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Şükrü Turan Ergün
23 Mart 2017
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AYDIN’DAKİ ‘ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ’ SERGİSİ


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Şükrü Turan Ergün
bilgi@marinevo.com

Değerli Mücadele okurları, sizlere bu yazımda ziyaret ettiğim bir sergiden bahsetmek istiyorum. Aydın Sevgi Yolunda bulunan Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’ndeki Çanakkale Şehitleri Sergisi’nden.

Tarihin izlerine ışık tutuyor sergideki her detay. Çanakkale ruhunu yüreklerimizin derinliklerine taşıyor adeta.
Cephedeki mücadelelerden Atatürk’e ve Mehmet Akif’e kadar uzanan bir sergi bu…
Sergiyi gezenlerin mutlaka dikkatini çeken detaylar olacaktır. Benim en dikkatimi çeken ise Mehmet Akif ile ilgili bölüm oldu. ‘Tacettin Dergahı’ gibi mesala. Ankara’ya her gidişimde mutlaka ziyaret etmeye çalışırım. Eğer daha önce hiç oraya gitmemiş biriyle ziyaret halindeysem sanki hiç gitmemiş gibi ilk görüyormuşcasına heyecan taşır ve gezerim.

Bu sergiyi de gezince tıpkı oradaymışım gibi hissettim.
Tabi en çok gitmek istediğim yer ise Çanakkale. Çok küçük yaşta gittiğim Çanakkale’ye yakın zamanda giderek hasret gidermek en büyük özlemim…
Bu özlemi bir nebze dindirebilmek sergi ile mümkün. Emek sahibi insanlar bizlerin ziyareti için titizlikle hazırlamışlar…
Güler yüzleri ile de ziyarete gelenleri karşılıyorlar.
Öğrendiğim kadarıyla da 28 Mart Salı günü’ne kadar ziyarete açık olacak.
Hadi o halde,
Sergiye gidip, tarihin sesine kulak verelim…
İlgiyle kalın.

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