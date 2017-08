BEDEN – DUYGU VE DÜŞÜNCE ORTAKLIĞI: SEVGİ

Değerli Mücadele Okurları, bugünkü başlığım yaşamımızı belirleyen düşüncelerimiz üzerine kurulu. Düşüncelerimizin kendimizle nasıl bir bütün olduğundan ve hayatımızı nasıl şekillendirdiğinden bahsetmek istiyorum. Bahsederken de bu ortaklığını sevgiyle nasıl sonuçlandığının altını çizmek de istiyorum. Ama öncesinde bu başlığın özetini birkaç kelime ile şiirsel bir anlatımla geçmek istiyorum.Yaşamın gölgesine sığınmış kucaklıyoruz hayatı. Varlığımız kendimize dönük. Özgürlüğümüzkadar sınırlı. Mutluluğumuz sevdiklerimiz kadar yakın, ayrılıklarımız gözyaşlarına hüzünlü… Sevgimiz de yalnızca kendimiz kadar yakın…Yaşam kendi gölgemizde kendi ağacımızın dalları… Ne kadar budarsak, sularsak, bakarsak o kadar daha nasipleneceğiz gölgesinden. Yaşıyorsak, kendimizin varlığı sürdüğü için, yani hâlâ sayılı son nefesimizi de tüketene dek. Bu ağacın dallarının her biri mutluluk, sevgi, ayrılık, gözyaşı… Ne varsa duyguya dair kendimizde, hepsi kök salıyor gölgemizin üstüne…Yaşamak fizyolojik bir eylemdir. Kalbimiz attığı içinyız. Bedenimiz sürekli olarak bir var olma çabası içerisinde. Tabi ki özgürlüğümüz son bulana kadar, yani sayılı son nefesimizi de tüketene kadar… İşte fizyolojik süreçlere tepki verense bedenimizdir. Kalbimiz attığı için nefes alıyoruz, konuşabiliyoruz, görebiliyoruz. Ama göremiyorsak, kalbimiz atsa da yaşıyoruz, duyamıyorsak kalbimiz atsa da yaşıyoruz, elimiz ya da bacaklarımız yoksa da yaşıyoruz çünkü hâlâ kalbimiz atıyor. Yani hâlâ bedenimiz var olma mücadelesini sürdürüyor. Peki bu var olma mücadelesinde bedenimiz yalnız mı? Ona yön veren biz miyiz yoksa bizim zihnimizde beslediklerimiz mi?İnsan’ı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerin başında düşünebilen bir varlık olması gelmektedir. Yüce Yaradan insanı öylesine güzel yaratmıştır ki bir de duyguları işlemiştir her bedene. Bedenin işleyişi duygulardan esinlenir, düşüncelerse duyguları resmeder…Bedenimiz yaşamsal döngülerimiz devam ederken düşüncelerimiz ve duygularımızla iletişime geçiyor. Onların halini sorup, hislerimize göre şekillendiriyor kendini. Örneğin bir olumsuzluk yaşadığımızda, bir şeye üzüldüğümüzde mesela yüz ifademiz değişiyor, ses tonumuz soluklaşıyor ya da halsiz hissediyoruz kendimizi…Hayatın bazen sundukları hep güzel olmuyor. Acı durumlarla da yüzleşiyor insan. Örneğin bir kazadan ya da doğuştan gelen bir nedenden dolayı görmeyen, duymayan, yürüyemeyen ya da konuşamayanlar insanlar var. Nasıl oluyor da yaşamlarını sürdürüyorlar dersiniz? Görmeyen bir insan için bedeni ne yaparsa yapsın görmez, göremez. Ama kollarını ve ayaklarını kullanarak yönünü tayin edebilir. Peki bu insan görmemenin üzüntüsü içerisinde kendisini yiyip bitirip isyan mı etmeli yoksa yaşadığı için şükrederek kendisini en azından sevdikleri ile birlikte yaşamını sürdürdüğü için olumlu duygular mı hissetmeli? İşte insan bedenindeki en olumsuz duruma karşı gösterdiği şükür, kendisinin zihninde beliren olumlu düşüncelerden ötürürü. Beden