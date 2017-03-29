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Güner Dokuyucu
29 Mart 2017
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Aman Havalara Aldanmayın


Güner Dokuyucu
gunerdokuyucu@mucadele.com.tr

Aydın’da bahar ayları aldatıcı oluyor.

Bir sıcak, bir soğuk.

Bir yağmurlu, bir açık.

Mesela bugüne kadar günlük güneşlik olan hava, bugün yağışa dönüyor.

Yarın da sağanak var.

Sıcaklık iyice yükselmişti, ama yağmurla birlikte birkaç derece düşecek.

Hal böyle olunca, insanlar bahara aldanıp ince giyinse de hastalanıyor, kalın giyinse de hastalanıyor.

İnce giyinen üşüyor, kalın giyinen terliyor, şemsiye almayan ıslanıyor.

Yani bir türlü ayar tutmuyor.

“Kısa kes Aydın havası olsun” diye herhalde bunun için demişler.

Günde 3-4 mevsimi yaşadığımız oluyor.

O nedenle siz siz olun, yanınızda ya da üzerinizde fazladan giyip çıkaracabileceğiniz bir kat giysi bulundurun.

Havalara aldanmayın, hastalanmayın.

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