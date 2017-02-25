Baharın Müjdecisi

Aydın’da kışın çok kısa sürdüğü malum.

Diğer pek çok il ile karşılaştırıldığı zaman, ilimizde kış soğukları pek kısa sürüyor.

Nitekim, Daha Şubat bitmeden, gazetelerde yine ağaçların çiçek açtığına dair haberler çıkmaya başladı.

İlk cemre düşünce, havalar biraz yumuşayınca, bazı ağaç türleri yine erkenden çiçek açtılar.

Elbette şimdilik yalancı bahara aldanmış olabilirler.

Ne de olsa Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır…

Ama sonuçta ağaçların çiçek açması, her zaman baharın ilk müjdesidir.

Hiç şüphesiz, çiçek açan o ağaçların pek çoğu da Mart soğuklarını atlatacak ve meyveye duracaklar.

Geçen yıl bahar ayları hem çiftçilerimiz için, hem de ülkemiz için zor geçmişti.

Dilerim bu yıl bahar yeni müjdelerle, yeni bahar sevinçleriyle gelir…