kişinin bir an için fizyolojik bir eksiklikten dolayı ya da en küçük bir hastalıkta dahi kendini çaresiz hissettmesine sürükler, eğer düşünceler bir anda olumsuzluğa meylederse mutsuzluk vb. duygusal travmalar baş gösterir.Duygularımızı belirleyen düşüncelerimizdir ve duygularımızın özünü bedenimiz oluşturur. Ağzımızdan çıkan her sözcük duygularımıza uymasa dahi bedenimiz neyi hissediyorsa onu bulur. Hissettiklerimiz sözcüklerden değil duygulardan esinlenir.Bu insan ilişkilerinde de böyledir. Duygu ve düşüncelerimizin tek sorumlusu biziz. Biz istemediğimiz sürece ne kimse bize kırıcı bir davranış sergileyerek bizi üzebilir ne de kızarak bizi incitebilir.Hayatımız boyunca güçlü insan olmak durumundayız. Yani düşünce duygu ve davranışlarımızın sorumluluğunu üstlenmek durumundayız. Aksi halde ne yaşamımıza yön verebiliriz ne de kendimiz olabiliriz.Zayıf insan kendi yaşamının sorumluluğunu üstlenmeden başkalarına odaklanır, kişileri suçlama çabası içerisine girer ve sürekli olarak bahaneler üreterek davranışlarından başkalarını sorumlu tutar. Yani kişi kendinden kaçar. Kişi kendinden kaçtıkça da sorumluluktan uzaklaşır.Hayatımız boyunca kendimiz olarak yaşamalıyız. Sorumluluk duygusundan uzaklaşmadan yaşamın şifrelerini çözmüş bireyler olabilmeliyiz. Düşüncelerimizi de ahlaki değerlerden soyutlanmadan mantık çerçevesinde sürdürmeliyiz.Sevgi, insani bir ihtiyaç. Bağlılığın bir ifadesi, içsel bir süreç. Sevgi olmadan tüm bu anlatılanları insan şekillendiremez, hayata geçiremez. İçine sevgi tohumunu ekemeyen insanlar bencil, sorumluluk duygusunu almaktan uzak olumsuz tüm düşünceleri çağrıştırarak bedenini de bu tür olumsuzluklara çeken kişilerdir. Örneğin, bir insanın yolda masum bir hayvanı durup dururken tekmelemesi bu duruma örnek gösterilebilir. İçinde yaşadığı olumsuz süreçler dışa vurarak eylemini de olumsuz hatta oldukça kötü bir duruma sevkeder. Vicdanından uzaklaştırır. Yani bu tür kişilerin sözü ve eylemi tutarsızlaşır. Sevdiklerine ya da başkalarına karşı davranışları farklılaşır. Yunus Emre’ninsözü bile sevgi üzerine temellidir. Özetle sevgi bizi hayata bağlayan en önemli değerdir.İnsanları sevmek isteğinde bile Allah’a yöneliş vardır. Sevgi; vefadır, sadakattir, merhametdir, şefkatdir, güzel gözle bakmaktır. Güzel olan ne varsa iyiliğe ve insanlığa dair hepsi sevgiden nasiplenir.14 Şubat’taki yazımda vurguladım ben bunu. Ve o yazımda dedim ki;Tüm bu anlattıklarımın çerçevesinde sevgi insanın vazgeçemediği en önemli değerdir. Ve hiçbir güzel sevginin sonu hüzün, mutsuzluk, gözyaşı olamaz, ölüm harici…İşte beden-duygu ve düşünce ortaklığında sevgi böylesine önemli değerleri içeren bir unsurdur.Bu yüzdenkelimesi bile ancak ve ancak temiz duygu ve düşünceler ile berraklaşır, bedenimiz de bu berakklığa uyum sağlar. Çiçek açar yüzümüzde tebessümler mesala ya da bakışlarımız daima tebessümlerimize gülümser…Özetle zihnin kurguladığı gerçeklik ne ise bedenin gerçekliği de odur. Kuru kuruya sözcükler hiçbir önem taşımaz önemli olan kalben sevgiyi iliklerine kadar hisssettirmektir sevdiğine…Gerisi ise sadece hikaye…Daima sevgiyle kalın…