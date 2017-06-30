AYDIN MI???

En azından bir zamanlar bizim çocukluğumuzda ne mutlu ki hâlâ öyleydi…

Bugünse her yerinden zehir akan, tüm organları iflas etmiş, can çekişmekte olan bir hastaya benziyor…

Gece uyumadan önce ve sabah uyanır uyanmaz duyduğunuz koku bu çırpınan bedenin haykırışıdır…

Hasta olmayan birini yatırıp masaya üzerinde deney yaparsanız ne olursa, o oluyor Aydın’a…

Her yerine hortum sokuyorsunuz adeta, sondaj kuyusu adı altında…

Her yerinden cerahat akıyor ve her gece çığlık çığlığa uykuya dalıp her sabah çığlık atarak uyanıyor…

Ve siz susuyor, acaba daha neresinden ne alabilirime bakıyorsunuz…

Adeta kanını emiyorsunuz biçare bedenin…

AYDIN ağlıyor…

Zannediyor musunuz ki AYDIN sadece bir şehrin adı?

AYDIN demek bir çok medeniyet demek, o medeniyetlerin ruhları dolaşmıyor mu sanıyorsunuz aramızda…

Yok olup gittiler ve hiçbir etkileri yok mu sanıyorsunuz bu toprakların devamlılığında…

Bu şehir kusuyor…

Geçmiş medeniyetleri ve şu anda bu şehirde yaşayan toplumu kusturuyorsunuz…

Toprak susmaz, toprağı susturmuyorsunuz kusturuyorsunuz…

Ve kurduğunuz her jeotermalle toprağın öfkesini kazanıyorsunuz…

Zannediyorsunuz ki cebinize giren milyonlar sizi daha mutlu, daha başarılı, daha ve daha ne olmak istiyorsanız o yapacak…

Oysa unuttuğunuz bir şey var, sonunuz toprak olacak…

Ve insan hafızasından daha sonsuz bir hafızaya sahip olan toprak, sizler toprak olduğunuzda emin olunuz ki sizi kusacak…

Sözün kısası, adının AYDIN olması boşuna değildir bir memleketin, köylüsü geç de olsa ayar, nice halklara göre daha aydındır yurttaşlar…

Toprağını satmaya zorlasan da satmayanlar var hâlâ…

Toprağına dost köylü, sıcağına katlanıp dostun derdine katlanır gibi, tutuyor hâlâ elinde kalan yerleri…

Ama tutmayanlar ihtiyacı olmadığı halde kolaya kaçanlar var, işte onlar AYMAYANLARDIR…

Ya da aymak istemeyenler…

Ve onlar da en az kuyu açanlar kadar suça ortaktırlar…

AYDIN AYDIN mı???

Aydın; dağlarından yağ, ovalarından bal akan memleket denen yerdi…