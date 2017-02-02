ATATÜRK’E VEFA?

3 Şubat, Atatürk’ün Aydın’a gelişinin yıldönümü.

Bu yıl 86’ncı kez kutlayacağız.

Her yıl, tren garına temsilî olarak Atatürk’ü taşıyan tren gelir.

Çiçeklerle donatılmış treni valilik ve küçük bir protokol grubu karşılar.

Yöresel kıyafetlerimizi giymiş bir kız ve bir erkek öğrenci, sevgi bayrağını valiye takdim ederler.

Bir-iki protokol konuşması yapılır.

Sonra evli evine, köylü köyüne…

Aydın’ın kent merkezinden gelip geçenlerin, istasyondaki bu törenden haberleri bile olmaz…

Ne bir duyuru, ne bir reklam panosu, ne de başka bir etkinlik…

Atatürk’ün Aydın’a gelişi, sessiz sedasız, halkın hiç haberi olmadan kutlanır…

Bu konuda, Atatürkçü Düşünce Derneği Aydın Şubesi’nin eleştirilerine katılmamak elde mi?

Atatürk’ün kurduğu parti, hem Büyükşehir’de, hem de ilçelerinde seçimleri kazanmış durumda…

1-2 ilçe dışında, neredeyse ilin tamamında Atatürk’ün partisi belediye başkanlıklarının sahibi.

Yine aynı şekilde, Atatürk’ün partisi genel seçimlerde il genelinde birinci partidir.

Ama Atatürk’ün Aydın’a gelişinin yıldönümü için siz hiç halkın davetli olduğu etkinlikler duydunuz mu?

Atatürk’ün adını taşıyan kent meydanında tanıtımlar, reklam panolarında görseller, şehrin merkezinde kutlamalar gördünüz mü?

Ata’mızın Aydın’a gelişini bir şölene, bir şenliğe dönüştüren, gençlerin de severek katıldığı etkinlikler, konserler falan hatırlıyor musunuz?

En basitinden, kentimizin hiç olmazsa merkezi çiçeklerle, taklarla süsleniyor mu?

Atatürk’ün o güzel fotoğrafları kentin en merkezî yerlerine asılıp, manevi hatırası bizi tekrar ziyarete gelmiş gibi canlandırılıyor mu?

Efe torunlarına, Atatürk’ün Aydın’a ne zaman geldiği, neden geldiği, nasıl geldiği falan anlatılıyor mu?

En önemlisi, bu özel gün, gençlerimizin Atatürk’ü tanımaları, sevmeleri, öğrenmeleri için vesile yapılıyor mu?

Bu koca şehirde, bedava konser verecek gençler de mi yoktur mesela?

Bu sorular ve örnekler istediğiniz kadar çoğaltılabilir…

Ama uzatmaya gerek yok…

Maksat hasıl olmuştur sanırım…

İstedikten sonra, yapılabilecek o kadar çok şey var ki!..

Kimse kusura bakmasın…

Lâkin…

Atatürk 86 yıl önce Aydın’a geldiğinde, Türk Ocağı yönetimini neden görevden aldıysa…

Aydın ziyaretinden sonra Türk Ocakları’nı neden kapattıysa…

86 yıl sonra bugün de Aydın’da aynı ataleti, aynı pasifliği, kuru açıklamalarla geçiştirilen özel günleri ve bayramları görüyor ve üzülüyorum…

Atatürk herhalde bugün de gelse, kentin üzerindeki bu ölü toprağını görür ve yine üzülürdü, belki de yine 86 yıl önceki gibi bir hayalkırıklığı yaşardı…

Hele hele, Türkiye’nin kaderini belirleyecek, Meclis’i konu mankeni haline getirecek, parlamenter demokratik rejimimizi de tarihe gömecek tehlikeli bir referandum kapıdayken…

Bu kadar kayıtsız, bu kadar hazırlıksız, bu kadar sessiz mi kutlanmalıdır Atatürk’ün Aydın’a gelişi?

Bu neyin rehavetidir? Önde olmanın mı?

Bana kızabilirsiniz, gücenebilirsiniz…

Ama önce, neyi göremediğimi, hangi sözümün haksız bir eleştiri olduğunu açıklayabilmeniz gerekir…

Elinizde her türlü olanaklar varken, belediyeler sizdeyken, onbinlerce Aydınlıya hitap edecek, adeta bir şölen havasında geçecek hangi etkinlikleri yaptığınızı söyleyebilmeniz gerekir.

Kültür, sanat, spor, eğlence?

Çocuklara yönelik etkinlikler? Gençlere, ev hanımlarına veya yaşlılara yönelik etkinlikler?

Daha da uzatmama gerek var mı?

Elbette hangi yerel yönetimlerin tüm bu olanaklara fazlasıyla sahip olduğu da herkesin malumudur.

Daha da acısı, birilerinin bunları hatırlatmasına, yazmasına, önermesine, eleştirmesine gerek var mı?

Atatürk 86 yıl önce Aydın’a geldiğinde; “Siz burada oturmuş beklerken, birileri ayaklarına takunyaları geçirip en uzak dağ köylerini bir bir dolaşıyor ve cumhuriyetimizi, demokrasimizi yıkmak için halkımızın samimi inançlarını sömürüyorlar” diyerek adeta kükremişti!

86 yıl sonra bugün, dağ köyleri şöyle dursun, kentin merkezinde bile Ata’mıza karşı duyduğumuz bu mahcubiyeti giderecek kaç faaliyet, Aydın halkına hitap eden kaç etkinlik hazırlanmıştır?

Kentin meydanlarından, caddelerinden geçerken şöyle bir etrafınıza bakarsanız, eminim yanıtı kendiniz de hiç zorlanmadan verebilirsiniz…

Dilerim gelecek yıl bu zamanda, parlamenter demokrasimizin tarihe gömülmediği, Meclis’in tüm yetkilerinin elinden alınıp göstermelik hale gelmediği, hukukun ve yargının millet egemenliğinden alınıp, tek bir şahsın emrine verilmediği, özgürlüklerimizin elimizden alınmadığı, Atatürk’ün adını anmanın bile suç haline gelmediği, ülkemizin tek parti devletine dönüşmediği bir ortamda, Ata’mızın Aydın’a gelişini hakettiği önem ve değere yakışır şekilde kutlarız.

Bazı şeylerin kıymetini, yitirmeden önce bilmek ve sahiplenmek gerek…

Sağlık gibi, demokrasi gibi, özgürlük gibi…