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GÃ¼ner Dokuyucu
31 AÄŸustos 2017
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Bayram KalabalÄ±ÄŸÄ±


GÃ¼ner Dokuyucu
gunerdokuyucu@mucadele.com.tr

Kurban BayramÄ± arefesi, Ã§arÅŸÄ±yÄ± pazarÄ± hareketlendirdi.

Arefe gÃ¼nÃ¼ nedeniyle Efeler kent merkezinde hem yaya trafiÄŸi, hem de araÃ§ trafiÄŸi gerÃ§ekten de tavan yaptÄ±.

AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri, YaÄŸcÄ±lariÃ§i, Ã§arÅŸÄ±lar, caddeler Ã§ok yoÄŸundu.

Her yerde bir bayram telaÅŸÄ±, bayram hareketliliÄŸi gÃ¶rmek gÃ¼zel.

Ama bu kalabalÄ±k, esnafÄ±n satÄ±ÅŸlarÄ±na ne kadar yansÄ±dÄ±, onu bilemiyorum.

Son yÄ±llarda esnaf genelde bÃ¶yle Ã¶zel gÃ¼nlerde fiyat soranlarÄ±n Ã§ok, satÄ±n alanlarÄ±n ise az olduÄŸundan yakÄ±nÄ±yor.

Pek Ã§ok insan, Ã§arÅŸÄ± pazarÄ±, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezlerini, maÄŸaza ve dÃ¼kkanlarÄ± geziyor ama eskisi gibi bol bol alÄ±ÅŸveriÅŸ yapamÄ±yor.

Ä°nsanlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã§oÄŸunda alÄ±ÅŸveriÅŸe para yok.

O yÃ¼zden, cadde, sokak ve alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezlerindeki kalabalÄ±klar, ekonominin durumu hakkÄ±nda yanÄ±ltÄ±cÄ± olabilir.

Manzaraya aldanmamak lazÄ±m diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.

Bir insan, arefe gÃ¼nÃ¼nde kaÃ§ maÄŸazayÄ±, kaÃ§ dÃ¼kkanÄ± geziyor, bunun kaÃ§Ä±ndan alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±yor, buna bakmak lazÄ±m.

Bunu da bizim Ã¶lÃ§ebilmemizin bir yolu olmadÄ±ÄŸÄ±ndan, kesin bir ÅŸey yazmak zor.

Ama esnafa bakÄ±lÄ±rsa, soran Ã§ok, alan yok.

Ä°nsanlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã§oÄŸu, paralarÄ± olmasa bile, muhtemelen maÄŸazalarÄ±, dÃ¼kkanlarÄ± gezip stres atÄ±yorlar, alÄ±ÅŸveriÅŸ isteklerini biraz olsun yatÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorlar belki de…

Eskisi kadar alÄ±ÅŸveriÅŸ yapabilen kaÃ§ kiÅŸi, o Ã¶nemli. Mesela siz, eski yÄ±llara gÃ¶re daha fazla mÄ±, daha az mÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±yorsunuz?

Herkes kendine ve Ã§evresine bu soruyu sorsa, yanÄ±tÄ± az Ã§ok bir fikir verir sanÄ±rÄ±m.

Ä°yi bayramlar…

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