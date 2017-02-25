Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

Güner Dokuyucu
25 Şubat 2017
Yazarlar

Baharın Müjdecisi


Güner Dokuyucu
gunerdokuyucu@mucadele.com.tr

Aydın’da kışın çok kısa sürdüğü malum.

Diğer pek çok il ile karşılaştırıldığı zaman, ilimizde kış soğukları pek kısa sürüyor.

Nitekim, Daha Şubat bitmeden, gazetelerde yine ağaçların çiçek açtığına dair haberler çıkmaya başladı.

İlk cemre düşünce, havalar biraz yumuşayınca, bazı ağaç türleri yine erkenden çiçek açtılar.

Elbette şimdilik yalancı bahara aldanmış olabilirler.

Ne de olsa Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır…

Ama sonuçta ağaçların çiçek açması, her zaman baharın ilk müjdesidir.

Hiç şüphesiz, çiçek açan o ağaçların pek çoğu da Mart soğuklarını atlatacak ve meyveye duracaklar.

Geçen yıl bahar ayları hem çiftçilerimiz için, hem de ülkemiz için zor geçmişti.

Dilerim bu yıl bahar yeni müjdelerle, yeni bahar sevinçleriyle gelir…

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  ASIR…
YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI


  • Güner Dokuyucu

    Baharın Müjdecisi

    25 Şubat 2017 Yazarlar

    Aydın'da kışın çok kısa sürdüğü malum. Diğer pek çok il ile karşılaştırıldığı zaman, ilimizde kış soğukları pek kısa sürüyor. Nitekim, Daha Şubat bitmeden, gazetelerde yine ağaçların çiçek açtığına dair haberler çıkmaya başladı. İlk cemre düşünce, havalar biraz yumuşayınca, bazı ağaç türleri yine erkenden çiçek açtılar. Elbette şimdilik yalancı bahara aldanmış olabilirler. Ne de olsa Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır... Ama sonuçta ağaçların çiçek açması, her zaman baharın ilk müjdesidir. Hiç şüphesiz, çiçek açan ...

  • Güçlü Çezik

    Biz Keşfettik

    25 Şubat 2017 Yazarlar

    Türkiye haftalardır, aylardır referandum tartışmalarıyla yatıp kalkarken, Dünya bambaşka bir haberi konuşuyor. Dünyada gündemin 1 numarasına tırmanan ve büyük bir heyecan yaratan yeni bir keşif 3 gündür konuşuluyor. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Güneş sisteminin dışında, bir başka yıldızın yörüngesinde Dünya benzeri 7 gezegen keşfettiklerini duyurdu. Düşünebiliyor musunuz? Elin bilim insanları yaklaşık olarak ta 40 Işık Yılı, yani 380 Milyar Km. uzaklıkta, aslında en güçlü teleskopla bile hiç görülemeyen, çünkü yörüngesind...

  • Güçlü Çezik

    Ya Evetçilere Yapılsaydı?

    24 Şubat 2017 Yazarlar

    Bu yazımda, evet demeyi düşünen seçmenlerimize seslenmek istiyorum... Sayın seçmenlerimiz, Referandumda size kaç seçenek sunuluyor? Yalnızca "Evet" mi, yoksa biri "evet", biri "hayır" olmak üzere 2 seçenekten birisini seçme hakkınız var mı? Eğer "Evet"i tercih etme hakkınız varsa, "hayır"ı tercih etmek de demokratik bir hak değil midir? Sandığa gittiğinizde size birisi beyaz, birisi kahverengi olmak üzere 2 oy pusulası vermeyecekler mi? Tek seçenekli referandum olur mu? Yani yalnızca "Evet" pusulasının olduğu, "Hayır" deme ...

  • Hüseyin Çetinkaya

    YEREL TOHUMLAR…

    24 Şubat 2017 Yazarlar

    Yerli tohumları, bulundukları iklime, toprağa ve o bölgenin coğrafyasına binlerce yıl uyum sağlamış susuzluk, tuzluluk, hastalıklar, böcekler ve iklim değişiklikleri gibi ortamlarına dayanıklı tohumlar olarak biliyoruz. Sertifikalı tohumlar ise, tescil edilmiş çeşitlerden elde edilen, Tarla ve Laboratuar kontrolleri neticesinde genetik, fiziksel ve biyolojik değerlerinin standartlara uygunluğu belirlenmiş, ambalajlanmış ve etiketlenmiş belgeli tohumluklara denilmektedir. Bu işlemden geçmemiş tohumluklara da vasıfsız tohumlar denmektedir...

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETİKET BULUTU

alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen alp ayaydın anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı bilim cenaze dans akademisi darp esrar eğlenceli fizik akademisi haluk alıcık iskender yönden jimnastik kaza mehmet avcu melodiler akademisi merkez camii metin akyol mimarlık akademisi minik tales matematik akademisi neşeli biyoloji akademisi nurettin özkat oyuncak akademisi polis renkler akademisi robot akademisi salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz step tamer bacaksız toplum destekli polis uyuşturucu uzay akademisi vergi yaratıcı drama yaratıcı yazarlık yaşar pektaşoğlu çılgın kimya akademisi şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

NAMAZ VAKİTLERİ

takvim
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE