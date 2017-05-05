Baykal’ın Ettiği Laf

Türkiye, 2-3 gündür Sayın Deniz Baykal’ın televizyonda Ahmet Hakan’a yaptığı açıklamaları tartışıyor.

Doğrusu, Deniz Baykal kalibresinde bir siyasetçi adına, özellikle “Gül” sorusuna verdiği yanıta üzüldüm.

Yılların deneyimci siyasetçisini, AKP seçmenlerinin önemli bir kesiminin izlediği bir kanalda sorulan bir soruya daha başka bir yanıt vermekten acaba ne alıkoymuştu?

“Nasıl yanıt verebilirdi?” diye sorabilirsiniz.

Ben de şöyle derim.

Birazcık bile siyasi deneyimi olan bir siyasetçi, benzeri bir soruya, başka bir soruyla yanıt verseydi, ve milyonlarca AKP’li bu yanıtı canlı yayında duysaydı, nasıl olurdu?

“Bugün FETÖ ile mücadele edildiği söyleniyor. Peki orduya, yargıya, Anayasa Mahkemesi’ne, en üst devlet kurumlarına atanan binlerce FETÖ mensubunun atama kararlarının altında, kimin, kimlerin imzası yer alıyor? Neden bu sorunun yanıtı üzerinde durulmuyor?”

Peki ben neden üzülüyorum?

Atatürk’ün partisinin en deneyimli siyasetçilerinin, bu tür sorular karşısındaki yalpalamalarına ve bocalamalarına, verilecek deprem gibi yanıtlar olduğu halde, zaten zar zor çıktıkları ana akım medyada, toplumun büyük kesimine seslerini duyurabilecekleri bu canlı yayınlarda böyle yanıtlar vermeyip, veremeyip bu fırsatları heba etmelerine üzülüyorum.

Hata mı, yetersizlik mi, yoksa bilmediğimiz nedenlerden dolayı muhalefet oylarını belli bir sınırda tutmaya yönelik bir kasıt mı?

Takdir siz değerli okuyucularımın ve halkımızındır.