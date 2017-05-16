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Güçlü Çezik
16 Mayıs 2017
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Ata’nın Düşmanı FETÖ’cü


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

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EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
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