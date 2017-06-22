Bayrama Girerken….

11 ayın sultanı denilen Ramazan ayının ardından, yine bir bayrama daha sayılı günler kaldı…

Bayrama girerken, eski huzurlu bayram günlerine pek çok yönden hasretiz…

Ne güzel, ne kadar huzurlu günlerdi onlar…

Yaşadığımız şehirlerde hemen hemen hiç suç olmazdı…

Patlayan bombalar, sokak ortasında kadına şiddet, şortlu kızlara tekme, dondurma yiyen çocuklara saldırılar, en kötü kabusumuzda bile göremeyeceğimiz türden olaylardı…

Aydın’da cinayet, hırsızlık gibi suçlar o kadar ender işlenirdi ki, mesela en küçük bir hırsızlık olsa haftalarca bütün şehirde şaşkınlıkla konuşulurdu.

Şimdi ise cinayetleri, hırsızlıkları konuşulacak konu olarak bile görmüyor toplum.

Her tür suçun işlendiği, her türlü dehşet verici olayın yaşandığı, şehit haberlerinin hiç bitmediği günlerde, bir bayrama daha hazırlanıyoruz.

Huzur yok, insanlar herşeye duyarsızlaşmış, kendi hayatından başka hiçbir soruna kafa yormaz, ülkede yaşanan hiçbir olumsuzluk için kılını kıpırdatmaz olmuş, kalpler taş kesilmiş adeta.

Bencillik, sadece kendi çıkarını düşünen bir yaşam anlayışı, İslam ahlakıyla ne kadar bağdaşır bilmiyorum.

Ama dini bayramların özünde olan birlik beraberlik, dayanışma, kardeşlik, saygı, sevgi ve hoşgörü gibi değerlerin günden güne yitip gitmesi, böyle bir ortamda bayramları bayram olmaktan çıkarmaz mı?