Aydın POMEM-Efespor Dostluk Maçı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, bugün Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında POMEM öğrencileri ile Efespor’lu Basketbolcular bir de dostluk maçı yapmışlar.

Elbette skoru olmayan maçı dostluk kazanmış doğal olarak.

Güzel bir program olmuş, hazırlayanları, katılanları, POMEM’i ve Efespor’u kutlarım.

Efespor, kentimizin basketbol ligindeki yegane takımı.

Ama bazı ilçe belediyelerimizle AYTO yöneticilerinin şahsi destekleri dışında destek yok.

Zaten Aydın ili de, kenti de oldum olası hep böyledir.

Neye destek var ki?

Her yıl, bu ilden koca koca maden firmaları, koca koca şirketler Ege Bölgesi’nin en çok ihracat yapan, en çok vergi veren firmaları arasında ilk 500’e falan girerler.

Ama kentimizdeki kültür-sanat-spor etkinliklerine, takımlarına destek olmaya gelince, hiçbirisini ortalıklarda göremezsiniz!

Oysa ki, bir soralım bakalım:

Değerli Aydınlılar, sayın hemşehrim, madenler kimin malıdır?

Adam babasının tapulu arazisinden mi çıkarıyor o madenleri?

Elbette değil!

Madenler ve maden sahaları, jeotermal sahaları falan, tüm Aydın halkının ortak malıdır, ortak servetidir değil mi?

Şimdi birileri senelerdir senin madenlerin için ruhsat almış, senin madenlerini işleyip ihraç ediyor, para kazanıyor…

Ama bir bak bakalım etrafına, Aydın’daki herhangi bir kültür-sanat festivaline, ya da Efespor gibi başarılı spor kulüplerine sponsor olan kaç şirket görebiliyorsun?

Aydın halkında bu atalet, bu umursamazlık, bu tepkisizlik, bu duyarsızlık oldukça, elbette ki hiçkimse hiçbirşeye sponsor olmaz….

Niye olsunlar ki?

Halktan en ufak bir eleştiri, en ufak bir serzeniş almazlarsa…

Herkes her yerde ceket ilikliyorsa…

Niye durup dururken sosyal sorumluluklarını hatırlasınlar? Neden sponsor olup masraf yapsınlar?

Anadolu, Nasrettin Hoca fıkralarının anavatanıdır.

O ibret verici fıkralardan uygun bir tanesini hatırlayıverin gari!..