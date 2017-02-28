Bahçeli de mi “Kandırıldım” Diyecek?

En sonunda İstanbul Atatürk Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki şanlı Türk bayraklarımızın yanına Barzanistan’ın flaması göndere çekildi.

Bugünleri de gördük.

İnanınız içim parçalanıyor. Onbinlerce şehidimizi bugünleri görmek için mi şehit verdik?

Bir de o kadar rahat, o kadar umursamaz ve pervasızca açıklamalar yapılıyor ki, asıl o açıklamalar yüreklerimizi olayın kendisinden daha fazla yaralıyor…

Büyütülecek birşey yokmuş, falan filan!

Dünyada hangi ülke Barzanistan’ı resmen tanımış?

Bir KKTC yöneticisi Yunanistan’a gitse, Yunan bayrağının yanındaki göndere KKTC bayrağını çekiyor mu mesela Yunanlılar?

Var mı böyle birşey?

Hem Barzanistan devlet mi ki?

Hadi devlet değilse bile, diyelim ki onbinlerce şehidimizi unuttuk, Barzanistan’ı bir eyalet olarak resmen kabul ettik.

Bu durumda bile o Barzanistan flamasını o göndere çekemezsin!

Neden?

2 örnekle açıklayalım:

ABD’nin bir eyaletinden temsilci gelse, Türk bayrağının yanına eyalet bayrağımı asılıyor yoksa ABD bayrağı mı?

Ya da Ontario’dan bir heyet gelse, şanlı bayrağımızın yanında Kanada bayrağı mı göndere çekiliyor yoksa Ontario eyaletinin bayrağı mı?

Kısacası, Barzanistan bayrağını şanlı Türk bayrağımızın yanında göndere çekilerek dalgalandırılması, hiçbir uluslararası hukuk teamülünde de yeri olmayan bir uygulamadır, hiçbir geçerli açıklaması ve mazereti olamayacak boyutta bir skandaldır.

Irak’ın toprak bütünlüğünü resmen kabul eden, resmen tanıyan hiçbir ülke, gönderine Barzanistan bayrağını çekmez, nokta!

Olay sosyal medyada patlayınca ve halkımızdan bu olaya tepki yağınca, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de “Skandaldır, aymazlıktır, rezalettir. Önü arkası düşünülmüş bir komplonun mu bir parçasıdır?.. İstanbul’da bu sözde bayrağın dalgalanmasına kim izin vermiştir? Bizim, Barzani’nin bayrağını vatan semalarında, Başbakanlık odalarında görmeye tahammülümüz kesinlikle yoktur. Bu şahıs, önce PKK’ya desteğinin ve şehitlerimizin hesabını vermeli, Türkiye’ye kurduğu tuzakların bedelini ödemelidir. Türk milletine kefen biçen bir çürümüşün, Türkiye’de bir şey yokmuş gibi ağırlanması, milli gururu incitmiş, milli vicdanı sarsmış ve rahatsız etmiştir” ifadelerini içeren bir açıklama yapmış.

Peki bu konuda ne yapacaksınız Sayın Bahçeli? Desteklediğiniz siyasi anlayışın bunları yapacağı konusunda sizi haftalardır uyarmayan kalmamıştı. Bakın işte daha 2 hafta geçmeden hepsi gerçek oldu. Yine de bu skandala imza atanları hâlâ “evet” diyerek desteklemeye devam mı edeceksiniz?

İyi de, Sayın Bahçeli anayasa paketini buzluktan çıkarıp referandumun yolunu açtığı günlerde, sayısını bile hatırlayamadığım kadar çok sayıdaki uzmanlar, siyaset bilimciler, ömrünü dağlarda vatan savunmasında geçirmiş emekli komutanlar, aydınlar, yazarlar Sayın Bahçeli’ye, “Sayın Bahçeli, siz AKP ile uzlaşır da referandum yolunu açarsanız, bu pakette tek bir kişiye verilecek sınırsız yetkilerle ülke eyaletlere ayrılmanın ve bölünmenin eşiğine gelir. Paket referanduma sunulur sunulmaz, evet desteği karşılığında bölücülerle uzlaşırlarsa siz ne yapacaksınız?” diyerek uyarılarda bulunmamışlar mıydı?

AKP ile Sayın Bahçeli arasında paket üzerindeki görüşmelerin sürdüğü dönem, haftalar boyunca bu uyarılar yapılmış, Sayın Bahçeli ile başlayan sürecin MHP ile sınırlı kalmayacağı, AKP’nin daha ilk dönemeçte rotayı Barzanistan’a çevireceği defalarca söylenmişti.

Şimdi kim haklı çıktı?

Ne düşünmeliyiz?

Sayın Bahçeli gibi hayatı siyasetin içinde geçen deneyimli bir siyasetçinin tüm bu uyarılara rağmen gün gibi ortada olan bu ihtimalleri göremediğine mi inanmalıyız, yoksa yakın zamanda O’nun da “Kandırıldık” açıklaması yapanlar arasına girmesini mi beklemeliyiz?

Dilerim Sayın Bahçeli onbinlerce şehidimizin kemiklerini sızlatacak bu skandal karşısında gereğini yapar ve desteğini çeker.

Çünkü bu skandal ilk değildir, son da olmayacaktır. Bu anlayış böyle devam ettiği sürece korkarım ki bu tehlikeli, rencide edici tavizlerin ve skandalların arkası gelecektir.

İnanınız ülke sınırlarımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve şehitlerimizin aziz hatıraları ve rengini o şehitlerimizin kanından almış şanlı bayrağımızın mukaddes itibarı adına büyük üzüntü duyuyorum…

Bugünleri görmemeliydik…