Aman Havalara Aldanmayın

29 Mart 2017 Yazarlar

Aydın'da bahar ayları aldatıcı oluyor. Bir sıcak, bir soğuk. Bir yağmurlu, bir açık. Mesela bugüne kadar günlük güneşlik olan hava, bugün yağışa dönüyor. Yarın da sağanak var. Sıcaklık iyice yükselmişti, ama yağmurla birlikte birkaç derece düşecek. Hal böyle olunca, insanlar bahara aldanıp ince giyinse de hastalanıyor, kalın giyinse de hastalanıyor. İnce giyinen üşüyor, kalın giyinen terliyor, şemsiye almayan ıslanıyor. Yani bir türlü ayar tutmuyor. "Kısa kes Aydın havası olsun" diye herhalde bunun için demişler. G...