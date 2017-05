Ata’nın Düşmanı FETÖ’cü

16 Mayıs 2017 Yazarlar

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonunun (IFAP) kuruluş günü olan 14 Mayıs 1984'ten bu yana her yıl kutlanıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) öncüllüğünde her yıl çiftçilerin sorunlarına dikkati çekmek ve çözüm bulmak için çeşitli etkinliklerle düzenleniyor. TZOB tarafından Ankara Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Aydın ve ilçelerinden Ziraat Odaların organizasyonu ile bir grup çiftçi giderken 81 ilden de on binlerce çiftçi sorunlarını dile getirmek için katılım göste...