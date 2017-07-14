Aydın’da Yaz Durgunluğu

14 Temmuz 2017 Yazarlar

Bu yazımda Kıbrıs sorununa çok basit bir çözüm önermek istiyorum. Ama hem KKTC'deki, hem de Türkiye'deki siyasi zihniyet acaba önerimizi bir an bile düşünme zahmetine girer mi ki? Son birkaç haftadır devam eden uluslararası Kıbrıs görüşmelerini bilmem takip ettiniz mi? Güney Kıbrıs Rum kesimi Türkiye'nin dış politikadaki etkisiz ve tepkisizliğinden midir nedir bilinmez, gün geçtikçe daha da cüretkârlaştı, adeta gemi azıya aldı. Rumların talepleri artık öyle küstah bir seviyeye ulaştı ki, adeta bir tek "Kıbrıs'ın tamamını bırakın gidin"...