Beni ve muhtemelen bu yazıyı okuyan birçok kişiyi de aynı yeri yaralar. Şöyle ki ilişkilerde bir taraf her zaman daha fazla sever. Ve bu sevgi öylesine derinleşmiştir ki karşı tarafın yaptığı ve sizi yoran davranışlar neyse, kabullenilir. Ya da dalkavukça sözler hazmedilemeyecek kadar büyük de olsa, yutulur. Çiğnemeden, boğulacağınızı bile bile bir sözü yutmak… Peki bunu kendimize neden yaparız? Kimi sesini çıkarınca olayın büyüyeceğinden korkar, kimi kaybetmek istemez. Kimine uğraşmak zor gelir, kimi bu zamana kadar bastırılmaya alışık olduğu için üzülse de kabullenir. Kimisi de bilir aslında O’nun öyle söylemek istemediğini.Sanırım günümüz ilişkilerinin en büyük sorunlarından biri de bu.. Doğru iletişim ekmek kadar, su kadar önemli bir ihtiyaç. El yazısından tuşlara geçerken hesap edilmeyen bir şey vardı. 160 Karakterin Zulmü.Kullanmasını bilene kelimeler en iyi araçtır, bilmeyene cellat… 160 karakter söylemek istediğiniz şeyi bazen en doğru şekilde anlatsa da ruh haliniz buhranlı gelgitlerle uğraşıyorsa kesinlikle uzak durulması gereken silahlardan biridir. Çünkü dil yarası öyle çabuk geçmez azizim, yavaş yavaş öldürür. Her hatıra geldikçe kalbe daha sert vurur. İşte bu yüzdendir kiYaralanacağını hatta öleceğini bile bile keskin, kana susamış bir dile doğru sevgiyle koşmak mümkün müdür? Sonunu bile bile birini tüm kalbinle sevebilmek… Bir umut işte yolu meçhul, sonu bilinmez. Bilinen bir şey varsa o daDeğişiriz. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir aslında, biliriz. Kabullenemesek de bu değişim bize fazla gelir. Eskisi kadar sevmediğimizi belki de sevilmediğimizi düşünürüz bir şeyi unutarak…Dünya yuvarlaktır. Ne kadar uzağa giderseniz gidin başladığınız yere geri dönersiniz sonunda. Ve insan herkesten kaçabilir, kendisi dışında. Ne kadar kaçarsa kaçsın herkes bir gündediğine döner can çıkmadıkça. Sizinkim?Acı, en iyi öğretmendir. Korku, onun en çalışkan öğrencisi. Kaybetmekten korktuğumuz her şey bizi acıya biraz daha yaklaştırır. Korktuğumuz her şey başımıza gelmez. Ama gelme ihtimali bile nabzımızın yükselmesine, ellerimizin terlemesine, belki de ömrümüzün bitmesine sebebiyet verir. Böyle zamanlarda düştüğümüz en büyük yanılgı ise acele karar vermektir.Sabırlı olun. Çünkü sabır acının üstadıdır. Acıya bildiği her şeyi sabır öğretmiştir. Yorulmayın ve bekleyin. Zaman her şeyin ilacıdır. Bekleyin. Çünküdediğiniz bir gün sizi üzdüğünü fark eder. Geri gelmek ister belki ama tepkinizden çekinir. Ama her şey için çok geç bile olsa muhakkak geri döner. Gözü yaşlı, boynu büküktür belki… Belki sizin cellatınız olmuştur istemeden… Belki çok pişmandır bilmeden ettiklerinden… Belki de sadece yorgundur ve siz onun dinlendiği tek limansınızdır. Uzaklaşmak iyi gelmek yerine hırpalamıştır gururdan yaptığı gemisini, ya da belki de zaman dediğimiz rüzgâr tekrar savurmuştur sizin şefkatli kollarınıza. Ama ne olursa olsun bilirsiniz sizi sevdiğini ve ne kadar değişirse değişsin tanırsınız sevdiğinizi…öyle bir kelimedir ki kendinden önceki her söz, her cümle hükmünü yitirir.bildiğiniz her kimse onademeyin. Çünkü herkes öldürdü diye ölmez belki ve ölen bir daha ölemez… Ama aşk bakidir. Aşk öylesine rüyadır ki ve öylesine gerçek… Mümkün olmayanı mümkün kılar. Zor olanın duvarlarını yıkar geçer. İmkansızın sınırlarını parçalar. Aşk öylesine rüyadır ki sizi gerçeğin içinden alır gayb’a götürür, orada bırakır. Ve öylesine gerçektir ki bilinmezin içinden çekip çıkarır. Neden bu kadar çetin savaşlar verir aşk?ların altında ezilmek için mi? Hayır. Çünkü. İşte tam da bu yüzden, her şeye rağmen. ÇünküSol yanınızın ağrımasına müsaade etmeyin. Hayat kısa ve zaman akıp gidiyor. İçinizdelarla biten ne varsa söyleyin. Sevgiyle kalın ve sabırla bekleyin…