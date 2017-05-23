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Abdülkadir Güler
23 Mayıs 2017
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AYDIN’DA HALK OZANLARI ŞÖLENİ YAPILDI


Abdülkadir Güler
kadirguler46@hotmail.com
Aydın Âşıklar ve Ozanlar Derneği Âşıklık geleneğini yaşatmak üzere çeşitli etkinliklere imza atıyor. 17 Mayıs 2017 akşamı Aydın Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hidayet Sayın Kültür Salonu’nda birlik ve beraberlik bağlamında coşkulu bir gece yaşatıldı. Açılış saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gecenin anlamına uygun Aydın Âşıklar ve Ozanlar Derneği Başkanı Âşık Muhsin Yaralı ( Muhsin ÖZEN) kısa ve özlü bir konuşma yaptılar. Amaçlarının birlik ve beraberlik olduğunu, halk ozanları geleneğini yaşatmak ve onların sesi ve deyişlerini sazlarıyla geleceğe taşımak olduğunu ifade ettiler..
Bu arada Adnan Menderes Üniversitesi’nden bir akademisyen söz alarak şunları vurguladı:

Âşıkların sazıyla sözüyle doğruları halka anlatan kişiler olduğunu vurgu yapan Doç. Dr. Caner Işık, “Türkler törelerini aşıklar vasıtasıyla yürütmektedir. Türklerin töresine bağlılığı gibi âşıklar da sönmeyecektir” dedi. Gecenin sunucusu Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden Şenan Can idi. Genç sunucu Şenan Can görevini başarıyla sürdürmeğe çalıştı.
Halk Ozanları şöleni Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonu’nda gerçekleşti. Salon bir hayli kalabalıktı. Gecede âşıklar zaman zaman gülümsetti, zaman zaman da düşündürdü. Sahneye gelen âşıklar 2`şer ve 3`erli gruplar halinde atışma ve türkü dallarından örnekler sundu. Sahne alan âşıklar, sazlı atışmalarıyla izleyenlerin beğenisini kazanırken, Aydınlı Davazlı Süleyman’ın (Süleyman İncedal) okuduğu şiir katılımcılardan büyük alkış aldı.
Âşıkların duygularını anında dile getirme yeteneğine sahip kişiler olduğunu kaydeden Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Gürel, âşıklık ve ozanlık geleneğinin yaşatılmasını istedi.
Âşıklar Şöleni’ne Türkiye’nin en sevilen ozanları; Aydın Âşıklar ve Ozanlar Derneği Başkanı Muhsin Özen, Kars’tan Celal Bulut, Muş’tan Nuri Demiroğlu, Ağrı’dan Binali Kılıç, Ardahan’dan Ensar İpekoğlu, Aydın’dan yerel sanatçı Fethi Civan, ‘Davazlı Süleyman’ olarak bilinen halk şairi Süleyman İncedal okudukları birbirinden güzel eserlerle geceye renk kattı.
Aydınlıların yoğun ilgi gösterdiği geceye Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Gürel, Kültür ve Turizm İl Müdürü Nusret Debre, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Caner Işık, ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim görevlisi Yar. Doç. Dr. Ayten Can da katılanlar arasında yer aldı. Programın bitiminde Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Gürel tüm âşıkları tebrik ederek gecenin anısına birer onur plaketi ve birer katılım belgesini verdiler. Bu geceye bu satırların yazarı (Abdülkadir Güler) olarak ben de katılmıştım. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı günlerinde birlik ve beraberlik bağlamında böyle sazlı, sözlü bir geceyi bizlere yaşatan başta dernek Başkanı Aşık Muhsin Yaralı’ya ve O’nun saz arkadaşlarına teşekkür ediyor, daha nice başarı ve sağlık dolu yıllar diliyorum.

NOT: Adı geçen gecede bu satırların yazarı Abdülkadir GÜLER’e de Türk halk kültürüne yapmış olduğu hizmetlerden dolayı bir plaket armağan ettiler. Halk Aşıkları ve Ozanları Derneği Başkanı Sayın Muhsin Özen’ne ben de bu duyarlığından ve inceliğinden dolayı teşekkür ediyorum.

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