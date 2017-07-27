Allah’tandır O…

1999’da o korkunç deprem yaşandığında, ne yazık ki insanlarımızın çoğu faturayı Ecevit’e kesmişti…

Oysa ki Türkiye coğrafyasında binlerce yıldır o kadar yıkıcı ve o büyüklükte bir depremin yaşanmadığı konusunda dünyanın bütün deprem uzmanları hemfikirdi…

Ama geçen gün olduğu gibi bugün de aniden bastıran yaz yağmuru sonunda İstanbul’un caddeleri sokakları çarpık, hesapsız kitapsız yapılaşma yüzünden göle döndüğünde, her yeri su bastığında, AKP’nin hiç kabahati yok, herşey Allah’tan!

Her nedense, İstanbul’u 20 yıldır aynı zihniyetin yönettiğini hiç kimse düşünmüyor, hatırlamıyor, hatırlamak bile istemiyor…

Kimse demiyor ki, “İstanbul’un çevresinde yağmurları tutan güzelim ormanları katledersen, dere yataklarını imara açıp her yere beton dikersen, koca İstanbul’da bir avuç bile toprak, yeşillik, park bahçe bırakmazsan, suyun gidecek yeri kalmaz ve en ufak yağmurda her yeri sel alır. Bu durumda bunun kabahatini kula değil de Allah’a yüklemek dini de, imanı da sakatlayacak türden bir düşüncedir, sakıncalıdır…”

Eh, ne diyelim, İstanbullulara geçmiş olsun. Ama bu betonlaşma devam ettiği sürece, seçmen de buna bir dur demediği sürece, başımıza daha büyük felaketler gelirse de hiç kimse dert yanmasın…

Sahi, merhum Ecevit hükümeti döneminde planları yapılan deprem toplanma bölgelerine ne oldu?

AKP o deprem toplanma bölgelerini hayata geçirdi mi? Yoksa o alanların her birisine koca koca AVM’ler ve rezidanslar mı dikildi?

Bir yağmur yağdığında İstanbul afet bölgesine dönüşüyor. Allah korusun bir deprem olursa İstanbullular nereye kaçacaklar, nerelerde toplanacaklar?

Düşünen, merak eden, soran var mı?

Ne de olsa AKP döneminde insanlarımızın başına ne gelirse Allah’tan, AKP öncesinde ne geldiyse hep geçmiş hükümetlerden…

Bodrum’da deprem olunca zinadan, İzmir’i sel basarsa belediyeden, İstanbul’u sel basarsa, İstanbul’da deprem olursa Allah’tan…

Kafa yormaya ne gerek var, değil mi?

Biz bu kafayla…