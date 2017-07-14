Aydın’da Yaz Durgunluğu

Son Dakika
Okullar kapandı, bayram geçti, kavurucu sıcaklar bastırdı…
Hal böyle olunca, yazlığı olanlar ya da tatile gidebilenler yine Aydın’ı terkettiler, Aydın yine hayalet kente döndü…
Ekonomi aylardır zaten oldukça kötü…
Esnaf çok uzun süredir işlerin çok durgun olduğundan, vatandaşın cebinde para olmadığından yakınıyordu…
Üzerine bir de yaz durgunluğu gelince, insanlar sahil beldelerine kaçınca, kentin çarşı ve pazarları da iyice tenhalaştı…
Zaten kentte kalanlar da aşırı sıcaktan dolayı gündüz saatlerinde mecbur kalmadıkça güneşe çıkmıyor, çarşı pazarda dolaşmıyorlar…
Maaşlı çalışanlar hadi neyse de, bu durgunluk böyle gittiği sürece, özel sektördeki işyerlerinin, küçük esnafın falan yaz aylarının sonunu çıkarmaları hiç kolay olmayacak bence…YAZARIN TÜM YAZILARI
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