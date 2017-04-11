Atatürk ve Partili Cumhurbaşkanı

“Atatürk de #PartiliCumhurbaskanı idi” demek, 70 yıl önceki tek partili döneme geri döneceklerinin itirafıdır!

Atatürk, tek partili dönemde bile çok partili demokrasiye geçmeyi 2 kez denemişti.

Tek partili dönem, padişahlıktan çok partili parlamenter demokrasiye geçiş için bir ara duraktı. Çok partili sisteme bile o CHP geçmiştir.

Oysa bunlar şimdi çok partili demokratik parlamenter rejimden, tek partili rejime doğru geri gitmeye çalışıyorlar. Bir durak sonrası padişahlıktır.

Unutulmamalı ki, Atatürk o tek partili dönemde bile, 2 kez çok partili parlamenter demokrasiye geçilmesini, muhalefet oluşumunu denemiştir.

Amacı, hayattayken çok partili demokrasinin yerleştiğini, bir muhalefet partisinin demokratik yöntemlerle iktidara geldiğini görebilmekti.

Bilirsiniz ki henüz 57 yaşında hayata veda etti. Bunu görmeye ömrü yetmedi. Bu kadar basit! Ama ölümü bile, O’nun bu eserine engel olamadı.

Ölümünden yalnızca 12 yıl sonra, 2 Dünya Savaşı’na rağmen Cumhurbaşkanı İnönü’nün kararıyla, çok partili parlamenter demokrasiye geçildi.

1950’de gizli oy, açık tasnif ve yargı denetimini kabul eden, Yargıtay ve Danıştay üyelerinden oluşan bir YSK ve Seçim Kanunu oluşturuldu.

Kendi rızasıyla bu demokratikleşme adımlarını atan, bu seçim kanunlarını çıkaran CHP, o yıl DP seçimi kazanınca, iktidarı saygıyla devretti.

Çok partili döneme geçilince, Cumhurbaşkanı İnönü eleştirileri haklı buldu ve CHP tüzüğünü değiştirerek parti genel başkanlığından ayrıldı.

Yalnızca 15 yıl içinde, padişahlıktan çok partili demokrasiye geçiş için elinden gelen her türlü demokratik devrim ve reformları yapan

geriye çok partili parlamenter, demokratik, laik, kalkınmış güçlü bir cumhuriyeti miras bırakan Atatürk’e #PartiliCumhurbaskanı diyenlere,

“Peki siz 15 yılda demokrasi için ne yaptınız, ülkeyi 15 yıl öncesine göre daha özgür, daha demokratik hale mi getirdiniz ki?” diye sorulur!

Şimdiki halini beğensek de beğenmesek de, siz hiç dünyada CHP’den başka, kendi eliyle çok partili düzene geçen, iktidarı veren duydunuz mu?

#PartiliCumhurbaskanı diyenler, 80 darbesinin ürünü seçim kanunlarını değiştirsinler, barajı indirsinler, millî iradeyi özgür bıraksınlar,

120 küsur televizyon kanalı üzerindeki baskı ve sansüre son versinler, o zaman halktan her türlü yetki istemeye hakları olur.

Demokrasinin, Meclis’in, hukukun ve vatandaşlarımızın tüm anayasal haklarının askıya alındığı OHAL ortamında halka referandum dayatmak,

demokratik bir yöntem midir ki, demokrasiden bahsediyorsunuz? #PartiliCumhurbaskanı olmak isteyen, Atatürk’ün başardıklarını başarsın derim!

Ama bu bile yetmez! Çünkü Atatürk’ün bile Meclis’i feshetme yetkisi yoktu. Hem başbakanı ve hükümeti kaldırmayı hiçbir zaman düşünmedi bile!

Cumhuriyetimizin kurucusu, ülkemizin kurtarıcısı, ilk Cumhurbaşkanı’mız Atatürk’ün “Başdanışman”ları olmadı! Varlık Fonu olmadı.

Örtülü ödenekten harcadığı trilyonları olmadı! Ülkeyi kuran insan bile, limanları, madenleri, bankaları yabancılara satmadı. Tam tersine,

Osmanlı’nın ecnebiye (yabancılara) sattığı demiryollarını, tramvay hatlarını, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını vs. teker teker geri aldı.

Şimdiki gibi 15 yılda 18 adamızı Yunan’a teslim etmedi, 15 yılda koca ülkeyi işgalden kurtarıp, adeta baştan aşağı yeniden kurdu.

Tek kurşun atmadan Hatay’ı anavatanımıza kazandırdı. #PartiliCumhurbaskanı diyenler, 1 Kilometrekarelik Süleymanşah Türbesi’ni bile,

elde tutabildiler, savunabildiler mi ki, Atatürk’ü örnek göstermeye kalkıyorlar? İroni yapmıyorum, gerçekten de 1 Kilometrekareciktir!

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Atatürk’ün başardığı mucizevi işlerin 40’ta birini başaranın, “evet” şöyle dursun, nesiller boyunca heykelleri dikilir! Öylesine canım feda!