılması için meclis salonun en hakim noktasına “Basın” masasına yer verildiği, basının kurum ve kuruluşlar ile kamuoyu arasında özellikle iletişimde önemli bir değer olduğu belirtildi.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİ BELEDİYE MECLİSİ TEMMUZ AYI İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ Belediye Meclisine, belediye başkanı başkanlık eder şeklinde tanımlanır.Aydın’ın Efeler ilçesi belediye meclisi muhabirlerin sağlıklı haber almalarının sağlanması için Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek salonun en hakim noktasına basın masasını koyarak toplantıyı takip eden gazetecileri onurlandırdı.Efeler Belediye Meclisi, toplantılarda basın mensupların gerek televizyon için görüntülü haber gerekse gazete için fotoğraf çekmelerinin sağlıklı yapılması için meclis salonun en hakim noktasınamasasına yer verildiği, basının kurum ve kuruluşlar ile kamuoyu arasında özellikle iletişimde önemli bir değer olduğu belirtildi.

Aydın’ın Efeler İlçesi Belediye Meclisi Temmuz Ayı 1. Birleşimi Belediye Başkanı Mesut Özakcan başkanlığında yapıldı.

Efeler Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıda, gündemde yer alan 6’ncı maddede, Efeler ilçesindeki merkez mahallelerde vatandaşların mesken olarak kullandığı yerleşim alanları içerisinde gürültülü işletmelere yeni ruhsat vermemesi ve yerleşim alanları içinde önceki zamanlarda açılmış bu tip gürültülü işletmelerin ruhsat devri yapılmaması hususunun görüşülmesi ilgili komisyona havale edilmesi oy çokluğu ile kabul edilirken, gündeminde yer alan 18 madde de görüşülerek meclisin onayına sunuldu ve ilgili komisyonlara havale edilmesi oy çokluğuyla kabul edilerek karlaştırıldı.

Toplantıda, bir sonraki Efeler Belediye Meclis toplantısının 6 Temmuz 2017 tarihinde yapılması karara bağlandı.

Belediye meclislerinde alınan kararlar bölgede yaşayanlar için önemli kararlar ve önemsiyoruz.

Alınan kararların kamuoyu ile paylaşılmasında basının önemine değer veren Efeler Belediye Meclisi’nin ülkemdeki tüm belediye meclislerine örnek olması dileğiyle…