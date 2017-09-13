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Ayfer Çezik
13 Eylül 2017
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BALTALAR SAKLANACAK YER ARIYOR


Ayfer Çezik
ayfercezik@gmail.com
Ülkemiz ormanları o kadar vahşi bir şekilde yok ediliyor ki, artık baltalar bile katledilme korkusuyla tir tir titriyor ve ( sapı ağaç olduğu için ) saklanacak yer aramaya başladı..
İnsanoğlu olarak o kadar acımasız olduk ki kimimiz tarım arazisi, kimimiz konut arazisi, kimimiz yol açmak için, havaalanı yapmak, kanal açmak, maden ocağı açmak, altın çıkartmak, mermer çıkartmak için kesiyoruz da kesiyoruz..
Bir çocuk şarkası vardı;
“Baltalar elimizde, uzun ip belimizde, biz gideriz ormana hey ormana..”
Bize ormandaki kuru ve yaşlı ağaçların yetkililerce belirlendikten ve işaretlendikten sonra işçiler tarafından seyrekleştirme ve gençleştirme amaçlı kesildiği öğretildi.. Ormanın kıymeti anlatıldı..
Faunasının ve Florasının ne kadar değerli olduğu, ormanda yaşayan bitkilerin ve hayvanların ne kadar önemli olduğu, verimli toprakların nasıl oluştuğu anlatıldı.. Tabii anlayana..
İnsanlarımız ve yöneticilerimiz artık o kadar acımasız ve kişisel hırslarına o kadar yenik düşüyorlar ki; bazı illerimizde yüzlerce hektar orman acımasızca yakılıyor, bataklıktan ormana dönüştürülen mirasımız (AOÇ) yok ediliyor, medeniyet getireceğiz, yol yapacağız diye güzelim ODTÜ ormanı bir gecede kepçelerle ucubeye döndürülüyor.
Başgan da kesilen, kepçelerle yok edilen ağaçlar için; “Rekor kırdık” diyor. Bu nasıl bir çelişki?
Onlarca, belki de yüzyılda yetişen ağaçlar acımadan katlediliyor.. Keşke o rekor, yapmakta, yetiştirmekte, güzelleştirmekte kırılsaydı..
Artvin Cerattepe’deki ormanlar, Karadeniz yaylalarındaki, Uzungöl’deki, Urla’daki, Çeşme’deki, Bodrum, Marmaris, Göcek’teki yapılaşmaları saymıyorum bile..
Sahilleri gezdiğinizde güzelim zeytinliklerin nasıl betonarmeye teslim olduğunu, görünmez (!) vahşi bir elin ormanın taa.. içlerine kadar uzanarak (yukarılardan bir yerlerden izin alarak) nasıl ağaçları traşladığını görüp yüreğiniz cızz!. edecek..
Türkiye ağaç ve doğa katliamında galiba dünyada 1 numara..
Ormanı yok etmek, ülke topraklarına sahip çıkmamakla eşdeğer…
Ömrünü TEMA’ya vakfetmiş Sayın Hayrettin Karaca yaşananlar karşısında söyleyecek söz bulamıyordur kanımca.. Erozyonu ve ağaçlandırmayı anlatamadığı için kendisine kızıyordur muhtemelen.
Ben O’nu çok iyi anlıyorum ve bu acı tabloyu önleyemediğimiz için kendisinden şahsım adına özür diliyorum..
Böyle şeyleri anlamak isteyen anlar.. O’nun suçu yok..
Dinimizce de sebepsiz yere YAŞ kesmek BAŞ kesmekle aynıdır..
Ne diyor kutsal kitabımız.. “Biraz sonra kıyamet kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin” diyor..
Biz anlıyoz da, Anlamak istemeyene ne denir?..
Ben söyleyeyim..
Ormanları bilerek yakanlar, ağaçları bilerek kesenler, doğayı tahrip edenler unutmasınlar ki öbür dünyada hiç üşümeyecekler.. Cehennemdeki ateşin odunlarını şimdiden gönderdiler.. Onlar da biliyorlar ki bütün canlılar Huzur-u Mahşer’de şahitlik yapacaklar..
Türküde ne diyor?.
“Derviş Ali’m Der Ki Nefesim Haktır
Hak Diyen Canlara Tek Şüphem Yoktur
Cehennem Dediğin Dal Odun Yoktur
Herkes Ateşini Burdan Getirir.

Bizden söylemesi..

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