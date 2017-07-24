Atatürk’ün Lozan Yorumu

Sayın okuyucularımız, bugün vatanımızın, cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın tapu senedi olan Lozan Antlaşması’nın 94’üncü yıldönümü.

Bilindiği gibi, 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması, bağımsızlığımızın ve bugünkü Türkiye haritasının bütün dünya devletleri tarafından kabulü anlamına geliyordu.

Birileri yıllardır Lozan’ı ne kadar kötülerse kötülesin, bizzat Lozan’ı kendi hezimeti olarak gören yabancıların gözünden anlatacak olursak, bir İngiliz devlet adamının deyimiyle “1. Dünya Savaşı’nda yenildiği halde kendi şartlarını dayatan ve üstelik kabul ettiren hangi ülke vardır? Türkler bunu başardılar, bu asla kabul edilemez, bizim için en büyük utanç ve hezimettir!” dedirtecek kadar eşsiz bir diplomasi zaferidir.

Bakın bunu biz demiyoruz, elin adamı diyor! Yani Lozan’da masanın karşı tarafında oturan ve bize kök söktüren emperyalist devletler söylüyor.

Peki Atatürk ne düşünüyor Lozan zaferi konusunda?

İşte bugün bu köşede sizinle Atatürk’ün Lozan konusundaki görüşlerini paylaşmak istedim.

Atatürk, 1927’de kaleme aldığı Büyük Nutuk’ta Lozan Antlaşması hakkında şu ibretlik tarihi sözleri söylüyor:

“…Efendiler, iki dönemden ibaret olup sekiz ay devam eden Lozan Konferansı ve sonucu dünyaca bilinen bir husustur.

Bir süre Ankara’da Lozan Konferansı görüşmelerini takip ettim. Görüşmeler hararetli ve tartışmalı geçiyordu. Türk haklarını tanıyan olumlu bir sonuç görülmüyordu. Ben bunu pek tabiî buluyordıım. Çünkü, Lozan barış masasında ele alınan meseleler yalnız üç dört yıllık yeni devreye ait ve onunla sınırlı kalmıyordu. Yüzyılların hesabı görülüyordu. Bu kadar eski, bu kadar karışık ve bu kadar kirli hesapların içinden çıkmak, elbette, o kadar basit ve kolay olmayacaktı.

Efendiler, bilindiği üzere, yeni Türk Devleti’nin yerini aldığı Osmanlı Devleti, Uhud-ı Atîka adı altında birtakım kapitülasyonların esiri idi. Hristiyan halkın birçok hakları ve ayrıcalıkları vardı. Osmanlı Devleti, Osmanlı ülkesinde oturan yabancılara karşı yargı hakkını uygulayamazdı; Osmanlı vatandaşlarından aldığı vergiyi, yabancılardan alması engellenmiş bulunuyordu. Devletin varlığını kemiren ve kendi sınırları içinde yaşayan azınlıklarla ilgili tedbirler alması mümkün değildi.

Osmanlı Devleti, kendisini kuran temel unsurun, Türk milletinin, insanca yaşamasını sağlayacak tedbirleri alma bakımından da engellenmişti; memleketi imar edemez, demiryolu yaptıramazdı. Hattâ okul yaptırmakta bile serbest değildi. Bu gibi durumlarda yabancı devletler hemen işe karışırlardı.

Osmanlı hükümdarları ve çevresindeki yakınları debdebe ve gösteriş içinde yaşayabilmek için memleket ve milletin bütün servet kaynaklarını kuruttuktan başka, milletin her türlü çıkarlarını feda etmek, devletin haysiyet ve şerefini ayaklar altına almak suretiyle birçok dış borçlar yapmışlardı. O kadar ki, devlet bu borçların faizlerini bile ödeyemeyecek duruma gelmiş, dünya gözünde ‘müflis’ sayılmıştı…”

Ne dersiniz? 90 yıl önce yazılmış bu ibretlik satırlar, size de bugün bile bir yerlerden tanıdık geliyor mu? Bu satırlarda tarif edilen içler acısı manzara, size de bugün neredeyse birebir aşina geliyor mu?