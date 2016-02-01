Bayramda Kurban Siz OlmayÄ±n

Allah kÄ±smet ederse yarÄ±n bir Kurban BayramÄ±’na daha eriÅŸeceÄŸiz.

Ama daha bayram baÅŸlamadan, yine yurdun dÃ¶rt bir yanÄ±ndan trafik kazasÄ± haberleri ve ÅŸehirlerin gÃ¶beÄŸinde koÅŸan dana ve koÃ§ haberleri gelmeye baÅŸladÄ±.

Her Kurban BayramÄ±’nda, kaÃ§an danalar, boÄŸalar, koÃ§lar, kurban eti keserken kendini yaralayan, elini kolunu doÄŸrayan yurttaÅŸlarÄ±mÄ±z artÄ±k bir TÃ¼rkiye klasiÄŸi oldu.

Hemen hemen her bayramda da, trafik kazalarÄ± ne yazÄ±k ki bayramlarÄ±mÄ±zÄ± birer yas gÃ¼nÃ¼ne Ã§eviriyor.

O yÃ¼zden, siz siz olun, araÃ§ kullanÄ±yorsanÄ±z her zamankinden daha dikkatli gidin.

KurbanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z varsa, urganlarÄ±nÄ±zÄ±n kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan ve hayvancaÄŸÄ±zÄ± iyice baÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdan emin olun. Fazladan kontrol etmekten zarar gelmez.

BÄ±Ã§ak kullanmakta deneyimli deÄŸilseniz de, kendi kurban etinizi kendiniz doÄŸramaya Ã§alÄ±ÅŸmayÄ±n, ya da Ã§ok Ã§ok dikkatli bir ÅŸekilde bÄ±Ã§ak kullanÄ±n. BÄ±Ã§ak kullanÄ±rken aÄŸÄ±r ve titiz hareket etmekten de zarar gelmez.

Hepinize tekrar iyi bayramlar dilerim.