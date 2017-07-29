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Güçlü Çezik
29 Temmuz 2017
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AYIN ŞOFÖRÜ


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nin bugünlere gelmesinde, kurumsallaşmasında büyük emeği bulunan değerli dostumuz Okan Yalçın, aylardır düzenli olarak “Ayın Şoförü” uygulaması gerçekleştiriyor.

Son olarak Haziran ayının şoförü seçilen 30 yıllık değerli şoförümüz Ali Atlan, ödülünü bugün yapılan törenle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker’in elinden almış.

Bir kurumda, başarılı çalışanların takdir edilmesi, tüm çalışanlar için en güzel motivasyon yöntemlerinden birisidir. Yalnızca ödül alan çalışanı değil, diğer tüm çalışanları da motive eder.

Mesela Türkiye’deki çok uluslu yabancı şirketlere, büyük markalara bakarsanız, hepsinde de “Ayın personeli” uygulamasının yapıldığını görürsünüz.

Hatta, belki farketmemiş olabilirsiniz ama, örneğin Atatürk Kent Meydanı’nda veya Aydın’daki büyük AVM’lerimizde bulunan ünlü hamburger markalarının tezgâh arkasına bakarsanız, orada da ayın personeli uygulamasının yapıldığını görebilirsiniz.

Bunlar, dikkatten kaçan basit ayrıntılar gibi görülebilir, ama önemli ayrıntılardır.

Başarının, personel verimliliğinin, kurum kültürünün ve kurumsallaşmanın sırrı böyle ayrıntılarda gizlidir.

Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı değerli dostumuz Okan Yalçın’ı, şehiriçi minibüslerini kurumsallaştırdığı ve ayrıca ayın şoförü uygulamasını başlatarak gelenekselleştirdiği için, değerli şoförümüz Ali Atlan’ı da “Ayın Şoförü” ödülüne hak kazandığı için yürekten kutlar, tüm şehiriçi camiasına başarılarının devamıyla birlikte, ömür boyu hatasız kazasız yolculuklar dilerim…

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