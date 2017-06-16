BAĞIMSIZLIĞIN BİR YANI HEP ÖLÜMDÜR…

Yüksek dağlara tırmanmak istersinZirvesine çıkmak Dünya’nınDünyaya başka bir pencereden bakmak istersinÇıktığın yolda tek bir şey kesindir,Yoldur hayat ve hepimiz bu yolda yürüyen divaneleriz… Çoğumuz yolun dümdüz bir patika olmasını ister. Hiç önüme engel çıkmasın, rahatça yürüyeyim ve hatta koşayım ister. Bir an önce hedefe ulaşmak için acele eder kimi, koyduğu bir hedef vardır ve yolun sonu orasıdır ona göre… Kimisi küçük engeller olsun nasılsa aşarım der. Gücü yettiği ölçüde engellenmek ister… Kimi hafif bir tepe olabilir geçilir der, geçince huzurlu bir hayat onu bekler… Küçük engellerle yürünen yollar, küçük dünyalara açılır… Önünüzde koca bir dağ varsa eğer ve kanatlarınız yoksa, ayaklarınız sizi kanatlarınıza götürür… Böyle bir dağın adı Özgürlüğünüzdür… Hiçbir yol özgürlük ve bağımsızlık için yürünen bir yol kadar dönülmez olamaz… Özgürlüğe giden yol ölümden geçer… Ve eğer göze almamışsanız ölmeyi, zaten yolunuz başlamadan bitmiş demektir… Kanadım olsun istiyorsanız, ayaklarınızın su toplayıp yanmasını, boğazınıza toprak toz dolmasını, kirlenmeyi, terlemeyi, aç kalmayı, özlemeyi, yitirmeyi yanı başınızda yürüyenleri, kısacası rahatı terk etmeyi göze almalısınız… Yarıda bırakılan hiçbir yol size yeni bir Dünya açamaz… Ölmeniz gerek… Yolunu bitirmeyen, yeni bir başlangıç yapamaz… Kimi düz yolu bitince, kimi küçük engelleri geçince, kimiyse zorlu dağları aşıp zirveye erişince yolu bitirmiş olur ve yeni bir başlangıç, yeni bir yol çıkar önüne…Yanında yürüyen hiç kimse seninle aynı yolu yürümez aslında, sen dağa bakarsın mesela, o çiçeğe aynı yolda yürüsen de, herkesin yoldan öğrendiği, beklediği başkadır…Ama birine dayanarak yürünen yollar daha rahat gelir insana… Sağında bir omuz varsa ya da solunda dayanacak bir değnek, daha rahat ilerlersin yol boyunca… Tek başına yürümek yürek ister, özellikle karanlıkta…Bağımsızlık adına tırmandığın dağda, zirveye, solunda bir değnek, sağında bir omuzla ulaştıysan, kanadı hak eden ya sağındaki omuz ya da solundaki değnektir… Çünkü Bağımsızlığa giden yol tek başına ve dimdik, yardımsız,bile göze alabilmektir…