Son Dakika

Son Haberler

logo

Hüseyin Çetinkaya
13 Ekim 2017
Yazarlar

AŞURE…


Hüseyin Çetinkaya
ozan.huseyin1968@gmail.com

Aşure tatlısı, buğday, kuru fasulye, nohut gibi taneler, kuru incir, kuru üzüm ve benzeri kuru yemişlerin şekerle kaynatılmasıyla yapılan bir tür tatlı olduğu gibi Muharrem ayında tutulan oruçtan sonra pişirilen aşure bir şenlik havasında yapılıp paylaşılan bir gelenek olarak da değerlendirilebilir.
SEVGİ YOLUNDA AŞURE DAĞITILDI
Aydın’ın Efeler ilçesinde, Sevgi Yolu esnafı tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.
Muharrem ayı nedeniyle esnafın organize ettiği aşure hayrına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden esnaf Hülya Yardımcı, Muharrem ayı dolayısıyla aşure hayratı gerçekleştirdiklerini belirterek, vatandaşlara ikram edilmek üzere bin kişilik aşure hazırlandığını belirtti.

Tüm İslam aleminin Muharrem’ini kutlayan Yardımcı, bir kazan aşurenin caddedeki kalabalık nedeniyle kısa zamanda bittiğini ifade etti.
Tüm İslam Alemin Muharrem’ini kutlar, Muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan aşurelerin birlik, beraberlik, kardeşlik ve barış duygusuyla yapılıp paylaşılmasını dilerim.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  ‘BENİ’ ANLAMAYA…
YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI


  • Hüseyin Çetinkaya

    AŞURE…

    13 Ekim 2017 Yazarlar

    Aşure tatlısı, buğday, kuru fasulye, nohut gibi taneler, kuru incir, kuru üzüm ve benzeri kuru yemişlerin şekerle kaynatılmasıyla yapılan bir tür tatlı olduğu gibi Muharrem ayında tutulan oruçtan sonra pişirilen aşure bir şenlik havasında yapılıp paylaşılan bir gelenek olarak da değerlendirilebilir. SEVGİ YOLUNDA AŞURE DAĞITILDI Aydın'ın Efeler ilçesinde, Sevgi Yolu esnafı tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi. Muharrem ayı nedeniyle esnafın organize ettiği aşure hayrına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden esnaf H...

  • Güçlü Çezik

    Kıbrıs Fikrimi Dillendirdiler

    12 Ekim 2017 Yazarlar

    Nihayet Kıbrıs'ta nihai çözüm için geçtiğimiz haftalarda ortaya attığım fikri dillendiren cesur birileri çıktı. Köşe yazılarımı düzenli olarak okuyan okuyucularımız hatırlayacaklardır. Geçtiğimiz haftalarda yine Kıbrıs müzakereleri masaya yatırılıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve Türkiye'den küstahça isteklerde bulunulduğunda, basit bir fikir ortaya atmıştım. İngiltere nasıl ki Kıbrıs'ta garantör ülke ise Türkiye'nin de garantör ülke olduğunu, üstelik bu garantörlüğünün uluslararası anlaşmalarla güvence altında bulunduğunu hatırl...

  • Şükrü Turan Ergün

    ‘BENİ’ ANLAMAYA…

    12 Ekim 2017 Yazarlar

    Bir ses inliyor kulaklarımın kıyısında… Gökyüzü ağlayan melodisiyle vurmuş, Penceremin kıyısına… Bulutların hüznü sarmış dört bir yanı… Güneş aydınlatmış ‘ben’den tarafı… Eşik noktasındayım şimdi hayatın… Gönlümün gülümseyen yanında, Seyrediyorum hayatı… Hüzne yer yok yaşamın gölgesinde… Şiirlerim bile aksın diye var benliğime… ‘Ezgi’ olsam da süzülsem bestelere… Sözcüklerimin melodisi hep mutluluğu kucaklasın işte… Hayat kalemi bırakmıyor elinden, İşliyor ‘günce’mize kendimizi… Sevgiye, merhamete, iyiliğe ve güzelliğe dair ne var...

  • Hüseyin Çetinkaya

    BİLGE AĞAÇ…

    11 Ekim 2017 Yazarlar

    Bilge ağaç, adından da anlaşılabileceği gibi uzun ömürlü asırlık ağaçlar grubundan olup tarihe tanıklık yapmış koca çınarlar, asırlık zeytinler vb. yaşlı ağaçlara mecazi anlamda bilge ağaçlar olarak da tanımlanabilir. Doğal ve kültürel mirasın korunup yaşatılabilmesi için Kültür Bakanlığı, Yüksek Anıtlar Kurulu tarafından asırlık ağaçlar bilirkişice tespit edilerek işaretlenir ve koruma altına alınırlar. BİLGE AĞAÇLARIN ZEYTİNYAĞLARI AÇIK ARTIRMAYLA SATIŞA ÇIKACAK İzmir’in Seferihisar ilçesi’nde ‘Bilge Ağaç’ olarak tespit edilen ...

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETİKET BULUTU

15 temmuz adalet alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı ağrı bilim boyun cenaze darp esrar eğitim-iş günlük ev haluk alıcık iskender yönden kaza kene kkka kırım kongo kanamalı ateşi mehmet avcu merkez camii nurettin özkat omur polis salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz tamer bacaksız teog toplum destekli polis türkmen türkmenler uyuşturucu vergi yangın yaşar pektaşoğlu yener bozkurt yörük yörükler şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE