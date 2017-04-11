Son Dakika

Son Haberler

logo

Güçlü Çezik
11 Nisan 2017
Yazarlar

Atatürk ve Partili Cumhurbaşkanı


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

“Atatürk de #PartiliCumhurbaskanı idi” demek, 70 yıl önceki tek partili döneme geri döneceklerinin itirafıdır!

Atatürk, tek partili dönemde bile çok partili demokrasiye geçmeyi 2 kez denemişti.

Tek partili dönem, padişahlıktan çok partili parlamenter demokrasiye geçiş için bir ara duraktı. Çok partili sisteme bile o CHP geçmiştir.
Oysa bunlar şimdi çok partili demokratik parlamenter rejimden, tek partili rejime doğru geri gitmeye çalışıyorlar. Bir durak sonrası padişahlıktır.
Unutulmamalı ki, Atatürk o tek partili dönemde bile, 2 kez çok partili parlamenter demokrasiye geçilmesini, muhalefet oluşumunu denemiştir.
Amacı, hayattayken çok partili demokrasinin yerleştiğini, bir muhalefet partisinin demokratik yöntemlerle iktidara geldiğini görebilmekti.
Bilirsiniz ki henüz 57 yaşında hayata veda etti. Bunu görmeye ömrü yetmedi. Bu kadar basit! Ama ölümü bile, O’nun bu eserine engel olamadı.
Ölümünden yalnızca 12 yıl sonra, 2 Dünya Savaşı’na rağmen Cumhurbaşkanı İnönü’nün kararıyla, çok partili parlamenter demokrasiye geçildi.
1950’de gizli oy, açık tasnif ve yargı denetimini kabul eden, Yargıtay ve Danıştay üyelerinden oluşan bir YSK ve Seçim Kanunu oluşturuldu.

Kendi rızasıyla bu demokratikleşme adımlarını atan, bu seçim kanunlarını çıkaran CHP, o yıl DP seçimi kazanınca, iktidarı saygıyla devretti.
Çok partili döneme geçilince, Cumhurbaşkanı İnönü eleştirileri haklı buldu ve CHP tüzüğünü değiştirerek parti genel başkanlığından ayrıldı.
Yalnızca 15 yıl içinde, padişahlıktan çok partili demokrasiye geçiş için elinden gelen her türlü demokratik devrim ve reformları yapan
geriye çok partili parlamenter, demokratik, laik, kalkınmış güçlü bir cumhuriyeti miras bırakan Atatürk’e #PartiliCumhurbaskanı diyenlere,
“Peki siz 15 yılda demokrasi için ne yaptınız, ülkeyi 15 yıl öncesine göre daha özgür, daha demokratik hale mi getirdiniz ki?” diye sorulur!
Şimdiki halini beğensek de beğenmesek de, siz hiç dünyada CHP’den başka, kendi eliyle çok partili düzene geçen, iktidarı veren duydunuz mu?
#PartiliCumhurbaskanı diyenler, 80 darbesinin ürünü seçim kanunlarını değiştirsinler, barajı indirsinler, millî iradeyi özgür bıraksınlar,
120 küsur televizyon kanalı üzerindeki baskı ve sansüre son versinler, o zaman halktan her türlü yetki istemeye hakları olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  İŞİNİ SEVEREK YAPAN BİR OTOBÜS MUAVİNİ

Demokrasinin, Meclis’in, hukukun ve vatandaşlarımızın tüm anayasal haklarının askıya alındığı OHAL ortamında halka referandum dayatmak,
demokratik bir yöntem midir ki, demokrasiden bahsediyorsunuz? #PartiliCumhurbaskanı olmak isteyen, Atatürk’ün başardıklarını başarsın derim!
Ama bu bile yetmez! Çünkü Atatürk’ün bile Meclis’i feshetme yetkisi yoktu. Hem başbakanı ve hükümeti kaldırmayı hiçbir zaman düşünmedi bile!
Cumhuriyetimizin kurucusu, ülkemizin kurtarıcısı, ilk Cumhurbaşkanı’mız Atatürk’ün “Başdanışman”ları olmadı! Varlık Fonu olmadı.
Örtülü ödenekten harcadığı trilyonları olmadı! Ülkeyi kuran insan bile, limanları, madenleri, bankaları yabancılara satmadı. Tam tersine,
Osmanlı’nın ecnebiye (yabancılara) sattığı demiryollarını, tramvay hatlarını, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını vs. teker teker geri aldı.
Şimdiki gibi 15 yılda 18 adamızı Yunan’a teslim etmedi, 15 yılda koca ülkeyi işgalden kurtarıp, adeta baştan aşağı yeniden kurdu.
Tek kurşun atmadan Hatay’ı anavatanımıza kazandırdı. #PartiliCumhurbaskanı diyenler, 1 Kilometrekarelik Süleymanşah Türbesi’ni bile,

elde tutabildiler, savunabildiler mi ki, Atatürk’ü örnek göstermeye kalkıyorlar? İroni yapmıyorum, gerçekten de 1 Kilometrekareciktir!
0 retweet 0 beğenme
Atatürk’ün başardığı mucizevi işlerin 40’ta birini başaranın, “evet” şöyle dursun, nesiller boyunca heykelleri dikilir! Öylesine canım feda!

YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI


  • Güçlü Çezik

    Atatürk ve Partili Cumhurbaşkanı

    11 Nisan 2017 Yazarlar

    "Atatürk de #PartiliCumhurbaskanı idi" demek, 70 yıl önceki tek partili döneme geri döneceklerinin itirafıdır! Atatürk, tek partili dönemde bile çok partili demokrasiye geçmeyi 2 kez denemişti. Tek partili dönem, padişahlıktan çok partili parlamenter demokrasiye geçiş için bir ara duraktı. Çok partili sisteme bile o CHP geçmiştir. Oysa bunlar şimdi çok partili demokratik parlamenter rejimden, tek partili rejime doğru geri gitmeye çalışıyorlar. Bir durak sonrası padişahlıktır. Unutulmamalı ki, Atatürk o tek partili dönemde bile, 2 kez ço...

  • Hüseyin Çetinkaya

    KIŞLIK SEBZELER…

    11 Nisan 2017 Yazarlar

    Bölgemizde bahar ayını yaşadığımız bu günlerde kış sebzelerinin de sonuna yaklaşıldı. Sonbaharda ekimleri gerçekleştirilen kışlık sebzeler ıspanak, pırasa, lahana, marul, maydanoz, roka, tere, dereotu, turp, kereviz vb. serin iklimde yetişen çeşitler ilkbaharın ortalarında nihayete erer ve onların yerine yazlık sebzelerin ekimine geçilir. Her mevsim kendine has farklı özellikleri olduğu için doğal olarak farklı sebzeler yetişmektedir. Vitaminlerinden çokça faydalanabilmek için sebzeleri mevsiminde tüketmek gerekir.MEVSİMLİK SEBZE ÜRE...

  • Şükrü Turan Ergün

    8. Alaçatı Ot Festivali Günlüğü

    10 Nisan 2017 Yazarlar

    Cumartesi günü 8. Geleneksel Alaçatı Ot Festivali'ndeydim. Öncesinde hiç gitmemiştim Alaçatı'ya. Çok duydum Alaçatı’nın methini elbet, çok da gitmek istedim hatta ama bir türlü fırsat bulamamıştım. Ot Festivali’ni duyunca "tamam" dedim, "bu sefer kesin gidiyorum!" Tarif etmek gerekirse şöyle özetleyebilirim: Alaçatı! Ruhunuzu okşayan bir yer. Yıkık dökük yapılarıyla orjinalliği korunmuş tarihi yapılar, arnavut kaldırımları, şirin sokakları ve huzur kokan havasıyla mutluluğunuzu son demine kadar hissettiğiniz küçük ve nezih bir sahil ke...

  • Hüseyin Çetinkaya

    KADIN GAZETECİLER…

    10 Nisan 2017 Yazarlar

    Türkiye'de her alanda olduğu gibi çalışan gazeteciler arasında da erkek egemenliğinin olduğu göz ardı edilemez. Üniversitenin basın ve yayın bölümünden mezun yüzlerce kadın basın mensubu var. Medya kuruluşları içerisinde çalışan kadınların sayıları azımsanmayacak derecededir. Günümüzde çalışan kadınların gün geçtikçe sayılarının artığına tanık oluyoruz. Çalışan kadınlar için hem iş hayatı, hele çocuk sahibi de olunca evde çocuk, temizlik, yemek vb. işleri daha da zorlaşıyor. Toplumun yarısını kadınlar oluşturuyor. AYDIN’DA KADIN GAZ...

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETİKET BULUTU

alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen alp ayaydın anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı bilim cenaze dans akademisi darp esrar eğlenceli fizik akademisi haluk alıcık iskender yönden jimnastik kaza mehmet avcu melodiler akademisi merkez camii metin akyol mimarlık akademisi minik tales matematik akademisi neşeli biyoloji akademisi nurettin özkat oyuncak akademisi polis renkler akademisi robot akademisi salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz step tamer bacaksız toplum destekli polis uyuşturucu uzay akademisi vergi yaratıcı drama yaratıcı yazarlık yaşar pektaşoğlu çılgın kimya akademisi şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE