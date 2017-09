AT HIRSIZI BEY VE SAZ ARKADAŞLARI

Merhabalar Değerli Okurlarım,

Bana çok uzun gelen bir aradan sonra tekrar sizlerle buluşmak ilaç gibi geldi. Laf aramızda bayramı fırsat bilip biraz dinlenmek istedim. Ama bir daha arayı bu kadar açmayı düşünmüyorum. Yazmayı özledim.

Bu arada geçmiş bayramınız mübarek olsun. Sizleri özlemişim…

Bugün size bayram tatilinde yaşarken ödümün patladığı, yazarken sinirden klavyemin tuşlarını parçalamak istediğim çirkin mi çirkin bir olayı anlatacağım. Hazırsanız başlayalım.

Bayramı sözlüm (kendisinin de Mücadele Gazetesi’nde köşe yazısı yazdığını takip edenler biliyordur) Şükrü Turan Ergün ile birlikte İstanbul’da ailemin yanında geçirdim. İlk gün bayramlaşma faslıyla geçti. Sadece akşam Eminönü’ne gidip sizler için çekim yapabildik. Bu çekimin detaylarını daha sonra yazıya aktaracağım. Şimdilik bu kısmı biraz merak edin. Asıl bomba bayramın ikinci gününde patladı. Hala sinirimden ekrana kafa atasım geliyor. Ama neyse sakinim. Başlıyorum.

(Not: Az sonra okuyacağınız paragraflardan bir sürü farklı hikâye konusu türemektedir. Hepsini size teker teker yazacağım. Ama bugün biraz heyecanlı başlamak istiyorum.)

İkinci günün sabahı gelin koçumuz süslendi, hayırlısıyla da kestik. Allah mübarek eylesin. Velhasıl öğleden sonramızı birbirimize ayırmak istedik. Galata Kulesi’ne çıktık. Ardından Pierre Loti Tepesi’ne doğru yol aldık. En son durağımız Taksim İstiklal Caddesi oldu. Yanlış anlaşılmasın biz alkol kullanan insanlar değiliz. Kullanana da saygımız sonsuz tabi ki orada da hemfikiriz. Sadece İstiklal Caddesi’nin ambiyansını seviyoruz. Eskitme havasının içinde heterojen bir karışım gibi her modelden insanoğlunu izlemek terapi haline geldi bizde. Mesleğimiz gereği herhalde…

Benim düşüncem arabayı kapalı otoparka bırakıp Taksim Meydanı’na doğru sakin sakin yürümekti. Bu düşüncemi Turan ile paylaştığımda “Ih… Meydana çok uzak. Yürümeyelim o kadar. Arabaya yakın olayım” dedi, dedi ve en sonunda ben de kabul ettim. Dolmuşların oradan sağlam bir U dönüşü yaptık ve asla bir otopark tabelası olmayan bir otopark gördük. Zaten görseydiniz otopark diyemezdiniz. Allah’ın kaldırımını adamın biri el altından otopark diye işletiyor. Bir de her gelenden kafasına göre ücret talep ediyor. Adam bildiğiniz at hırsızı. Yani değil araba emanet etmek, burnunuzu sildiğiniz mendili veremezsiniz. Kesinlikle güven veren bir imajı yok. Turan’a da bu düşüncelerimi tabi ki söyledim. Kendisi de adama güvenmedi ama gideceğimiz yere yakın diye arabayı bıraktık. Asıl mesele buradan sonra başlıyor zaten.

Öyle böyle derken arabayı bıraktık adama ücreti sorduk. “On lira” dedi. İyi hoş güzel, sonra At Hırsızı Bey, Turan’a döndü dedi ki: “Yukarı mı çıkacaksınız? Aşağı mı ineceksiniz?”. Sana ne halbuki değil mi ama? Boşluğumuza geldi yukarı, Meydan’a çıkacağımızı söylemiş bulunduk. Tabi ben kıllandım.

Neyse anacım Turan elimden tuttu, yukarı doğru yürümeye başladık. Sol tarafımız otel dolu, köşe başlarında kadınlar, seyyar meyveciler falan derken Taksim Meydanı’na taş çatlasın iki dakika kaldı…

Hop o da ne? Bir arbede oldu, elim boşta kaldı. Turan’a bakıyorum kitlendi, şokta. Benim algılarım kapandı. Resmen sevgilimin arkasından biri ceplerine sarılmış, ikisi birden bir o yana bir bu yana sallanıp duruyorlar. Allahsız, ben sözlüsü olduğum halde daha öyle sarılmamışım adama! Hoşt oradan! Bastım çığlığı tabi durur muyum? Ama öyle bir çığlık atmışım ki sopranolar yanımda halt etmiş yani. Ben ki bağırmaktan nefret ederdim. Fakat panik anında avazım çıktığı kadar bağırdım. Size tavsiyem siz de bağırın. Yapabileceğiniz en mantıklı hareket bu. Ben bağırınca adam kaçtı çünkü.

