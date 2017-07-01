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Güner Dokuyucu
01 Temmuz 2017
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Aşırı Sıcaklara Dikkat


Güner Dokuyucu
gunerdokuyucu@mucadele.com.tr

Meteoroloji yetkilileri, aşırı sıcakların birkaç gün daha etkili olacağı konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

Sıcak deyip geçmemek lazım.

Son yıllardaki sıcaklar, bizim bildiğimiz o eski yaz sıcaklarından çok daha tehlikeli.

Hiç affetmiyor, can alabiliyor.

Özellikle orta yaşın üzerindeki insanlar için daha da tehlikeli.

Üstelik atmosferimiz küresel ısınma ve Ozon tabakasının incelmesi gibi nedenler yüzünden güneşin zararlı ışınlarını eskisi kadar engelleyemediği için, daha da dikkatli olmamız gerekiyor.

Mesela, uzmanlar açıkhavada dolaşırken şemsiye kullanılmasını öneriyorlar.

Basit ve etkili bir çözüm olabilir.

Ayrıca bol su içmeye ve güneş altında çalışmak zorundaysak en azından mümkün olduğunca sık aralıklarla başımızı kollarımızı falan ıslatıp serinletmeye özen göstermekte fayda var.

Hepinize sağlıklı ve güzel bir yaz mevsimi diliyorum.

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