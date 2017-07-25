BASIN’DA SANSÜR…

Edinilen bilgiye göre; 1876 yılı 10 Mayıs’ında Türk basınında sansür ilk defa “yasa” ile uygulanır.

Özel gazetelerin yeni görüşlere yer vermesi ve zaman zaman hükümete muhalif duruş sergilemesi nedeniyle yönetim tarafından bu sebeple sansür hakkındaki “Âli Kararname” çıkarıldı.

Böylelikle ilk defa bütün gazetelere sansür uygulanmış olundu.

Bu kararname ile resim ve karikatürlere sansür konulmasının yanında, yurt dışından getirilen yayınlara yapılan denetim de sıkılaştırıldı.

Ayrıca, ülkede çıkarılan gazetelerin, Matbuat Dairesi ve Valilikler tarafından denetlenmeden yayımlanamayacağı yasağı getirildi.

Bazı gazetelerce sansür kararnamesi yayımlanıp altına “Matbaamızın makinesi kırıldığından birkaç gün gazetemizin neşrine muktedir olamayacağımızı müşterilerimize ilan ederiz” diye not düşülerek, sansür protesto edilirken; bazılarınca da, yalnızca sansürün yasakladığı yazıların yerleri boş bırakılarak yayım yapıldı.

Tabii bu haliyle yazılar, kamuoyunda hangi türden yazıların sansürlendiği konusunda fikir oluşmasını sağladı.

32 yıl süren bu uygulama sonunda, 24 Temmuz 1908 tarihinde sansür uygulamasına son verildi.

2. Meşrutiyet’in ilanıyla gazetelerin yayım öncesi denetimi kaldırıldı.

25 Temmuz 1908 sabahı gazeteler artık daha farklıydı.

32 yılın ardından ilk defa sansür memurlarının denetimi olmadan, gazetecilerin özgün yazıları ile basılmışlardı.

Tam anlamıyla hür olmasalar da yasanın kalkması ile daha özgür yayım yapan gazetelere halkın ilgisi büyük oldu.

Gazete satış sayıları 2 katına çıktı.

Bu, özgür basına duyulan özlemin göstergesiydi.

24 Temmuz bir anlamda gerçek gazeteciliğin patlama yaptığı gündü.

O günden itibaren yalnız İstanbul’da 353 gazete ve dergi yayınlanmaya başladı.

1946 yılında kurulan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye’de ilk gazetenin çıkış tarihinde düzenlenecek bir basın günü oluşturmayı planladığında bir sorunla karşılaşıldı.

İlk gazete konusunda bazı kişiler, Takvim-i Vekayi’nin yayınlandığı tarihi kabul ediyordu.

Ancak Takvim-i Vekayi’nin yalnızca devlet çalışmalarını kamuoyuna duyuran bir resmi gazete olması nedeniyle ilk Türkçe gazete olmadığını iddia edenler de vardı. Bunun üzerine Falih Rıfkı Atay 24 Temmuz’un basın bayramı olması fikrini ileri sürdü ve fikir kabul gördü.

Böylelikle, Cumhuriyet Dönemi’nde 24 Temmuz tarihi “Türk Basınından Sansürün Kaldırılması ve Basın Bayramı” olarak ilan edildi. (“Türk Basınından sansürün kaldırılışı” –Araştırmacı Fatma Çelik)

BASIN’DA SANSÜRÜN KALDIRIŞININ 109.YILI AYDIN’DA KUTLANDI

Aydın’da basında sansürün kaldırışının 109. yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Aydın Valiliği önünde yerel ve yaygın medya temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirilen programda Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunumunun ardından bir açıklama yapan Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener, basının mecrası ne olursa olsun ister gazete sayfaları, ister internet sayfaları, ister radyo ve televizyon stüdyoları olsun, gazetecilerin, hizmetinde oldukları halkına karşı sorumlu olduğunu ifade etti.

Basının gerçek patronlarının halk olduğunu ve gücünü Anayasa’dan aldığını belirten Şener, ”Basın, yasasının kendisine verdiği sorumlulukla hareket eder. Yani kamu adına görev yapar. Görev tanımı budur. Kamu adına tüm kurumları denetleme yetkisi basındadır. Kamu kurumlarının verdikleri hizmetlerdeki aksaklıklar, yapılan yanlışlar basının görev alanıdır. Gazeteci gördüğü aksaklıkları yazar ve halk bu sayede bu aksaklıklardan haberdar olur. Yöneticiler de bu aksaklılar için gereken tedbiri almak zorundadır. Kamudaki bir yönetici ile basın mensubu arasında aslında çok büyük bir fark yoktur. Her ikisi de halk için vardır. Basın bu nedenledir ki iyi yöneticiler için bir nimet, kötü yöneticiler içinse kâbustur. Bugün burada huzurunda toplandığımız Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ‘Basın bir milletin ortak sesidir, başlı başına bir kuvvet, bir mektep bir rehberdir’ sözleriyle basın mensuplarına aydınlık bir yol haritası çizmiştir. Özgür basının bir ülkede neleri başarabildiğini 15 Temmuz’da hain darbe girişiminde, Türk Basını açıkça gözler önüne sermiştir. Bugün aynı zamanda Türk yurdunun sınırlarının çizildiği Lozan Antlaşması’nın da yıl dönümünü kutluyoruz. Bu yurdu vatan yapmak uğruna canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimiz başta olmak üzere tüm kahramanlarımızın aziz hatıraları önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz” diye konuştu.

Basın yayın ilkeleri doğrultusunda tüm basın çalışanların hür iradeleri ile kamuoyunu aydınlatmada özgürce yazılarını kaleme almaları dileğiyle…