Turan benim çok korktuğumu görünce tabi tuttu kolumdan beni hemen bir taksiye bindik. Arabanın olduğu yere gittik, arabamızı aldık, evin yolunu tuttuk…

Eve girmeden biraz sakinleşelim dedik. Her zaman gittiğimiz deniz kenarında bir mekân vardı. Benim de evime yakın tabi. Oturduk çaylarımızı söyledik. Şimdi sırada çözümleme kısmı var. Ne oldu?

Şok ve paniğin yarattığı hava denizin mis gibi tuz ve yosun kokusuyla birlikte üstümüzden bir solukta geçince olayı anlamaya çalıştık. Ne olmuştu?

At Hırsızı Bey nereye gideceğimizi sormuştu. Biz de sazan gibi söylemiştik. Neden sormuştu? Çünkü plakamız yabancı. Kabak gibi orada 09 yazıyor. Bayram günü, ikimiz de iki dirhem bir çekirdek giyinmişiz. Turan’ın bir cebinde telefonu var, diğerinde yeni para çektiği için kabarık olan cüzdanı. Ve her şeyden önemlisi yanında kadın olan bir erkek…

SONUÇ: KAPKAÇ ŞEBEKESİNİN KUCAĞINA DÜŞTÜK!

Şöyle ki, muhtemelen At Hırsızı Bey arabanın yabancı olduğunu görünce bizi gözüne kestirdi. Nereye gideceğimizi öğrendi, sonra da muhtemelen saz arkadaşlarına tipimizi tarif edip bizi ayak üstü tokatlamak istedi. Ama yemezler.

Turan’ın yerinde başka biri olsaydı olay sırasında cüzdanı gitmişti, benim çantam gitmişti, hatta belki daha kötüsü ikimizden biri belki de ikimiz birden bıçağı böğrümüze doğru yemiştik bile. Ama sözlüm diye söylemiyorum refleksleri çok iyidir. Çok hızlı düşünür aklını sevdiğim. Pis kapkaççımız arkasından sarılınca Turan hemen cüzdanını sıkı sıkı tuttu. Adam zorladı da zorladı. Tabi ben de çığlığı basınca kalabalık etrafımızı sardı. Cüzdanı alamayacağını anlayan Pis Kapkaççı aradan sıyrıldı. Aslında burada da düşüncesi Turan’ın beni orada bırakıp onun peşinden koşacağıydı. Böylece ne olacaktı? İlk seferde tek kişiyle başarılamayan amaca ikinci seferde belki birkaç kişiyle ulaşılacaktı. Ama Turan ne yaptı? Beni bırakmadı. Akıllıca düşündü, beni aldı ve taksiye binip doğruca arabaya gitti.

Turan’a nasıl böyle hızlı düşünebildiğini, nasıl o anda cüzdanına odaklandığını sorduğumda da (tam burada alkışlar gelsin) Mücadele Gazetesi’nin muhabiri Güçlü Abimizin ona öğrettiği bir teknik olduğunu ve bir gün sokakta mutlaka işine yarayacağını söylediğini anlattı. Yaramıştı. O gün bizi kapkaça uğramaktan kurtarmıştı.

Güçlü Abiyi çok kısa süredir tanıyor olmama rağmen beyni beni her zaman şaşırtmıştır. Bilgi birikimini paylaştıkça bir gün mutlaka işinize yarayacak şeyler öğrendiğinizi anlıyorsunuz. Acı veya tatlı yollarla öğrendiklerinizi mutlaka tecrübe ediyorsunuz. Güçlü Abi gibi insanlar boş kahve muhabbeti yapmaz. Hiçbir şey yapmadan, sadece yanında otururken bile sessizliğinden bir şeyler kapabilirsiniz. Ya da mesela kahve içerken size öyle şeylerden bahseder ki hayatınızın bir anında ya karşılaşıp “Ah be keşke böyle yapsaymışım…” diye iç geçirirsiniz ya da “Böyle bir şey başıma gelirse bu mantıklı bir çözümmüş” diye düşünürsünüz. O yüzden eğer hayatınızda böyle insanlar varsa lütfen biraz kafanızı kullanın ve onları kaybetmeyin. Hayatımızın kurtulmasında büyük payı olan Güçlü Çezik’e sonsuz sevgiler…

Bu olaydan çıkarmamız gereken ders nedir peki?

Sokaklar çok tehlikeli. Özellikle biz kadınlar yakın dövüş ve savunma dersleri almalıyız. Güçlü Abinin öğrettiği gibi sokakta işimize yarayacak teknikler öğrenmeliyiz. Yürürken bile algılarımız açık olmalı. Korku ve paniğe kapılıp anı unutmamalıyız. Serinkanlılığımızı korumalıyız. Gaflete düşüp kapkaççı, tacizci vb. her neyse onun peşinden gitmemeliyiz. Hiçbir şey yapamıyorsanız, şartlar da gerektiriyorsa çığlık atın.

Bu dersleri daha böyle uzun uzadıya sıralayabiliriz ama özünde bunlar var. Umarım böyle bir olayı hiç yaşamazsınız. Ama yaşama ihtimalinizi düşünün ve lütfen dikkatli olun.

Sevgiyle kalın…