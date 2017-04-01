Son Dakika

Son Haberler

logo

Güner Dokuyucu
01 Nisan 2017
Yazarlar

Aydın’da Hayır Çoğunlukta


Güner Dokuyucu
gunerdokuyucu@mucadele.com.tr

Elbette şaşırmayabilirsiniz…

Elbette “Bize bilmediğimiz birşey söyle” diyebilirsiniz.

Haklısınız.

Aydın’da “Hayır” oylarının açık ara önde olduğunu yoldan geçen insanlar bile gözlemliyor, söylüyor.

Ama yine de belki Aydın’daki referandum atmosferinden haberdar olmayan seçmenlerimiz vardır diye yazmak istedim.

Gece gündüz ekmek peşinde koşan ve siyaset konuşacak ortamı olmayan çok sayıda insanımız var.

Ya da belki tereddütte olanlar vardır.

Onlar için tekrar etmekte bence sakınca yok.

Zaten önceki 2 referandumda da Aydın halkı “Hayır” demişti.

Bu kez daha yüksek oranda “Hayır” diyecekler sanırım.

Ama elbette önemli olan Türkiye geneli.

Burada fazladan alınacak her “Hayır” oyu, Türkiye geneline eklenecek ve “Hayır”ların Türkiye ortalamasını artıracak.

Muhalefet de o yüzden özellikle Aydın gibi “Hayır” ağırlıklı illerde sandığa gitme oranını yükseltmeye, sandığa gitmek istemeyen gençleri ikna etmeye çalışıyor.

Sandığa gitmeyi düşünmeyen gençlerimizin psikolojisi ise ayrı bir muamma.

İnanın hiç anlamıyorum.

Gençliğimiz bu kadar vurdumduymaz olabilir mi?

İşsizsen, ya da karın tokluğuna çalışıyorsan, atanamamışsan, ülkede hiçbirşey iyiye gitmiyorsa, neden sandığa gitmezsin?

Gençlerimiz, herhalde kendi hayatlarındaki sorunlardan siyasetçilerin ya da ülkeyi yönetenlerin sorumlu olmadığını falan zannediyorlar.

Ya da sandığa gitmekle hiçbirşeyin düzelmeyeceğini falan düşünüyorlar.

İyi de gençler, kendi geleceğiniz için, hiç olmazsa bir pazar gününüzden 1 saati feda etme zahmetine bile girmezseniz, hayatınızda mahrum kaldığınız hiçbirşeyden şikayet etmeye hakkınız kalır mı?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  KİTABA DOĞRU

Hepimizin kaderi, koca ülkenin kaderi sizin sandığa gitmenize bağlı.

Ülkede yaşanan olumsuzluklar, içinde bulunduğunuz sorunlar, sıkıntılarınız hayatınızı zorlaştırıyorsa, umutsuzsanız, hiçbirşey yapamıyorsanız bile sandığa gidin, tepkinizi sandıkta gösterin.

Kimse sizden meydanlara çıkıp eylem falan yapmanızı istemiyor ki… Hiç olmazsa halen elinizden alınmamış olan yegane demokratik hakkınızı kullanmanızda hiçbir engel yok. “Bir oyla ne değişecek ki?” demeyin. Siz sandığa giderseniz, ülkenin kaderi değişebilir.

YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI


  • Güner Dokuyucu

    Aydın’da Hayır Çoğunlukta

    01 Nisan 2017 Yazarlar

    Elbette şaşırmayabilirsiniz... Elbette "Bize bilmediğimiz birşey söyle" diyebilirsiniz. Haklısınız. Aydın'da "Hayır" oylarının açık ara önde olduğunu yoldan geçen insanlar bile gözlemliyor, söylüyor. Ama yine de belki Aydın'daki referandum atmosferinden haberdar olmayan seçmenlerimiz vardır diye yazmak istedim. Gece gündüz ekmek peşinde koşan ve siyaset konuşacak ortamı olmayan çok sayıda insanımız var. Ya da belki tereddütte olanlar vardır. Onlar için tekrar etmekte bence sakınca yok. Zaten önceki 2 referandumda da Aydı...

  • Güçlü Çezik

    Kefenliler Nerede Yahu?

    01 Nisan 2017 Yazarlar

    Gezi Eylemleri günlerinde, beyaz çarşaf bezine sarınmış bir grup ortaya çıkmış, Erdoğan'ı destek eylemi yaparak, "Erdoğan'ı yedirmeyiz" türünden söylemlerde bulunmuşlardı. Sonra 15 Temmuz hain darbe girişimi oldu. 15 Temmuz'dan sonra da sosyal medyada veya meydanlarda "Öl de ölelim Reis" tarzında atıp tutmalar devam etti. Bunların çok az bir kısmı elbette ki samimidir, herşeyi yapacak, herşeyi göze alacak kadar Erdoğan fanatiğidir. Onlara sözüm yok. Kimseye saldırmadıkları, devletimizin, ülkemizin yasalarını çiğnemedikleri, hukukun dışına...

  • Güçlü Çezik

    Evet Uğruna Kerkük Gidiyor

    31 Mart 2017 Yazarlar

    Türkiye'nin göbeğinde, Ankara ve İstanbul'da Barzanistan bayrağını asarsan... Bugüne kadar bir tek teröristi bile teslim etmemiş, topraklarında bulunan PKK'nın merkez üssü Kandil'e her türlü terör faaliyetinde kolaylık sağlamış Barzanistan temsilcisini kırmızı halı ile karşılarsan... Devlet başkanı gibi en üst düzey karşılama ve uğurlama ile ağırlarsan... En üst düzey devlet temsilcilerinle görüşmesine göz yumarsan... Kırmızı halılarla karşıladığın o Barzanistan temsilcisi, Kuzey Irak'a geri döndüğünde "Evet" kampanyasına destek ver...

  • Hüseyin Çetinkaya

    REGAİP KANDİLİ…

    31 Mart 2017 Yazarlar

    İslam âleminin heyecanla beklediği mübarek üç aylardan Recep ayının ilk Cuma gecesine Regaip gecesi olarak bilindiği gibi ‘Regaip Kandili’ olaraktan da kutlanır. Regaip Kandili bu yıl 30 Mart 2017 Perşembe akşamını 31 Mart Cuma gününe bağlayan geceye denk geliyor. Müminler büyüklerini, anne ve babalarını, dost ve diğer yakınlarının kandillerini bizzat giderek veya telefon, faks ya da e–mail çekerek tebrik eder ve hayırlı dualarını ister. AYDIN’DA ‘REGAİP KANDİLİ’ DOLAYISIYLA LOKMA VE PİLAV DAĞITILDI Aydın Büyükşehir Belediyesi'nce...

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETİKET BULUTU

alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen alp ayaydın anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı bilim cenaze dans akademisi darp esrar eğlenceli fizik akademisi haluk alıcık iskender yönden jimnastik kaza mehmet avcu melodiler akademisi merkez camii metin akyol mimarlık akademisi minik tales matematik akademisi neşeli biyoloji akademisi nurettin özkat oyuncak akademisi polis renkler akademisi robot akademisi salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz step tamer bacaksız toplum destekli polis uyuşturucu uzay akademisi vergi yaratıcı drama yaratıcı yazarlık yaşar pektaşoğlu çılgın kimya akademisi şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE