ATA’nın Emanetini FETÖ’ye Vermek…

Bugün televizyonda canlı izlediğim görüntülerden büyük acı ve keder duydum…

Ama asla umutsuz değilim…

Yalnızca, CHP ve Vatan Partisi’nin, Ankara Mimarlar Odası’nı yapayalnız bırakmasına içerledim.

AKP’nin de FETÖ mücadelesi ve FETÖ’nün destekçisi ABD konusunda nasıl samimiyetsiz, nasıl güvenilmez olduğunu bir kez daha apaçık gördüm.

Anlatayım…

FETÖ’yü yaratan, bugüne kadar hem maddi olarak, hem de kendi istihbarat teşkilatıyla her türlü desteği veren ABD, değil mi?

Bu da yetmezmiş gibi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardında olan ülke de ABD, değil mi?

Bunu 15 Temmuz’dan sonra açık açık söyleyen, o günden beri de “Üst akıl, üst akıl” diye bas bas bağıran AKP değil mi?

ABD, bunca zamandır FETÖ’nün en tepesindeki ismini Pensilvanya’da özenle koruyup himaye etmiyor mu?

Üstelik aylardır PKK’nın Kuzey Irak uzantısı PYD/YPG’yi binlerce ağır silahla donatan, Barzani’yi bölücü bir kukla İsrail devleti kurması için referanduma teşvik eden de ABD değil mi?

AKP ve saray, aylardır bölücülere silah ve para desteği yaptığı için bu ABD’yi eleştirmiyor mu?

Bütün bu soruların yanıtına “evet” diyorsanız, o halde şu sorulara yanıt vermek zorundasınız:

Madem ABD FETÖ’yü yaratandır, 15 Temmuz’u destekleyendir, madem PKK ve uzantılarına her türlü desteği verendir, o halde neden Türk milletinin ve bu vatanın kurtarıcısı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsi malı olan ve bir vasiyetle milletine, Ankaralılara şartlı bağışladığı çiftlik arazisine bu ABD’nin büyükelçilik binası yapmasına izin veriyorsunuz?

Vermekle de kalmadılar, bugün Ankara Mimarlar Odası’nın ABD Büyükelçiliği önüne çelenk bırakmasına yüzlerce polis ve biber gazı ile güç kullanarak engel oldular!

O kadın başkanı ve o bir avuç insanı, hem CHP hem de Vatan Partililer yapayalnız bıraktılar gördüğüm kadarıyla. Oysa bugün bu eylemin yapılacağı haftalar öncesinden duyurulmuştu.

Kendinize gelin! Dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin, bir başka ülkenin elçiliği önüne siyah çelenk bırakmak serbesttir. Çin’de bile, Rusya’da bile, İran’da bile, hatta en ilkel Afrika kabile devletinde bile hiçbir hükümet, kendi vatandaşını ABD elçiliğine siyah çelenk bırakıyor diye polis kalkanlarıyla, biber gazıyla engellemez!

O görüntüler içimi acıttı!

Erdoğan’ın korumalarına dava açan, tutuklama kararı çıkartan, kovboy filmlerinde olduğu gibi “Wanted” (aranıyor) ilanları yayınlayan bu ABD için mi Türk polisini seferber ediyor, elçiliğin önüne bir siyah çelenk bırakılmasın diye kendi vatandaşınıza biber gazı sıkıyor, kalkanlarla arbede yaşatıyorsunuz?

Yazık, çok yazık… Aynı Türk vatandaşlarımız, Beyaz Saray’ın önüne siyah çelenk bıraksalardı, ABD polisi bile herhalde bu kadar sert şekilde engellemezdi, hatta hiç engellemezdi! Çünkü siyah çelenk bırakmak dünyanın bütün ülkelerinde haktır!

Yandaşlar bir yerlere siyah çelenk bırakırken tek bir polis bile engellememişti, şimdi niye bu engelleme?

Hani yargı?

Hani yargının altın çağı?

12 Eylül askeri darbesinin Gazi Üniversitesi’ne verdiği arazi, yıllar sonra bir başka darbe girişiminin sonucu olan OHAL rejiminde, bu kez amacı dışında, Atatürk’ün vasiyetine aykırı olarak ABD Büyükelçiliği’ne satılıyor!

Üstelik tüm bu hukuksuzluğa yargı seyirci kalıyor.

Tüm bu işlemlerde, bu devirlerde hukuksuzluk yok mu?

O arazinin amacı ve Gazi’nin vasiyetine aykırı olarak devredilmesi, kullanılması, üzerine bina yapılması hukuksuz değil mi?

Eeeeyy AKP!

Ata’nın milletine emanetini, FETÖ ve PKK destekçisi ilan ettiğin ABD’ye vermenizin izahı var mı?

Gazi’nin Türk milletine bağışladığı araziyi, ha FETÖ’ye vermişsiniz, ha ABD’ye, fark var mı?

Gerçi Ankara’daki arazileri “parsel parsel” FETÖ’ye vermek yeni bir kavram değil!

Yıllar önce, ağlamaktan sorumlu eski bir bakan, bir belediye başkanını bununla suçlamış, seçimden sonra hepsini açıklayacağını söylemişti. Sonra da her zamanki gibi tükürdüğünü yalamış ve hiçbirşeyi açıklamamıştı elbette. Bu millet, bu halk, bu seçmen bunları unutmuş mudur bilemem ama, ben unutmadım.

Ata’nın çorak bir topraktan binbir emekle yeşerttiği, Ankara bozkırında adeta yemyeşil bir vahaya dönüştürdüğü o araziye yapılan saray bir yana, sizler, o arazinin geride kalan kısmından bir parçayı da FETÖ’yü yaratan, yıllarca Türkiye’nin bütün kurumlarını ele geçirmesi için dış destek ve istihbarat desteği veren, en son da 15 Temmuz darbe girişiminde suç ortağı olarak bu millete, bu devlete en büyük ihaneti yapan ABD’ye veremezsiniz! Verseniz de bu vebalin altından kalkamazsınız.

Herşey bir yana, ölmüş bir insanın şahsi mirasını talan etmenizin ecrini hem bu dünyada, hem de öteki tarafta misliyle ödersiniz! Çünkü itikadınız, tarikatınız mezhebiniz ne olursa olsun, Kur’an-ı Kerim’i, Allah’ın emirlerini hangisine göre yorumlarsanız yorumlayın, bu kul hakkı yemektir. Çünkü bir kişinin mirasını haksız şekilde değerlendirmek, kul hakkına girer.

Ayrıca, Kur’an’da adeta en ağır şekilde lanetlenilen, yasaklanan yetim hakkını da yemektir aynı zamanda.

Çünkü Atatürk bir yetimdir!…

Tarih, Türk vatanının ve milletinin kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün şahsi mirası araziyi, FETÖ ve PKK destekçisi ülkenin büyükelçiliğine verenleri kara bir leke olarak yazacaktır!

Bunu yapıyorsanız, “FETÖ ile mücadele ediyoruz” laflarınıza hiç kimsenin inanmasını beklemeyin.

Öte yandan, CHP ve Vatan Partisi’nin bu konudaki tepkisizliği ve etkisizliği de doğrusu bende büyük bir hayalkırıklığı ve üzüntü yarattı…

Birisi, bizzat Atatürk’ün kurduğu parti… Atatürk’ün mirasını, Ata’nın hayat boyu savaştığı Emperyalizmin bugünkü baş temsilcisi ABD’ye veriyorlar, tık yok!

Diğeri ise, yıllardır Antiemperyalist ve ABD karşıtı söylemleriyle bilinen bir parti, ama ses var görüntü yok! Laf var, eylem yok! ABD’lilerin başına çuval geçiren TGB bile ortalıkta görünmüyor…

Avrasya’yı böyle mi savunacağız? Atlantik sömürüsünden böyle mi kurtulacağız? Başkent’imizin göbeğindeki Ata’mızın gözbebeği araziyi ABD’ye vererek mi?

Herşey bir yana, bugün ABD elçiliği önünde yalnızca CHP ve Vatan Partililerin değil, AKP seçmenlerinin de olmasını beklerdim.

Çünkü FETÖ’yü ve PKK’yı ABD’nin desteklediğini 15 Temmuz’dan beri en çok söyleyen, en çok eleştiren güya onlardı, değil mi?

Her kim ki, 15 Temmuz’dan ders almayıp, bugün hâlâ Atatürk düşmanlığı yapıyorsa, bilerek ya da bilmeden FETÖ’nün değirmenine su taşıyordur, aynı yolcunun yolcusudur, bu böyle biline!..

MHP’ye gelince, ona söylenecek bir şey kalmadı. Atatürk’ü başbuğ olarak gören, milliyetçi söylemdeki bir parti, Ata’sının mirasına herkesten fazla sımsıkı sahip çıkması gerekirken, tam bir sessizliğe, tepkisizliğe gömülmüş durumda…

Bu durumu da milliyetçi taban içine sindirebiliyor mu, doğru buluyor mu, inanınız hiç bilmiyorum…

ABD’nin başkentinde Washington Square Park diye güzel bir park var.

Bizi yöneten siyasetçiler gidip o parka büyükelçilik yapmak için küçük bir alan isteseler, sizce nasıl bir yanıt alırlar? Ciddiye bile alan çıkar mı?

Peki biz, ülkemizin kurucusunun, milletine bıraktığı kendi şahsi çiftlik arazisine bile sahip çıkamıyorsak, bu FETÖ ve PKK destekçisi ABD’ye verilmesine seyirci kalıyorsak, kendimizde hiç mi kusur yoktur?

Biz tepki vermezsek, Başkent’imizdeki Ata yadigârına bile sahip çıkamazsak, ülkemize kim sahip çıkacak? Gökten zembille bir kurtarıcının inmesini, ya da uzaylıların ülkemizi kurtarmasını mı bekliyoruz?

Godot’yu mu bekliyoruz?