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ÅžÃ¼krÃ¼ Turan ErgÃ¼n
18 MayÄ±s 2017
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AÅŸk-Ä± Ä°stanbul


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ÅžÃ¼krÃ¼ Turan ErgÃ¼n
bilgi@marinevo.com
Ä°stanbul; aÅŸkÄ± iÃ§ine sÄ±ÄŸdÄ±racak kadar yÃ¼rekli, huzuru iÃ§imize fazlasÄ±yla sÄ±ÄŸdÄ±racak kadar cÃ¶mert bir ÅŸehir.

Kimine gÃ¶re bir il sadece belki, oysa vuslatÄ± taÅŸÄ±na topraÄŸÄ±na suyuna havasÄ±na sÄ±ÄŸdÄ±racak kadar da kudretli…
Onu diÄŸer ÅŸehirlerden farklÄ± kÄ±lan da bu.
Bir gÃ¼n Ä°stanbul’da yaÅŸamak nasip olursa eÄŸer, Ã¶zlemlerime vuslat, vuslatlarÄ±ma aÅŸk olsun…
Ne Ã¶zleme bir eksik, ne de vuslata bir fazla, ama aÅŸk hep en fazla olsun…

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  GenÃ§lik HaftasÄ±...
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