AYDIN’DA “İYİ TARIM” ELE ALINDI

Aydın’da uygulanmakta olan “İyi Tarım Uygulamaları Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi” Efeler Ziraat Odası Meclis Başkanı Bayram Er başkanlığında düzenlenen aylık olağan toplantısında ele alındı.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Efeler Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Kendirlioğlu, il genelinde başta incir olmak üzere zeytin, karpuz ve enginarda “İyi Tarım Uygulamaları Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi” kapsamında çalışmaların sürdüğünü belirti.

İyi tarım uygulamaları, kimyasal ilaç, kimyasal gübre gibi kimyasal girdilerin kullanımına izin verildiği, toprak analizi ile başlayıp kontrollü gübre ve reçeteli ilaç kullanıldığını ifade eden Kendirlioğlu, yapılan her uygulamanın kayıt altına alındığını kaydetti.

“Aydın’da incir, zeytin, karpuz ve enginar iyi tarım uygulamaları kapsamındadır. İyi tarım uygulamaları yaygınlaştırılması ve kontrolü projesi çerçevesinde üretici sayısı gün geçtikçe artış kaydediyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tüketicinin artık satın alacağı ürünün sağlıklı, izlenebilir ve güvenilir olduğundan emin olmak ve kimliği olan ürün istiyor” diye konuştu. İnsan ve hayvan sağlığının korunduğu gibi çevre koruma bilincinin de artırılmasının hedeflendiğini belirten Kendirlioğlu,diye konuştu.

TOPLUM TARAFINDAN TÜKETİLEN SEBZE VE MEYVELER NE KADAR SAĞLIKLI?

Ülkemizde üretimi gerçekleştirilen sebze ve meyvelerin, iyi tarım uygulamaları kapsamında tam teşekküllü kontrolleri yapılıyor mu? Ne derecede izlenilebiliyor? Aydın’ın diğer semt pazarlarında da olduğu gibi en büyük semt pazarlarından biri olan Efeler ilçesi Salı Pazarı’nda her çeşit sebze ve meyvenin yanı sıra değişik gıda mamulleri tezgâhlarda halka arz ediliyor.

“İyi Tarım Uygulamaları Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi” çerçevesinde; uygulamada kontrollü bir tarım olarak algılanıyorsa, toplumun her kesimini ilgilendiren ve hayati önem arz eden bu önemli hususa tüm yerel yöneticilerin konu üzerinde hassasiyetle eğilmesi gerektiği kanaatindeyim. Çevreci sivil toplum kuruluşlarının da, popülist ve soyut yaklaşımların dışında toplum yararına daha bilimsel ve somut çalışmalarıyla ilgili kurumlarla diyalog kurmaları gerekmez mi? Aydın’da uygulanmakta olançerçevesinde; uygulamada kontrollü bir tarım olarak algılanıyorsa, toplumun her kesimini ilgilendiren ve hayati önem arz eden bu önemli hususa tüm yerel yöneticilerin konu üzerinde hassasiyetle eğilmesi gerektiği kanaatindeyim. Çevreci sivil toplum kuruluşlarının da, popülist ve soyut yaklaşımların dışında toplum yararına daha bilimsel ve somut çalışmalarıyla ilgili kurumlarla diyalog kurmaları gerekmez mi?

Her canlı varlığın ortak paydası olan temiz ve sağlıklı hava, su, toprak ve gıdada hem fikir olmak dileğiyle…