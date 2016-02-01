AÅŸk-Ä± Ä°stanbul

Ã‡ocukluÄŸumâ€™dan bilirim.
BaharÄ±n geliÅŸiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan 19 MayÄ±s AtatÃ¼rkâ€™Ã¼ Anma GenÃ§lik ve Spor BayramÄ±'nÄ± 7â€™den 70â€™ine herkes dÃ¶rt gÃ¶zle bekler ve geniÅŸ bir katÄ±lÄ±mla dÃ¼zenlenen etkinliklerle kutlanÄ±rdÄ±.
GenÃ§lik HaftasÄ±, bakanlar kurulu tarafÄ±ndan alÄ±nan resmi kararla 15-21 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda genÃ§lerin serbest zamanlarÄ±nda yapmÄ±ÅŸ olduklarÄ± sanatsal-kÃ¼ltÃ¼rel ve sportif etkinliklerini aktif olarak sergilemelerini, milli deÄŸerler etrafÄ±nda toplumla bÃ¼tÃ¼nleÅŸmelerini, gÃ¶rev ve sorumluluk d...
Ä°stanbul; aÅŸkÄ± iÃ§ine sÄ±ÄŸdÄ±racak kadar yÃ¼rekli, huzuru iÃ§imize fazlasÄ±yla sÄ±ÄŸdÄ±racak kadar cÃ¶mert bir ÅŸehir.
Kimine gÃ¶re bir il sadece belki, oysa vuslatÄ± taÅŸÄ±na topraÄŸÄ±na suyuna havasÄ±na sÄ±ÄŸdÄ±racak kadar da kudretli...
Onu diÄŸer ÅŸehirlerden farklÄ± kÄ±lan da bu.
Bir gÃ¼n Ä°stanbul'da yaÅŸamak nasip olursa eÄŸer, Ã¶zlemlerime vuslat, vuslatlarÄ±ma aÅŸk olsun...
Ne Ã¶zleme bir eksik, ne de vuslata bir fazla, ama aÅŸk hep en fazla olsun...
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Sevgili internet abonesi okuyucularÄ±m, gece 2'den sonraki kullanÄ±mlarÄ±nÄ±z, BTK emrine raÄŸmen kotanÄ±zdan dÃ¼ÅŸÃ¼lmeye devam ediyor olabilir.
Biliyorsunuz 1 MayÄ±s'tan itibaren Adil KullanÄ±m KotasÄ± uygulamasÄ±nda deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi.
Bu uygulamanÄ±n kurallarÄ±nÄ± koyan ve uygulanmasÄ±nÄ± emreden yetkili kurum, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK).
Yani bÃ¼tÃ¼n internet operatÃ¶rlerinin, yani servis saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ±n bu kurala uymasÄ± gerekir, deÄŸil mi?
Ama Ã¶rneÄŸin 1 MayÄ±s'tan itibaren telekom operatÃ¶rÃ¼nÃ¼n Online Ä°ÅŸlemler sayfasÄ±ndan kota sorgulama ekranÄ±n...
Ä°nsanÄ± insan yapan sevme duygusu Ã¼zerine herkesin sÃ¶yleyeceÄŸi birkaÃ§ cÃ¼mlesi vardÄ±r diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ben de bu gÃ¼l-Ã¼ÅŸ kokulu duygu hakkÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimi, kÄ±sa sÃ¼reli belleÄŸinize dÃ¶kmek istiyorum. Bu derin mevzunun haritasÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak, doÄŸrusal tanÄ±mÄ±nÄ± bulmak mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±ndan, anlatacaklarÄ±mÄ± birkaÃ§ cÃ¼mle ile sÄ±nÄ±rlÄ± tutup, sÃ¶yleyebileceklerimin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± zorlamak istiyorum.
Bitkiler saf oksijeni
Hayvanlar paylaÅŸamayacaklarÄ± avÄ±nÄ±
Ä°nsansa insan olabileni sever.
Ä°nsana en Ã§ok yakÄ±ÅŸan duygudur sevmek, YÃ¼rekten gelen ve yÃ¼r...