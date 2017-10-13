Aşure tatlısı, buğday, kuru fasulye, nohut gibi taneler, kuru incir, kuru üzüm ve benzeri kuru yemişlerin şekerle kaynatılmasıyla yapılan bir tür tatlı olduğu gibi Muharrem ayında tutulan oruçtan sonra pişirilen aşure bir şenlik havasında yapılıp paylaşılan bir gelenek olarak da değerlendirilebilir.

SEVGİ YOLUNDA AŞURE DAĞITILDI

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Sevgi Yolu esnafı tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Muharrem ayı nedeniyle esnafın organize ettiği aşure hayrına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden esnaf Hülya Yardımcı, Muharrem ayı dolayısıyla aşure hayratı gerçekleştirdiklerini belirterek, vatandaşlara ikram edilmek üzere bin kişilik aşure hazırlandığını belirtti.

Tüm İslam aleminin Muharrem’ini kutlayan Yardımcı, bir kazan aşurenin caddedeki kalabalık nedeniyle kısa zamanda bittiğini ifade etti.

Tüm İslam Alemin Muharrem’ini kutlar, Muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan aşurelerin birlik, beraberlik, kardeşlik ve barış duygusuyla yapılıp paylaşılmasını dilerim.