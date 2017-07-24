Son Dakika

Son Haberler

logo

Güçlü Çezik
24 Temmuz 2017
Yazarlar

Atatürk’ün Lozan Yorumu


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

Sayın okuyucularımız, bugün vatanımızın, cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın tapu senedi olan Lozan Antlaşması’nın 94’üncü yıldönümü.

Bilindiği gibi, 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması, bağımsızlığımızın ve bugünkü Türkiye haritasının bütün dünya devletleri tarafından kabulü anlamına geliyordu.

Birileri yıllardır Lozan’ı ne kadar kötülerse kötülesin, bizzat Lozan’ı kendi hezimeti olarak gören yabancıların gözünden anlatacak olursak, bir İngiliz devlet adamının deyimiyle “1. Dünya Savaşı’nda yenildiği halde kendi şartlarını dayatan ve üstelik kabul ettiren hangi ülke vardır? Türkler bunu başardılar, bu asla kabul edilemez, bizim için en büyük utanç ve hezimettir!” dedirtecek kadar eşsiz bir diplomasi zaferidir.

Bakın bunu biz demiyoruz, elin adamı diyor! Yani Lozan’da masanın karşı tarafında oturan ve bize kök söktüren emperyalist devletler söylüyor.

Peki Atatürk ne düşünüyor Lozan zaferi konusunda?

İşte bugün bu köşede sizinle Atatürk’ün Lozan konusundaki görüşlerini paylaşmak istedim.

Atatürk, 1927’de kaleme aldığı Büyük Nutuk’ta Lozan Antlaşması hakkında şu ibretlik tarihi sözleri söylüyor:

“…Efendiler, iki dönemden ibaret olup sekiz ay devam eden Lozan Konferansı ve sonucu dünyaca bilinen bir husustur.

Bir süre Ankara’da Lozan Konferansı görüşmelerini takip ettim. Görüşmeler hararetli ve tartışmalı geçiyordu. Türk haklarını tanıyan olumlu bir sonuç görülmüyordu. Ben bunu pek tabiî buluyordıım. Çünkü, Lozan barış masasında ele alınan meseleler yalnız üç dört yıllık yeni devreye ait ve onunla sınırlı kalmıyordu. Yüzyılların hesabı görülüyordu. Bu kadar eski, bu kadar karışık ve bu kadar kirli hesapların içinden çıkmak, elbette, o kadar basit ve kolay olmayacaktı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Hilafet Gafleti!

Efendiler, bilindiği üzere, yeni Türk Devleti’nin yerini aldığı Osmanlı Devleti, Uhud-ı Atîka adı altında birtakım kapitülasyonların esiri idi. Hristiyan halkın birçok hakları ve ayrıcalıkları vardı. Osmanlı Devleti, Osmanlı ülkesinde oturan yabancılara karşı yargı hakkını uygulayamazdı; Osmanlı vatandaşlarından aldığı vergiyi, yabancılardan alması engellenmiş bulunuyordu. Devletin varlığını kemiren ve kendi sınırları içinde yaşayan azınlıklarla ilgili tedbirler alması mümkün değildi.

Osmanlı Devleti, kendisini kuran temel unsurun, Türk milletinin, insanca yaşamasını sağlayacak tedbirleri alma bakımından da engellenmişti; memleketi imar edemez, demiryolu yaptıramazdı. Hattâ okul yaptırmakta bile serbest değildi. Bu gibi durumlarda yabancı devletler hemen işe karışırlardı.

Osmanlı hükümdarları ve çevresindeki yakınları debdebe ve gösteriş içinde yaşayabilmek için memleket ve milletin bütün servet kaynaklarını kuruttuktan başka, milletin her türlü çıkarlarını feda etmek, devletin haysiyet ve şerefini ayaklar altına almak suretiyle birçok dış borçlar yapmışlardı. O kadar ki, devlet bu borçların faizlerini bile ödeyemeyecek duruma gelmiş, dünya gözünde ‘müflis’ sayılmıştı…”

Ne dersiniz? 90 yıl önce yazılmış bu ibretlik satırlar, size de bugün bile bir yerlerden tanıdık geliyor mu? Bu satırlarda tarif edilen içler acısı manzara, size de bugün neredeyse birebir aşina geliyor mu?

YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI


  • Güçlü Çezik

    Atatürk’ün Lozan Yorumu

    24 Temmuz 2017 Yazarlar

    Sayın okuyucularımız, bugün vatanımızın, cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın tapu senedi olan Lozan Antlaşması'nın 94'üncü yıldönümü. Bilindiği gibi, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması, bağımsızlığımızın ve bugünkü Türkiye haritasının bütün dünya devletleri tarafından kabulü anlamına geliyordu. Birileri yıllardır Lozan'ı ne kadar kötülerse kötülesin, bizzat Lozan'ı kendi hezimeti olarak gören yabancıların gözünden anlatacak olursak, bir İngiliz devlet adamının deyimiyle "1. Dünya Savaşı'nda yenildiği halde kendi şartlarını day...

  • Hüseyin Çetinkaya

    DOĞA YÜRÜYÜŞÜ… (TREKKİNG-HİKİNG)

    24 Temmuz 2017 Yazarlar

    Trekking, bakıldığında doğa sporlarının en hafif kollarından biridir. Uzun ve yorucu yürüyüş anlamına gelir. Hiking ise günübirlik doğa gezisi anlamına gelir. Dilimize İngilizce'den geçen "trekking" sözcüğü İngilizce'de 'doğal engellerle dolu bir arazi parçasını herhangi bir ulaşım aracı kullanmaksızın yürüyerek aşmak' anlamına geliyor. DOĞA TUTKUNLARI DİDİM’DE Aydın’ın Didim ilçesinde tatilini geçiren Ankara Hiking Trekking (HTD) Doğa Sporları ve Dağcılık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Selim Altunakar, doğa yürüyüşünün sağlık...

  • Hüseyin Çetinkaya

    HAVALI VE ATEŞLİ SİLAHLARI KULLANMA

    22 Temmuz 2017 Yazarlar

    Havalı ve ateşli silah kullanma eğitimleri, bilinçli avcılık, av ve yaban hayatının korunması ve kaçak avcılık ile mücadele amacını güttüğü gibi spor amaçlı poligonlarda atış müsabakaları düzenlenerek avcılık kültürünün geliştirilmesi ve yeni nesile aktarılması olarak da değerlendirilebilir. AYDIN’DA DÜZENLENEN “HAVALI VE ATEŞLİ SİLAHLAR” KURSU SONA ERDİ Aydın’ın Efeler ilçesinde “Havalı ve Ateşli Silahlar 1.Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu" açıldı. Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün Gençlik Merkezi Salonu'nda, üniv...

  • Güçlü Çezik

    Adım Başı Tütüncü…

    22 Temmuz 2017 Yazarlar

    Bugün birkaç işimi halletmek için Efeler kent merkezini bisikletle biraz dolaştım. Özellikle işlek caddelerde ve bulvarlarda dikkatimi bir ayrıntı çekti. Neredeyse adım başı bir tütüncü dükkanı türemiş. Daha kısa bir süre öncesine kadar bu kadar tütüncü dükkanı yoktu. Sayıları hızla artıyor olsa gerek. Bu neyi gösterir? Sen sigara içen yurttaşlara üvey evlat muamelesi yapar ve onların cebine göz dikersen, sigaradan akıl almaz oranlarda vergi almaya başlarsan, bu da yetmezmiş gibi bu vergileri kat kat yükseltirsen, normalde 5 l...

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETİKET BULUTU

15 temmuz alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen alp ayaydın anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı ağrı bilim boyun cenaze darp esrar eğitim-iş eğlenceli fizik akademisi günlük ev haluk alıcık iskender yönden kaza kene kkka kırım kongo kanamalı ateşi mehmet avcu merkez camii metin akyol neşeli biyoloji akademisi nurettin özkat omur polis salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz tamer bacaksız teog toplum destekli polis uyuşturucu vergi yangın yaşar pektaşoğlu yener bozkurt çılgın kimya akademisi şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE