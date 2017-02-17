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Güçlü Çezik
17 Şubat 2017
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Atatürk’ün Erzurum Konuşması


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

Dün sizinle Atatürk’ün Erzurum konuşmasından uzun bir bölüm paylaşmıştım.

O konuşma, inanılmaz bir şekilde tıpkı bugünkü gibi bir ortamı tarif etmektedir.

Bugün, ülkemizde 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin yaşandığı, ülkemizin terör, darbe ve ekonomik krizle boğuştuğu, Suriye’de Fırat Kalkanı’nda savaştığı böyle kaos içindeki bir dönemde bile, ülkemizi daha da kargaşaya sürükleyen bir referandum ile rejim değişikliği kavgasını çıkartmakta sakınca görmeyenlerin eline düştüğümüz şöyle bir zamanda, Atatürk’ün o konuşmasının size bugünü hatırlatacak, çok tanıdık gelecek ilginç ayrıntıları da var.

Şu satırlara bakar mısınız?

“…Fakat derin bir üzüntü ile itiraf etmeliyiz ki, (İtilaf devletlerinin küstahlık içinde yaptıkları. G.Ç.) bu cesur ataklar, sekiz aydan beri birbirinin peşi sıra iktidar olan, ama millî denetimden uzak hükûmetlerden, birinin diğerinden daha kötü olarak (yani birbirinden daha kötü hükümetler. G.Ç.) gösterdiği zayıf ve beceriksiz icraatlarından, başkentte ve bazı gazetelerde görülen çok ayıp ihtiraslardan ve millî vicdanın inkârı ve Kuva-yı millîyenin hesaba katılmamasından dolayı gelişme fırsatı bulmuştur…

***

…Burada dokunaklı bir gerçek olmak üzere arz edeyim ki, memleketimizde çok miktarda yabancı parası ile birçok propaganda cereyan ediyor. Bundaki amaç pek açıktır: millî hareketi sonuçsuz bırakmak, millî istekleri felce uğratmak, Yunan, Ermeni emelleri ve vatanın bazı önemli kısımlarını işgal amaçlarını kolaylaştırmaktır. Bununla beraber her devirde, her memlekette ve her zaman ortaya çıktığı gibi bizde de kalp ve sinirleri zayıf, anlayışsız insanlarla beraber vatansız ve aynı zamanda refah ve kişisel çıkarını vatan ve milletin zararında arayan sefiller de vardır. Doğu işlerini idare ederken, zayıf noktaları arayıp bulmakta elinden çok iş gelen düşmanlarımız, memleketimizde bunu âdeta bir teşkîlât hâline getirmişlerdir. Fakat kutsal değerlerinin kurtuluşu emelleri ile çırpınan bütün millet, işte bu yüce amaç ve savaşında her türlü engelleri muhakkak ve mutlaka kırıp süpürecektir.

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Bütün bu emellere ulaşmak için kendini adayan asil milletimizin içinde millî bir birey gibi çalışmaktan meydana gelen zevk ve övüncü, burada teşekkür ve iftiharla arz ederim…”

Nasıl, sanki hiç de 98 yıl önce yazılmamış gibi, değil mi? Size de bu tanımlar bugün için çok tanıdık geldi mi?

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