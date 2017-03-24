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Güçlü Çezik
24 Mart 2017
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Atatürk “Tek Adam” Değil “Çok Adam”dı


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

İlk kez buna benzer bir sözü Nihat Genç’ten duydum sanırım.

Ve adeta zihnime çivi gibi çakıldı!

O kadar mükemmel bir tanım ki!

Hem mecaz var içinde, hem de gümbür gümbür bir gerçek.

Tek kelimelik fark sayesinde, iki değil, en az 3 anlam içeren bir söze dönüşüyor “Çok Adam” tanımı…

16 Nisan’da evet demeyi düşünen, ya da ülkenin tüm yetkilere sahip bir siyasi kadroya rağmen ne hallere düştüğünü görmesine rağmen, hâlâ sanki bu ülkede yaşamıyormuş ya da olan bitenlerin farkında değilmiş gibi “Kararsız” kalabilen seçmenlerimiz, Atatürk hakkındaki yalnızca 2 gerçeği bile bilseler, eminim ki “Hayır” derler tereddütsüz…

23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduktan sonra, Atatürk’ün hiçbir zaman Meclis’i fesih yetkisi olmadı.

26 Ağustos’ta yapacağı Büyük Taarruz’a bin bir türlü yokluk içerisinde orduyu hazırlamaya çalışırken bile, Meclis’i fesih yetkisi yoktu!

Ve, 26 Ağustos’ta sabaha karşı o en büyük taarruzun emrini verirken, ordularımıza, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin orduları!..” diye hitap etmiştir.

Üstelik, Cumhurbaşkanı olduktan sonra bile, hiçbir zaman Meclis’i fesih yetkisi olmadı. Kendisine “Başkanlık” yetkilerini teklif edenler oldu, ama o “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve o millet egemenliğinin tek temsilcisi de Meclis’tir. Benim bu tek adam yetkilerine tevessül etmeyecek (yeltenmeyecek) bir karakterde olduğumu bilmiyor musunuz ki bunu öneriyorsunuz?” diyerek kendisine önerilen başkanlığı reddetmiştir. Ayrıca bunun çok sakıncalı olacağını ve egemenliğin Meclis ve Başkan arasında asıl o zaman “iki başlılık” yaratacağını, egemenliğin bölüneceğini söyleyerek gelecek nesilleri uyarmıştır.

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1324 anayasası hazırlanırken, Cumhurbaşkanı’nın Meclis’i fesih yetkisine sahip olması önerisi ortaya atılır. Atatürk’ün yanına giderek bunun sakıncalarını kim anlatır biliyor musunuz? Bizzat Atatürk’ün en güvendiği hukukçu, Türk hukuk sistemimizin kurucusu Mahmut Esat Bozkurt! Atatürk’e uzun uzun bunun gelecekte ülkeyi nasıl bir ateşe atacağını anlatır.

O koskoca Atatürk, şimdi birtakım en yüksek makamlardaki siyasetçiler gibi Mahmut Esat Bozkurt’u fırçalamış mı dersiniz? Ya da görevden mi almış?

HAYIR!

Uzun süre sakin bir şekilde dinler ve O’nun anlattıklarını son derece makul karşılar. Çünkü kendisi de bu yetkilerin gelecekte ne tür felaketlere yol açabileceğini elbette ki Atatürk kendisi de görmektedir.

Nitekim, Hitler’in ve Mussolini’nin tüm yetkileri ellerinde toplayarak hem kendi ülkelerini, hem de dünyayı felakete sürükleyeceklerini, daha 2. Dünya Savaşı çıkmadan seneler önce görür, Avrupa’yı ve dünyayı adeta vasiyet gibi açıklamalarla uyarır.

Atatürk, işte o genç Mahmut Esat Bozkurt’u daha sonra Adalet Bakanı yapar!

Atatürk, işte bunun için, ülkenin en kritik, en zor dönemlerinde bile milletimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle egemenliğini kullanmasından asla vazgeçmediği, her karara Meclis’i ve millet iradesini ortak ettiği için “Çok Adam”dır….

Sırf bu gerçek bile, “HAYIR” demek için yeter de artar bile…

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