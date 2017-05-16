Ata’nın Düşmanı FETÖ’cü

15 Mayıs 2017 Yazarlar

Mücadele Gazetesi'nin "Yaşadıkça Gördükçe" köşesinde Çıldır Havalimanı hakkında daha önce üç yazı yazmıştım. Artık bir daha bu konuyu ele almam diyordum. Ama gelen telefonlar, çarşıda karşılaştığım kişilerle yaptığım konuşmalar, hattâ Mustafa Çıldır Amca´nın oğlu meslektaşım Şevki Çıldır ve O'nun kızı öğretmen arkadaşım Nesrin Çıldır ile yaptığım görüşmeler ve son olarak da Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan Bosnalı ile yönetim kurulu üyelerinin bazılarıyla yaptığım görüşmeler ve aldığım bilgiler ışığında kendimce bazı çıkarımlarda bulundum ...