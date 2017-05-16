Ata’nın Düşmanı FETÖ’cü

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonunun (IFAP) kuruluş günü olan 14 Mayıs 1984'ten bu yana her yıl kutlanıyor.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) öncüllüğünde her yıl çiftçilerin sorunlarına dikkati çekmek ve çözüm bulmak için çeşitli etkinliklerle düzenleniyor.
TZOB tarafından Ankara Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Aydın ve ilçelerinden Ziraat Odaların organizasyonu ile bir grup çiftçi giderken 81 ilden de on binlerce çiftçi sorunlarını dile getirmek için katılım göste...
Mücadele Gazetesi'nin "Yaşadıkça Gördükçe" köşesinde Çıldır Havalimanı hakkında daha önce üç yazı yazmıştım.
Artık bir daha bu konuyu ele almam diyordum.
Ama gelen telefonlar, çarşıda karşılaştığım kişilerle yaptığım konuşmalar, hattâ Mustafa Çıldır Amca´nın oğlu meslektaşım Şevki Çıldır ve O'nun kızı öğretmen arkadaşım Nesrin Çıldır ile yaptığım görüşmeler ve son olarak da Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan Bosnalı ile yönetim kurulu üyelerinin bazılarıyla yaptığım görüşmeler ve aldığım bilgiler ışığında kendimce bazı çıkarımlarda bulundum ...
Öğrenci toplulukları, üniversitelerde öğrenciler tarafından kurulan topluluklar olup, öğrencilerin liderlik vasıflarını, kişiler arası sosyal ilişkilerini ve karar verme becerilerini geliştirmeleri, ders dışı zamanlarını yararlı bir şekilde geçirmeleri amacı ile kültür, sanat, spor, düşünce ve kariyer alanlarında faaliyetlerde bulunmak üzere okul bünyesinde kurulur.
Üniversitede birden çok öğrenci toplulukları kurulur ve amaçlarına uygun gösteri, fotoğraf ve film gösterimi, konser, panel, çalıştay, kongre ve konferans düzenleme, ...