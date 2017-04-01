Aydın’da Hayır Çoğunlukta

Elbette şaşırmayabilirsiniz…

Elbette “Bize bilmediğimiz birşey söyle” diyebilirsiniz.

Haklısınız.

Aydın’da “Hayır” oylarının açık ara önde olduğunu yoldan geçen insanlar bile gözlemliyor, söylüyor.

Ama yine de belki Aydın’daki referandum atmosferinden haberdar olmayan seçmenlerimiz vardır diye yazmak istedim.

Gece gündüz ekmek peşinde koşan ve siyaset konuşacak ortamı olmayan çok sayıda insanımız var.

Ya da belki tereddütte olanlar vardır.

Onlar için tekrar etmekte bence sakınca yok.

Zaten önceki 2 referandumda da Aydın halkı “Hayır” demişti.

Bu kez daha yüksek oranda “Hayır” diyecekler sanırım.

Ama elbette önemli olan Türkiye geneli.

Burada fazladan alınacak her “Hayır” oyu, Türkiye geneline eklenecek ve “Hayır”ların Türkiye ortalamasını artıracak.

Muhalefet de o yüzden özellikle Aydın gibi “Hayır” ağırlıklı illerde sandığa gitme oranını yükseltmeye, sandığa gitmek istemeyen gençleri ikna etmeye çalışıyor.

Sandığa gitmeyi düşünmeyen gençlerimizin psikolojisi ise ayrı bir muamma.

İnanın hiç anlamıyorum.

Gençliğimiz bu kadar vurdumduymaz olabilir mi?

İşsizsen, ya da karın tokluğuna çalışıyorsan, atanamamışsan, ülkede hiçbirşey iyiye gitmiyorsa, neden sandığa gitmezsin?

Gençlerimiz, herhalde kendi hayatlarındaki sorunlardan siyasetçilerin ya da ülkeyi yönetenlerin sorumlu olmadığını falan zannediyorlar.

Ya da sandığa gitmekle hiçbirşeyin düzelmeyeceğini falan düşünüyorlar.

İyi de gençler, kendi geleceğiniz için, hiç olmazsa bir pazar gününüzden 1 saati feda etme zahmetine bile girmezseniz, hayatınızda mahrum kaldığınız hiçbirşeyden şikayet etmeye hakkınız kalır mı?

Hepimizin kaderi, koca ülkenin kaderi sizin sandığa gitmenize bağlı.

Ülkede yaşanan olumsuzluklar, içinde bulunduğunuz sorunlar, sıkıntılarınız hayatınızı zorlaştırıyorsa, umutsuzsanız, hiçbirşey yapamıyorsanız bile sandığa gidin, tepkinizi sandıkta gösterin.

Kimse sizden meydanlara çıkıp eylem falan yapmanızı istemiyor ki… Hiç olmazsa halen elinizden alınmamış olan yegane demokratik hakkınızı kullanmanızda hiçbir engel yok. “Bir oyla ne değişecek ki?” demeyin. Siz sandığa giderseniz, ülkenin kaderi değişebilir.